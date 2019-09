Auftrag erfüllt

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Das ist interessant“, sagt Wilhelm Hahne, Vorsitzender des Vereins Rotenburger Konzerte, der jedem Besucher des Lucia-Schäfer-Konzertsaales an diesem Donnerstag eine Statistik unter die Nase hält. Rolf Hangenah hat sich umgehört und eine Umfrage gestartet, 177 Konzert-Besucher befragt, wie sie sich zukünftig die Konzerte wünschen. Es ergeben sich klare Trends: Die Besucher der Veranstaltungsreihe sind zunächst treu, absolvieren überwiegend alle Konzerte ihres Abos. Sie bevorzugen das Klavier und Streichinstrumente. „Schlagwerk mögen sie wohl nicht“, sagt Wilhelm Hahne. Und sie mögen Klassik, weniger Modernes.

Klarer Auftrag an den Verein, und der wird bei diesem Auftaktkonzert der neuen Saison zum größten Teil erfüllt. Kein Schlagzeug, dafür aber Klavier und Streicher. Zu Gast ist das Amatis Piano Trio mit Verstärkung: Ib Hausmann, Vater der Violinistin Lea Hausmann, ergänzt das Trio mit Klarinette und inbrünstigem Spiel. Bereits in der ersten Programm-Hälfte erleben die Zuhörer eine musikalische Zeitreise von 200 Jahren. Ludwig van Beethoven gefällt mit seinem „Gassenhauer-Trio“, Musiker werfen sich hier die Bälle zu, agieren vorbildlich, atmen in einem Strang. Da geht es impulsiv und energisch zu. Aus dem Trio wird für Georg Gershwins „Preludes“ ein Duo für Klarinette und Klavier. Gershwin öffnet neue Horizonte.

Dass er, wie Ib Hausmann verrät, „sich als Kind geprügelt hat, Zigarren-Raucher war und das Boxen liebte“, mag man seiner Musik anmerken. Lustvolles entfährt Hausmanns Klarinette, das gefällt dem verzückten Publikum. Während sich Hausmann Senior jetzt ausruht, kommt Tochter Lea (Violine) mit ihren Kollegen Samuel Shepherd (Cello) und Mengje Han (Klavier) und Dimitri Schostakowitschs „Trio Nr 1“ auf die Bühne. Das bringt neue musikalische Impulse, die betroffen machen. Hat hier doch ein erst 16-jähriger Komponist eine musikalische Liebesgeschichte geschrieben, die in ihrer modernen und mitunter exzentrischen Klangsprache leidenschaftlich und mit erstaunlicher Reife daherkommt und aufwühlt. Was sagt man in der Pause? „Gershwin hat mir am besten gefallen, weil er mich anspricht“, so eine Zuhörerin. „Ich verstehe, was mir dargeboten wird“, erklärt Michael Behr vom Jazz Club, „und mir bereitet gut gemachte Musik Freude.“

Diese dürfte mit Walter Rabl seine Fortsetzung finden. Fast niemand kennt diesen 1873 in Wien geborenen Komponisten, der nach ein paar Werken nichts mehr geschrieben und nur noch dirigiert hat. Schade auch, ist sein „Quartett Op. 1“ doch ein ganz großer Wurf, der Ähnlichkeiten zu Brahms erkennen lässt. Rabl überrascht durch extravaganten Stil und Originalität. In sensiblen Passagen entlarvt er allerdings Unsauberkeiten im Streicherklang. Das Publikum ist begeistert und applaudiert für Werk und Musiker zugleich. Abschluss und Höhepunkt bildet Astor Piazzolas „Sommer“, der schmutzig-verstaubte Leidenschaft zum Klingen bringt und an die Dürre vergangener Sommermonate erinnern mag, das klingt verwegen vulgär und lustvoll. Ib Hausmann an seiner Klarinette ist in Temperament und virtuoser Spielfreude nicht zu bremsen. „Es war ein ganz großes Vergnügen für uns hier bei ihnen zu spielen“, sagt er und liefert mit den Trio-Musikern noch eine Zugabe, „bei der auf zwei und vier mitgeklatscht werden kann“, lädt er ein. Das verkneifen sich die Zuhörer zum Glück und lauschen lieber gebannt der hinreißend gespielten Musik. „Das war ein super Konzert“, ist eine Zuhörerin überzeugt. Auftrag erfüllt, Rotenburger Konzerte, so kann es weitergehen.