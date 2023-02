Polizei fasst mutmaßliche Feuerteufel aus Rotenburg und Scheeßel

Von: Michael Krüger

Die bislang letzte Tat: Beim Fahrzeughändler Alga in Sittensen sind in der Nacht zum Sonntag 25 Busse Opfer einer Brandstiftung geworden. © dpa

Die Polizei hat drei junge Männer aus Rotenburg und Scheeßel festgenommen. Sie sollen für die Brandserie bei Fahrzeughändlern im Kreis Rotenburg verantwortlich sein.

Rotenburg – Feuerteufel gefasst? Die Rotenburger Polizei hat am frühen Dienstagmorgen drei junge Männer festgenommen, die für die Serie von Brandstiftungen bei Fahrzeughändlern im Landkreis Rotenburg verantwortlich sein sollen. „Wir sind erleichtert“, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Mindestens 15 Brände mit einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren Millionen Euro – das ist die vorläufige Bilanz einer Reihe von Taten, die die Ermittler seit November beschäftigt. Nun meldet die eigenes dafür zuständige Ermittlungsgruppe „Hohenesch“ einen Erfolg: Zwei Tage nach den Bränden auf dem Gelände von Alga-Nutzfahrzeuge in Sittensen und eines Autohandels in Weertzen hat die Rotenburger Polizei drei Männer im Alter von 22, 24 und 26 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei der mutmaßlichen Brandstifter kommen aus Rotenburg, einer aus der Gemeinde Scheeßel. Unterstützt von Spezialkräften wurden am Morgen die Wohnungen durchsucht. Die jungen Männer wurden zur Polizeiinspektion nach Rotenburg gebracht und dort befragt. Polizeisprecher van der Werp spricht von „Beschuldigten“, nicht nur von „Tatverdächtigen“, was auf einen deutlich höheren Verdachtsgrad hindeutet.

Motiv bleibt unklar

Zu Details der Befragungen äußert sich die Polizei nicht. Auch die Motive der Männer für die Taten bleiben unklar. Vor den Taten am vergangenen Wochenende waren am ersten Februarwochenende bei einer Autovermietung in Mulmshorn 21 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Zwei Monate davor hatten bei einem Autoverwerter im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch 37 Fahrzeuge gebrannt, im November in Hetzwege zehn Transporter. Zudem gab es immer wieder kleinere Vorfälle mit brennenden Fahrzeugen – mitunter auch mit glücklichen Zufällen, dass das Feuer nicht auf Hallen oder weitere Autos übergegriffen hat. Auffällig bei den Bränden ist, dass sie stets an Wochenenden stattgefunden haben.

Gibt es weitere Täter?

Auch wenn es einen gewissen Druck gegeben habe, die Täter zu fassen, seien die Festnahmen am Dienstag kein „Schnellschuss“ gewesen, heißt es. Die jungen Männer standen offensichtlich schon länger im Blickfeld der Ermittler. Ein Haftbefehl wurde allerdings nicht erlassen. Nach der Befragung bei der Polizei durften die Männer wieder gehen. Dass sie noch einmal Feuer legen, sei unwahrscheinlich: „Sie wissen jetzt, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren“, so van der Werp. Die Autohändler in der Region dürften das erleichtert zur Kenntnis nehmen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei arbeitet dennoch weiter. Es sei leider nicht ausgeschlossen, dass es weitere Täter oder Trittbrettfahrer gibt.