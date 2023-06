Aufzüge am Rotenburger Bahnhof: Stadt ermittelt Bedarf für halbjährige Umbauarbeiten

Von: Michael Krüger

Nur mit dem Aufzug sind die Gleise 4 und 5 erreichbar, wenn die Treppe keine Alternative ist. © Michael Krüger

Es wird weiter nach Lösungen für die Übergangszeit der Bauarbeiten an den Aufzügen des Rotenburger Bahnhofs gesucht. Die Stadt will sich ein „Lagebild“ des Bedarfs machen. Rückmeldungen erwünscht.

Rotenburg – Die Suche nach Lösungen für die Zeit der notwendigen Reparaturen an den beiden Aufzügen am Rotenburger Bahnhof dauern an. Die Stadt will nun den Bedarf ermitteln: Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, Gehbehinderte, Ältere oder Eltern mit Kinderwagen sowie Pendler mit schwerem Gepäck, die alle nicht die steilen Treppen zwischen dem Bahnhofszugang und den Gleisen 4 und 5 nutzen können, sollen sich bei der Verwaltung melden. „Wir brauchen ein Lagebild“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. Habe man dieses, würden die Gespräche mit der Deutschen Bahn zu Übergangshilfen fortgesetzt.

Die steile Treppe am Bahnhof bietet keine Chance, mit Rollstuhl oder Kinderwagen das Gleis zu wechseln. © Krüger, Michael

Anfang Juni hatte die Bahn in der Kreisstadt für Entsetzen gesorgt, als sehr kurzfristig angekündigt worden war, dass die beiden Fahrstühle ab dem 12. Juni gesperrt seien. Die bestehende Technik von 2007 werde ausgebaut, dann werden vor Ort neue Aufzüge montiert. Das erschien zunächst sinnvoll, da die alten Aufzüge sowieso oft ausfallen. Nur: Die Reparaturarbeiten sollen ein halbes Jahr dauern. Menschen, die die steilen Treppen nicht nutzen können, hätten dann keine Chance, in Rotenburg die Bahnsteige 4 und 5 zu erreichen – wo die allermeisten Nahverkehrszüge halten. Nach der Kritik aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft – die Rotenburger Werke hatten ein Video zu der unhaltbaren Situation für Behinderte veröffentlicht – hatte die Bahn die Arbeiten verschoben. In sechs bis acht Wochen soll es trotzdem losgehen, so Oestmann. Das habe die Bahn in dieser Woche in einer Videokonferenz auch mit den Werken bestätigt.

Die Umfrage Die Stadt bittet bis Ende Juni um Hinweise aus der Bevölkerung, wer auf die Aufzüge am Bahnhof angewiesen ist und aus welchen Gründen. Die Angaben dazu sollten per E-Mail an beteiligung@rotenburg-wuemme.de gehen – oder per Brief ans Rathaus.

Dennoch arbeite man an Lösungen. Bauliche wie große Rampen, eine Treppenraupe oder Treppenlifter würden nach Bahnangaben wegen Haftungsfragen und aus Zeitgründen ausscheiden. Eine Umleitung aller Nahverkehrszüge auf das barrierefrei erreichbare Gleis 6 sei aufgrund der dichten Taktung auf der Strecke nicht möglich. Oestmann hält wenigstens eine kleine Treppenrampe für Räder für umsetzbar. Und: Die Bahn biete einen kostenfreien Taxi-Shuttle nach Sottrum oder Scheeßel an. An der Dauer der Umbauarbeiten werde sich aber nichts mehr ändern lassen. Eine Bahnsprecherin dazu: „Leider ist der Austausch von Aufzügen technisch und organisatorisch sehr aufwändig. Die Aufzüge sollen in diesem Fall parallel erneuert werden. Dies bedeutet, dass die vorhandene Aufzugstechnik vollständig entfernt und durch komplett neue Aufzugskomponenten ersetzt wird. Der Austausch der beiden Aufzüge erfolgt weitestgehend parallel, um die Gesamtbauzeit an der Station so gering wie möglich zu halten.“