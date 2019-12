Auflagen fürs Feuerwerk

Kleinstfeuerwerke liegen bereits in den Geschäften aus, diese dürfen das ganze Jahr über verkauft werden. Kleinfeuerwerke wie Batterien und Böller hingegen dürfen erst ab dem 28. Dezember in den Geschäften ausliegen. Foto: Beims

Silvester steht vor der Tür und damit auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern in den Geschäften. Dabei gelten strenge Auflagen, welche die Inhaber beachten müssen und die regelmäßig vom Rotenburger Ordnungsamt überprüft werden.

Rotenburg – Pyrotechnik ist ein großes Geschäft, innerhalb weniger Minuten lösen sich allein in Deutschland an Silvester Millionen von Euro in Rauch auf. Vom 28. bis zum 31. Dezember dürfen die Geschäfte wieder pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2, also Böller, Raketen und Batterien, an Kunden ab 18 Jahren verkaufen. Während in anderen Städten bereits darüber diskutiert wird, ob das klimaschutztechnisch noch vertretbar ist und mancherorts schon Verbote ausgesprochen wurden, ist das in der Kreisstadt kein Thema bislang, sagt Bernd Grünberg, stellvertretender Ordnungsamtsleiter, auf Nachfrage.

In Rotenburg gibt es aktuell keine Planungen, die Knallerei einzuschränken oder zu verbieten. Allerdings schließt Grünberg nicht aus, dass es dazu in der Zukunft Gespräche geben könnte. „Wenn man allein den Abfall an den Tagen danach sieht“, gibt er zu bedenken. Dabei halte sich dieser in Rotenburg sogar noch in Grenzen, in Großstädten sieht es da seiner Erfahrung nach noch anders aus. „Da ist die Straße mitunter rot von Böllerpapier“, sagt er. Auch zwischen Rotenburg und den Dörfern umzu gibt es noch Unterschiede: Dort sei es eher der Fall, dass jeder seinen Müll am nächsten Tag auch wieder aufräume. „Vielleicht ändert sich auch gesellschaftlich noch einiges, dass die Leute eher zu einem professionellen Feuerwerk in ihrer Nähe gehen, als ihr Geld im wahrsten Sinn zu verbrennen“, erklärt Grünberg.

Dabei werden nicht nur an Silvester Raketen und Co. gezündet. Manch einer lagert den ein oder anderen F2-Böller und zündet ihn im Verlauf des Jahres. „Nervig ist das“, kommentiert Grünberg – und erlaubt auch nicht, es sei denn, jemand besitzt eine Ausnahmegenehmigung für ein privates Feuerwerk. Gezündet werden dürfen diese nur an Silvester und Neujahr. „Das kommt aber immer mal wieder vor, auch, wenn es sich noch im Rahmen hält.“

Den Verkauf und die Aufbewahrung von Kleinst- und Kleinfeuerwerken bei den Gewerbetreibenden überwachen die Gemeinden. In der Kreisstadt überprüft dies das Ordnungsamt jedes Jahr aufs Neue – damit sich keine Routine einschleicht und die dafür bestellten Verantwortlichen weiter genau ein Auge auf Lagerung und Verkauf haben. „Da wollen wir vorbeugen“, sagt Grünberg. Denn manchmal gibt es auch falsch verstandene Vorsichtsmaßnahmen: „Da liegt dann der Feuerlöscher direkt unterm Verkaufsregal – im Ernstfall natürlich sinnlos“, so der Ordnungsamtsmitarbeiter. Die Geschäftsleute zeigten sich aber zu „99 Prozent einsichtig“, wenn sie darauf angesprochen werden.

Größere Probleme beim Verkauf habe es bisher nie gegeben. Wenn Geschäfte neu aufmachen, würden sie mitunter vergessen, die Frist von zwei Wochen einzuhalten, wenn sie Feuerwerk verkaufen wollen – oder sie wissen es noch nicht. Grünberg und seine Kollegen entdecken die Ankündigung dann meist in den Prospekten. Sie sprechen die Gewerbetreibenden direkt darauf an und überprüfen die örtlichen Gegebenheiten. Denn es gibt strenge Auflagen, die eingehalten werden müssen bei der Lagerung – unter anderem muss das Paket in der Herstellerverpackung sein und darf nicht in der Nähe von entzündlichen oder brennbaren Materialien gelagert werden.

Manche Märkte, die vor einigen Jahren noch Feuerwerk verkauft haben, haben dies aus diversen Gründen bereits eingestellt. Rotenburg hat aktuell noch elf offiziell angezeigte Verkaufsstellen. „Das ist zurückgegangen“, erklärt Grünberg. Vielleicht auch aus Personalgründen, wie er mutmaßt – denn die Verantwortlichen müssen einige Regeln im Umgang mit den Knallkörpern beachten und brauchen eine Schulung über die bestehenden Unfallgefahren und wie man diese abwendet – jedes Jahr aufs Neue.

Ein heidnischer Brauch

Seit vielen Jahrhunderten gibt es den Brauch, an Silvester Lärm und Licht zu machen. Die Germanen waren sich sicher, während der dunklen Rauhnächte damit und mit leuchtenden Feuerrädern böse Geister sowie den gefürchteten Kriegsgott Wotan und sein Heer zu vertreiben. Er trieb den Geschichten nach besonders zu der Jahreszeit sein Unwesen. Es ist der Ursprung des heutigen Feuerwerks. Auch die Römer haben das Fest zum Jahresende im Januar bereits 153 Jahre vor Christi Geburt gefeiert.