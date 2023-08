Aufregung im Metronom: Mann „massiert“ Geschlechtsteil vor Kind

Von: Tom Gath

Der Vorfall im Metronom-Zug nach Hamburg wird unterschiedlich gedeutet – strafbar war er auf jeden Fall, urteilt das Amtsgericht Rotenburg. © Menker

Angeklagt wegen exhibitionistischer Handlungen im Metronom nach Hamburg, wurde ein 50-Jähriger nun doch „nur“ wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Dabei gingen die Meinungen zu dem, was der Mann gegenüber Frauen und Kindern gemacht haben soll, vor Gericht deutlich auseinander.

Rotenburg – Ein 50-jähriger Mann aus Hamburg muss 600 Euro Strafe zahlen, weil er im Metronom direkt gegenüber einer Frau, die ihr Baby wickelte, seinen Penis massiert hatte. Da er sein Geschlechtsteil dabei nicht entblößte, hat das Rotenburger Amtsgericht die ursprüngliche Anklage wegen exhibitionistischer Handlungen fallen gelassen und den Angeklagten wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt.

Im Juni 2022 stieg der wegen anderer Delikte vielfach vorbestrafte und zum Tatzeitpunkt drogenabhängige Mann am Bremer Hauptbahnhof in den Zug nach Hamburg. Dabei war er leicht alkoholisiert, aber nicht aggressiv, wie ein Zugbegleiter im Zeugenstand angab. Kurz nach der Abfahrt betrat er ein Abteil, in dem eine Gruppe von fünf Frauen und drei Kindern saß. Als eine der Frauen ihr Baby wickelte, soll er sich direkt gegenüber hingesetzt und das teilweise nackte Baby angestarrt haben. Kurz darauf habe er, ohne seine Hose zu öffnen, „dauerhaft sein Genital massiert“, sagte eine 29-jährige Zeugin.

Aufgebrachte Zeugin

Eine andere Frau aus der Gruppe soll sich dann dazwischen gestellt und den Mann gefragt haben, ob er pädophil sei. Daraufhin flüchtete er in den oberen Teil des Zuges. „Das hat mich psychisch richtig mitgenommen. Wenn es um Kinder geht, hört der Spaß für mich auf“, sagte die Zeugin, die nach der Tat den Zugbegleiter aufgesucht hatte. Dieser berichtete im Verhandlungssaal davon, dass die Frauen sehr aufgebracht waren und er das Gespräch mit dem Täter gesucht hatte. Dabei habe der Angeklagte angegeben, dass er zwar Kinder möge, aber nichts gemacht habe. Nachdem der Metronom-Mitarbeiter die Bundespolizei in Harburg informiert hatte, verließ der Angeklagte in Rotenburg den Zug.

Während der Verhandlung verlas der Richter auch ein psychiatrisches Gutachten aus einem früheren Prozess, das dem Angeklagten eine organische Persönlichkeitsstörung und den langjährigen Konsum von psychoaktiven Substanzen attestiert.

Keine Erinnerungen

Er sei demnach nicht in der Lage, seine rechtlichen Angelegenheiten zu regeln, könne aber durchaus seine Umgebung realitätsgerecht wahrnehmen. Laut seiner eigenen Angaben befindet er sich seit Ende 2022 in einer Drogentherapie und habe bereits rund 15 000 Euro Schulden beim Staat aufgrund von früheren Strafen. Von seinem Bürgergeld würden ihm monatlich 20 Euro zur Tilgung abgezogen werden.

An den Tattag könne er sich nicht erinnern, auch nicht, warum er in Bremen war. Dennoch war der Angeklagte sicher: „So etwas hätte ich niemals gemacht, das ist ja voll eklig.“

Die Zeugin konnte aber sehr detailliert und glaubhaft den Tathergang schildern, sodass sich gegen Ende des Prozesses eine Verurteilung abzeichnete. Die Rechtsanwältin brachte schließlich noch eine wenige Wochen zuvor erfolgte Beschneidung des Täters ins Spiel, die zu einem Jucken geführt haben könnte. Dem Angeklagten war es sehr wichtig, dass seine Tat nicht als sexuell motiviert begriffen wird. Er habe mehrere toxische Beziehungen hinter sich und meide deshalb den Kontakt zu Frauen.

Wer sich in einem vollen Zug im Intimbereich berührt, muss damit rechnen, dass das als sexuelle Handlung wahrgenommen wird.

Auch wenn die Zeugin eindeutig ein länger anhaltendes Massieren und kein Kratzen sowie ein Anstarren des Babys beschrieb, kam die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer zu dem Schluss: „Wir können nicht feststellen, ob Sie das Baby angeguckt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie wegen der Operation massierend melkende Bewegungen gemacht haben.“ Aufgrund des immensen Vorstrafenregisters und dem durch die Handlung erzeugten Ärgers plädierte sie dennoch auf eine Strafe von 60 Tagessätzen in Höhe von zehn Euro. Für die starke Reaktion der Frauen und die psychischen Folgen bei der Zeugin – sie gab an, seit der Tat in therapeutischer Behandlung zu sein – hatte die Staatsanwältin aber wenig Verständnis. „Wegen sowas muss man sich nicht in psychische Behandlung begeben. Wir sind alle Menschen und müssen auch was aushalten können“, sagte sie in Abwesenheit der Zeugin.

Der Richter folgte der Forderung der Staatsanwältin, stellte in seiner Urteilsbegründung aber auch klar: „Jeder Mensch hat eine andere Empfindsamkeit. Die Frauen haben das als anstößig wahrgenommen. Wer sich in einem vollen Zug im Intimbereich berührt, muss damit rechnen, dass das als sexuelle Handlung wahrgenommen wird.“