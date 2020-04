Amt mit Augenmaß

Der Corona-Ausbruch wird gravierende wirtschaftliche Folgen haben. Auch im Landkreis Rotenburg ist das absehbar. Finanzamtsleiter Arne Homfeldt erklärt, inwiefern geholfen werden kann – und welche Sicherheitsmaßnahmen er ergriffen hat.

Rotenburg – Die meisten Geschäfte haben zu, Handwerker verlieren Aufträge. Ob die Läden, die einen Lieferservice anbieten, damit ihre Verluste ausgleichen können, ist fraglich. Viele Inhaber mussten für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden, einige wissen nicht, wie es weitergeht – auch nach Corona. Denn die Folgen werden auf Jahre spürbar sein, sagt Finanzamtsleiter Arne Homfeldt. Augenmaß sei daher in seinem Amt das Gebot der Stunde. „Wir reduzieren den Druck, um den Leuten nicht zusätzlich Steine in den Weg zu legen.“ Die Hilfen laufen an, dennoch sei Geduld gefragt.

Das Rotenburger Finanzamt ist bereits seit dem 13. März für den Publikumsverkehr gesperrt. Bevor es offizielle Anordnungen gab, hatte Homfeldt vorbeugende Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter zu schützen und das Amt handlungsfähig zu halten. So durften Dienstreisen nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen werden, sondern nur noch mit dem Privatwagen. „Wir sind sehr früh sehr weit gegangen“, erklärt er. Die 140 Mitarbeiter sind nicht mehr in voller Besetzung im Haus. In jedem Büro darf nur ein Mitarbeiter sitzen, und die Arbeitszeiten wurden ausgeweitet. Möglich ist es aktuell, von früh morgens bis spät abends vor Ort zu sein. „Wir müssen uns anpassen.“

Botengänge im Haus gibt es nicht mehr. Stattdessen werden die Post und andere Dinge auf Tischen verteilt, die in den Treppenhäusern stehen. So kann sich jeder Mitarbeiter dort seine Sachen abholen. Abstand halten ist oberstes Gebot, Dienstbesprechungen finden telefonisch statt. Das Putzteam ist angehalten, nur noch allgemeine Flächen zu desinfizieren und zu reinigen, in die Büros gehen sie vorerst nicht. Reiserückkehrer hat Homfeldt direkt in Quarantäne geschickt, ohne Anruf darf keiner von ihnen die Geschäftsstelle betreten. „Ebenso bei Krankheiten, selbst bei Halskratzen, bleibt derjenige zu Hause, rigoros.“ Bislang scheinen die Maßnahmen zu greifen, es gab noch keinen Corona-Fall im Finanzamt. Lediglich einen Quarantänefall, da der Mitarbeiter eine Kontaktperson war. „Oberste Maxime ist es, das Amt betriebsfähig zu halten“, betont Homfeldt.

„Und genau das ist gerade so wichtig“, sagt der Leiter. Denn Anträge gingen derzeit „en masse“ ein. Obwohl die Einnahmen fehlen, haben die Betriebe weiterhin Ausgaben: Miete, Nebenkosten, Lieferanten, die noch bezahlt werden müssen, Mitarbeiter. Handwerkern brechen die Aufträge weg. Die Einbußen sind groß. Wer von der Pandemie beeinträchtigt ist, kann verschiedene steuerliche Hilfsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. So leisten Betriebe Steuervorauszahlungen, diese können aktuell runtergefahren werden. Wer seine Zahlung im März schon geleistet hat, kann diese unter Umständen zurückbekommen. „Wir müssen die Betriebe liquide halten“, sagt Homfeldt. Das Amt hat dazu Verfügungen vom Ministerium mit Handlungsanweisungen erhalten. „Das läuft jetzt alles an. Wir arbeiten die Anträge nach Eingang ab so schnell es geht.“ Auch finden derzeit so gut wie keine Vollstreckungen statt. „Wir werden sehr großzügig an die Dinge herangehen“, verspricht Homfeldt. Stundungsanträge sollen ebenfalls schnell bearbeitet werden. Zinslose Stundungen für mehrere Monate seien angedacht. „Die Pflichten müssen natürlich auf Dauer erfüllt werden, das ist klar. Aber im Moment ist die Aufgabe der Finanzverwaltung, die vorhandene Liquidität möglichst schnell zurück zu den Steuerpflichtigen zu bringen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Finanzämter funktionsfähig sind momentan.“ Gleichzeitig ist das Auge darauf, die Steuergelder weiterhin einzusammeln, um den Staat gleichsam funktionsfähig zu halten. „Die kommen natürlich nach wie vor rein, es ist ja nicht alles auf Null runtergefahren.“ Aber: „Konjunkturell waren wir auf einem sehr hohen Level. Das wird dramatisch runtergehen, ich glaube, wir werden sofort in der Rezession landen.“ Er erinnert an die Finanzkrise 2009. „Das hier ist viel dramatischer.“

Steuererklärungen werden ebenfalls bearbeitet. In diesen Tagen könnten die ersten Einkommensteuerbescheide rausgehen. „Die werden wir so zügig es geht bearbeiten, denn die meisten Arbeitnehmer bekommen ja Geld zurück.“ Dabei weist der Finanzamtsleiter darauf hin, dass gerade jetzt das Programm Elster verstärkt genutzt werden sollte. Elektronische Übermittlung statt Papier sei aktuell und als „Modell Zukunft“ die beste Lösung. An den Fristen ändert sich dabei nichts: 31. Juli für die, die es selbst abgeben. Wer einen Steuerberater hat, hat etwas mehr Zeit. Viele Fragen würden zu Elster derzeit auftauchen, oft technische. Wer mit der Einrichtung und ähnlichem Probleme hat, sollte sich an die Hotline wenden: 0800 / 5235055 – und nicht direkt an das Rotenburger Finanzamt. Das Programm selbst helfe zudem beim Ausfüllen, Übertragungsfehler wie Zahlendreher fallen weg. Kommt die Erklärung im Amt an, laufe vieles schon automatisiert. „Es ist eine Arbeitserleichterung für beide Seiten.“ Künftig wird es auch die Bescheide in digitaler Form geben.

Hilfe für Personal im Gesundheitswesen – Finanzamt spendet Atemschutzmasken

Das Rotenburger Finanzamt hat mehr als 500 Atemschutzmasken, sogenannte FFP-2-Masken, an das Gesundheitsamt übergeben. Da das Personal im Gesundheitswesen derzeit stark gefordert ist, aber Schutzkleidung rar wird, hatte der Landkreis Privatpersonen und Unternehmen dazu aufgerufen, nicht genutzte Schutzausrüstung zu spenden. Das können beispielsweise auch offiziell abgelaufene Masken sein, die aber noch originalverpackt sind. Da im Nebengebäude des Finanzamtes in einem Keller Schimmelbefall ist, dort aber auch alte Akten lagern, hatte Amtsleiter Arne Homfeldt 1 000 dieser Schutzmasken bestellt, um die Mitarbeiter, die dort hineinmüssen, zu schützen. Davon sind derzeit noch etwa 700 über. Einen Großteil davon hat das Amt nun gespendet, um den Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu helfen, erklärt der Leiter im Gespräch mit der Kreiszeitung.