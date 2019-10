Ausbildungsmesse wächst weiter

Rotenburg - Von Farina Witte. Es ist ein Treffpunkt für Schüler und ihre späteren möglichen Arbeitgeber. Firmen können sich vorstellen, Schüler sich einen Überblick verschaffen. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg sind erneut Gastgeber der Ausbildungsmesse. Zu der lädt das Organisationsteam der Schule rund um Lehrerin Christine Lotzkat für Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. November, in die Räume an der Verdener Straße ein.

Mehr als 90 Anmeldungen von Unternehmen verzeichnet das Team der Ausbildungsmesse bereits. „Das ist ein Rekord“, berichtet Lotzkat. Dementsprechend viele Stände wird es geben – mehr als 70, das steht schon fest. „Wir wachsen immer weiter“, sagt Lotzkat. Irgendwann gehe es aber nicht mehr. Denn es wird eng, das zeigt die Stelltafel, auf der der Messeplan zu sehen ist. Die einzelnen Stände sind mittels Magenten in den Fluren, der Aula und den Zelten platziert. Alle, bis auf das Handwerker-Zelt, um dessen Organisation sich die Handwerkskammer kümmert. Die Organisatoren, zu denen neben Lotzkat auch Thomas Angelkort, Norbert Kaufmann, Erwin Eggers, Martina Hebel und Erik Voß zählen, versuchen, möglichst den Firmen eine Teilnahme zu ermöglichen. Aber nicht immer ist das möglich, denn in den Ausstellungsbereichen sind die Unternehmen eigentlich nach Berufsfeldern geordnet.

Das Motto lautet dieses Mal „Gemeinsam durchstarten“. Das beziehe sich auf die Aussteller, die für die Messe an einem Strang ziehen, erklärt Voß. Gleichzeitig stehe es auch für die Arbeit der Veranstalter. Denn die BBS arbeiten für die Messe zwar mit der Agentur für Arbeit zusammen, ein Großteil wird aber vom Kollegium organisiert. Fast jeder sei in irgendeiner Form mit eingebunden.

Das gilt auch für viele BBS-Schüler, die wieder als Scouts den jungen Besuchern zur Seite stehen. Dieses Mal ist das Konzept allerdings geändert worden. Es wird Infopoints geben, an denen jeweils Scouts ansprechbar sind und bei Bedarf auch Schüler begleiten. Jeweils von 8 bis 13 Uhr sind sie dort anzutreffen und an einheitlichen T-Shirts erkennbar. In den Jahren zuvor konnten Gruppen und Klassen Scouts buchen. Die Nachfrage war allerdings enorm, und so hat man sich für diese neue Variante entschieden.

Neu ist auch – und das ist ebenfalls auf der Stellwand zu sehen – dass die Schule ihre eigene Präsenz stärker hervorheben möchte. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren vornehm zurückgehalten“, meint Voß. Nun wolle man stärker auch über die Angebote der Schule informieren. Ein Schwerpunkt wird dabei die gymnasiale Oberstufe sein, so Thomas Angelkort.

Nicht neu, aber weiterhin gern in Anspruch genommen werden die Bewerbercodes. Diese können Unternehmen an junge Besucher verteilen, die bei ihnen einen guten Eindruck hinterlassen haben. Den Aufkleber können diese wiederum später auf die Bewerbung kleben und werden entsprechend berücksichtigt. Großes Interesse bestehe auch nach wie vor am Azubi-Speed-Dating, an dem 28 Unternehmen teilnehmen, sowie an den Workshops, die es seit dem vergangenen Jahr gibt. Dafür gebe es am 13. und 14. November noch einmal mehr Auswahl für die Schüler, die aus dem gesamten Landkreis von allen Schulformen an die BBS kommen. Bisher 1 474 haben sich angemeldet, inklusive der eigenen, erklärt Martina Hebel.

Sie kommen vorwiegend aus dem neunten und zehnten Jahrgang und hätten oft noch wenig Orientierung, wenn es um die berufliche Zukunft geht. Und genau das sei das Kernziel der Messe. „Das ist der Oberbegriff“, erläutert Thomas Angelkort. Die Auswahl an Firmen und Berufen ist groß, gleichzeitig hätten die Schüler vorab häufig keine genauen Vorstellungen. „Die Vorbereitung ist sehr wichtig“, rät Martina Hebel deshalb. Dieses Jahr gibt es zwar keine App, dafür aber ein Messeheft und einen Plan, der im Internet unter www.bbs-row.de/ausbildungsmesse heruntergeladen werden kann. Auf der Facebook-Seite der Schule präsentieren sich zudem jeden Tag Firmen mit kurzem Text und einem Foto oder Video, sodass sich die jungen Besucher der Messe schon vorher vormerken können, bei wem sie sich näher informieren möchten.