Aufwand lohnt sich

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Während Sturmtief „Sabine“ durch den Landkreis tobt und lärmend auf sich aufmerksam macht, herrscht im Saal der Kreismusikschule an diesem Sonntagnachmittag gespannte Stille beim Preisträger-Konzert von „Jugend musiziert“. „Wir werden ganz schnell anfangen“, verspricht Schulleiter Gert Lueken, „wir wollen ja alle heil nach Hause kommen.“ Tatsächlich hat „Sabine“ einigen Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung gemacht, die aus Vorsicht erst gar nicht zum Konzert angereist sind.

Musikbegeistert ist dieses Wetter-Tief also schon mal nicht. Ganz anders die vielen Angehörigen im Saal, die gespannt auf das lauschen, was hier 21 junge Menschen auf der Bühne präsentieren. Lohnenswert ist der Besuch solcher Konzerte allemal, zumal der interessierte Zuhörer Werke von Komponisten zu hören bekommt, die beinahe niemand zuvor gekannt hat. Und wenn solche Musik dann auch noch von Tochter, Enkelin oder Söhnchen dargeboten wird, ist die Show perfekt. Der Auftakt gerät mit einer Etüde von Henri Bertini und Maximilian Pawlonke am Klavier stürmisch, als habe „Sabine“ Regie geführt. Was dann folgt, ist eine rasche Abfolge ganz unterschiedlicher Literatur, die von jungen Künstlern mit mehr oder weniger Bravour präsentiert wird. Respekt verdienen die Musiker von morgen aber allemal.

Und so dankt Gert Lueken allen Schülern „für die Konzentration und das fleißige Üben“. Der Dank geht aber auch an die Eltern, die ihren talentierten Nachwuchs mit dem Auto hin und her chauffieren und vermutlich immer die selben Stücke ertragen haben. Der Aufwand hat sich gelohnt, haben doch unter den 76 Preisträgern aus drei Landkreisen ganze 31 Künstler aus dem Kreis Rotenburg gewonnen. Musikalisch geht es weiter auf der Bühne, machen junge Musiker nach ihrem Spiel entweder einen braven Diener zum Publikum oder können es gar nicht abwarten, so schnell wie möglich wieder von der Bühne zu verschwinden. So ein Auftritt vor vielen Erwachsenen ist nicht jedermanns Sache, lässt aber die Persönlichkeit eines jungen Menschen reifen.

Wie flott das komplexe „Solfegio“ Carl Philipp Emanuel Bachs klingen kann, beweist Nikita Schumacher am Klavier, der nach seinem Spiel beim stolzen Vater abklatschen kann. „Kultur kostet Geld“, stellt Landrat Hermann Luttmann (CDU) im Grußwort fest und lobt das Engagement der Kreismusikschule. Dieses Geld sei hier gut angelegt. Klavierpädagogin Meike Pesch, die diese Veranstaltung liebevoll organisiert hat, wird das gefreut haben. „Jetzt noch vier Minuten“, verrät sie, „dann ist es geschafft.“ Auch sie ist vermutlich erleichtert, dass Sturmtief „Sabine“ bisher keinen Schaden anrichten konnte. Immerhin sagt zu diesem Zeitpunkt die Bahn etliche Verbindungen ab. Zum stürmischen Abschluss demonstriert die Jungstudierende Julina Schwindt mit einer Fantasie von Jan Václav Vorisek, was aus „Jugend musiziert“ werden kann, wenn man am Ball bleibt. Üben lohnt sich. Urkunden und Rosen für alle Akteure, Abschlussfoto und dann fix nach Hause, bevor einem „Sabine“ noch Außermusikalisches um die Ohren haut.