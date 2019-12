Ausdrucksstarke Kunst

Rotenburg – Eher düster, aber außerordentlich ausdrucksstark: So beschreibt Ernst-Ulrich Pfeifer, Vorsitzender des Rudolf-Schäfer-Vereins, die Holzschnitte, die zur Zeit in einer Ausstellung im Schäfer-Haus gezeigt werden. Es handelt sich dabei um theologisch geprägte Werke des Künstlers Günter Skrodzki.

Düster geprägt – ein Widerspruch zur Vorweihnachtszeit? Nein, auch Licht und Hoffnung sind in den 22 Holzschnitten des Künstlers zu erkennen. Die Ausstellung „Mach‘s wie Gott – werde Mensch” ist noch bis zum 25. Januar im Schäfer-Haus zu sehen, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr.

„Wir zeigen im Rudolf-Schäfer-Museum pro Jahr drei bis vier Ausstellungen neben der Dauerpräsentation mit Werken von Rudolf Schäfer. Die Holzschnitte von Günter Skrodzki fügen sich ein in die Advents-, Weihnachts- und Passionszeit“, sagt Pfeifer. Sie stammen aus dem künstlerischen Nachlass des im Alter von 77 Jahren gestorbenen Malers und Grafikers. Verwaltet werden die Werke von Ulrich Schmied, Sohn des Künstlers, der in Benkel bei Stapel als Kunstschmied tätig ist. Der 56-Jährige hatte im Schäfer-Haus einen Teil seiner Arbeiten unter dem Titel „Kleineisen” gezeigt. Dieser erfolgreichen Ausstellung folgte die Idee zu der jetzigen Holzschnitte-Präsentation mit Werken von Skrodzki. Ina Welzel, Vorsitzende des Kunstausschusses des Schäfer-Museums, knüpfte wichtige Verbindungen und übernahm Teile der Vorbereitungen.

Skrodzki wurde 1935 in Kehlerwald im Kreis Angerburg (Ostpreußen) geboren. Der Ehemann und Vater an der Front, flüchtete Skrodzkis Mutter mit ihren drei Söhnen 1945 über das zugefrorene Haff nach Schleswig-Holstein. Günter Skrodzki machte nach dem Besuch der Mittelschule eine Malerlehre. Er wollte weiter, ließ sich in Duisburg und Essen zum Gebrauchsgrafiker und als Maler ausbilden. Danach war Skrodzki als freischaffender Grafiker in Celle und in Sahrendorf (Nordheide) tätig. Der Künstler, der ein Atelier in Wilsede unterhielt, verlegte den Mittelpunkt seines Schaffens ab 1977 nach Hattstedt in Nordfriesland, wo er bis zu seinem Tod 2012 ein Atelier und eine Galerie unterhielt. Künstlerische Inspirationen holte sich Skrodzki ab 1982 bei zahlreichen Reisen, die ihn unter anderem in seine Heimat Ostpreußen, eine Reihe europäischer Länder sowie nach Israel und Ägypten führten. bn