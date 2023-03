Ausbildung zum Sterbebegleiter: ein besonderes Ehrenamt

Von: Tom Gath

Die Ehrenamtlichen stehen mit den Hospiz-Profis Kathrin Harms (l.) und Johannes Scherfling in einem engen Austausch. Die Sterbebegleiter helfen sich aber auch gegenseitig, erklärt die bereits ausgebildete Anja Leiding (r.). © Gath

In Rotenburg werden Ehrenamtliche gesucht, die sich zum Sterbebegleiter ausbilden lassen wollen. Interessierte sollten zeitlich flexibel sein und dürfen nicht selber akut trauern. Ein Infoabend findet am 28. März statt.

Rotenburg – Ein intensives Ehrenamt bedarf auch einer intensiven Ausbildung – insbesondere, wenn es um ein so sensibles Thema wie das Sterben geht. Deshalb bietet der Verein Hospizarbeit Fidelius gemeinsam mit dem vollstationären Hospiz Zum Guten Hirten ab Juni eine sechsmonatige Qualifikation zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter an. Ein unverbindlicher Infoabend findet am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr in der Auferstehungs-Kirchengemeinde am Berliner Ring 19 statt.

Der Vorbereitungskurs ab Juni wird von Fidelius schon seit 2008 ausgerichtet und kooperiert dieses Jahr erstmals mit dem noch jungen Rotenburger Hospiz Zum Guten Hirten. Das Programm bringt den angehenden Sterbebegleitern vielfältige Aspekte des Sterbens näher, erklärt die Leiterin des Hospizes, Kathrin Harms. „Es geht viel um die Fragen: Wie stirbt man eigentlich? Wie kann ich mit den Sterbenden agieren? Wie gehe ich persönlich damit um?“

Lernen, sich selber zurückzunehmen

Fragen, mit denen sich Anja Leiding schon intensiv auseinandergesetzt hat. Die 54-Jährige hat vergangenes Jahr am Kurs teilgenommen und beschreibt die wöchentlichen Abendtermine rückblickend als „sehr sehr wertvoll“. Sie habe nicht nur viele tolle Leute kennengelernt – zwölf andere Teilnehmer waren es damals –, sondern fand auch die Themen gut gewählt und feinfühlig aufbereitet.

„Wir wurden gut darauf vorbereitet, wie wir uns selber zurücknehmen. Bei der Begleitung ist man selbst nicht dran, sondern der Sterbende steht im Mittelpunkt“, sagt Leiding. Und das könne auch bedeuten, einfach passiv im Raum zu sitzen – eine ungewohnte Situation, die gerade gesprächige Menschen wie Leiding erst einmal lernen müssten auszuhalten.

Wenn man selber auf der Sonnenseite des Lebens steht, sollte man davon auch etwas abgeben.

Direkt nach dem Kurs ging es für sie los. Über vier Monate hat sie eine 72-Jährige im Seniorenheim auf ihrem letzten Weg begleitet. Ein bis zweimal die Woche besuchte sie die unheilbar kranke Frau, um vor allem eines zu tun: zuhören. „Sie konnte alles loswerden, meist ging es dabei um die kleinen Sorgen des Alltags. Die großen Sorgen – der Schmerz über den Streit mit ihrer Tochter oder die Trauer um ihren verstorbenen Ehemann – hat sie immer nur kurz angedeutet“, erinnert sich Leiding.

Jedes Mal sei sie sehr zufrieden aus den Treffen herausgegangen, mit dem Wissen, der Frau eine gute Zeit ermöglicht zu haben. „Wenn man selber auf der Sonnenseite des Lebens steht, sollte man davon auch etwas abgeben“, erklärt die Augenoptikerin ihre Motivation.

Ein Sterbebegleiter darf nicht selber trauern

Johannes Scherfling von Fidelius organisiert den Kurs und betreut 38 ehrenamtliche Sterbebegleiter. Seiner Erfahrung nach sei grundsätzlich jeder Mensch für das zeitintensive Ehrenamt geeignet: „Früher, als noch zu Hause gestorben wurde, war Sterbebegleitung etwas ganz Normales. Da müssen wir wieder hinkommen und unsere Sinne etwas schärfen.“ Die Wahrnehmung der Sterbenden, aber auch die Reflexion der eigenen Haltung spielen daher eine wichtige Rolle in der Ausbildung.

Weil der Prozess des Abschiednehmens in verschiedenen Weltregionen sehr unterschiedlich gelebt wird, wünscht sich Scherfling auch unter den Sterbebegleitern mehr kulturelle Vielfalt. Zudem sind Männer noch etwas unterrepräsentiert. Ansonsten sei bisher „von Jung bis Alt alles dabei gewesen“, wie er sagt.

Für eine Ausbildung gebe es nur ein einziges Ausschlusskriterium: Ein Sterbebegleiter darf nicht selber akut trauern, denn „nur wenn es mir selber gut geht, kann ich ganz für andere da sein“, erklärt Scherfling. Eine Sterbebegleitung sei nicht der richtige Weg, um eigene Trauer zu bewältigen.

Balance zwischen Nähe und Distanz

Im Hospiz Zum Guten Hirten engagieren sich derzeit rund acht unausgebildete Ehrenamtliche, die offiziell noch nicht in der Sterbebegleitung eingesetzt sind. Eine von ihnen ist Brigitte Lauth. Sie kümmert sich derzeit um die Zubereitung des Abendbrots und merkt bei der alltäglichen Interaktion mit den Gästen, wo sie an ihre Grenzen kommt: „Manche Gäste sind sehr traurig, da frage ich mich oft, wie ich damit umgehen soll.“

Die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden, sei ebenfalls eine Herausforderung. Deshalb hat sich Lauth für die Teilnahme am Vorbereitungskurs entschieden und blickt gespannt auf die Ausbildung, bei der es nicht zuletzt darum geht, sich selber besser kennenzulernen.

Hospizleiterin Harms, die als Dozentin beim Vorbereitungskurs dabei sein wird, erklärt: „Lernen, sich selber zu reflektieren, ist ein wesentlicher Teil des Kurses. Die Begleiter müssen sich immer wieder klarmachen: ,Wo bin ich und wo ist der andere Mensch?‘“ Sie betont, dass auch nach der Ausbildung ein intensiver Austausch vorgesehen ist und niemand mit seinen Fragen und Sorgen alleine gelassen werde.

„Wir sind in kurzer Zeit eine tolle Truppe geworden, die sich immer gegenseitig auffängt“, fasst Leiding diesen Austausch zusammen. Sie rät allen Interessierten, beim Infotag vorbeizuschauen, um langfristig Teil dieser Truppe zu werden.