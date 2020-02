Aufklärung ist das A und O

Rotenburg – „Oma? Hi, ich bin’s! Wie geht’s dir denn?“ – „Sebastian?“ – „Ja, genau! Der Sebastian! Du, hör mal Oma, ich habe gerade ein kleines Problem und brauche ganz, ganz dringend deine Hilfe, ich brauche Geld...“ So oder so ähnlich könnten viele Anrufe beginnen, die im Landkreis geführt werden. Im besten Fall legt der Angerufene direkt wieder auf – denn der Anrufer sitzt vermutlich in einem Callcenter und ist ein Betrüger. Der sogenannte Enkeltrick ist eine beliebte Masche, um ahnungslosen und gutgläubigen älteren Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dazu gehört auch der Anruf von angeblichen Polizeibeamten. „Das Phänomen ist hier genauso gegenwärtig wie in Großstädten“, sagt Präventionsexperte Thomas Teuber von der Polizeiinspektion Rotenburg.

Teuber ist seit vielen Jahren in der Region unterwegs und klärt über Betrugsmaschen auf und wie sich die Bürger schützen können. Dabei nimmt die Arbeit mit Erwachsenen, insbesondere Senioren, einen großen Stellenwert ein. Aber er beruhigt auch: Hier sei es vergleichsweise ruhig, Senioren müssten nicht in ständiger Angst vor Gewaltdelikten leben. Im vergangenen Jahr sei es zu vier vollendeten Fällen gekommen, bei dem die Täter mindestens einen fünfstelligen Betrag ergaunern konnten, so viel kann Teuber verraten. Wie viele Anrufe es insgesamt sind, bei denen einfach aufgelegt wird oder wer geschädigt wurde, es aber nicht angezeigt hat, ist natürlich nicht bekannt. Lohnen scheint sich das Geschäft für die Beteiligten, sonst würde es nicht immer wieder entsprechende Meldungen geben – in den meisten Fällen legen die Angerufenen jedoch sofort auf. Und das ist auch das, was die Teuber und sein Kollege, Kontaktbeamter Fred Krüger, immer wieder empfehlen. Auch Krüger hält viele Vorträge, klärt auf. Aber: „Die Leute schütteln den Kopf, können das nicht glauben, dann gehen sie nach Hause und irgendjemand fällt wieder darauf herein.“ Er spricht von einem Tunnelblick, den manche hätten. In anschließenden Diskussionsrunden komme oft heraus, dass es bereits Anrufe gegeben habe. „Wenn erst mal ein Nachbar davon berichtet, fühlen sich die anderen freier, zu erzählen“, so Krüger.

Ist ein Betrug erfolgreich, kommt Andreas Jacobs ins Spiel: Der Polizeikommissar ermittelt in den Fällen, in denen es zum Schaden kommt. „Callcenter-Betrug ist eine Straftat zum Nachteil älterer Menschen“, klärt er auf. Es ist ein Verbrechen, das mittlerweile entsprechend geahndet wird: Möglich sind bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Gibt sich jemand dabei als Beamter aus, ist das Amtsanmaßung, dann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Betrug als Verbrechen gilt, wenden die Polizeidienststellen entsprechend mehr Zeit und Energie in deren Aufklärung auf, erklärt der Kommissar.

Ob es nun der Enkeltrick sei oder der falsche Beamte: Die Anrufe werden banden- und gewerbsmäßig gemacht, weiß Jacobs. „Die Täter agieren arbeitsteilig, das sind keine Gelegenheitstäter, sondern die verdienen auf diese Weise ihr Geld“, stellt der Ermittler klar. Die Banden sitzen meist im Ausland, teilweise seien diese sehr einfach organisiert. „Da werden zum Beispiel in der Türkei kleine Callcenter aufgebaut“, erklärt Jacobs. Vor Ort sind meist nur diejenigen, die das Geld abholen. „Es gibt Hierarchien, häufig mit Clan-Hintergrund“, spricht Jacobs aus seiner Erfahrung.

Die Täter gehen bei ihren Anrufen sehr geschickt vor. Sie geben vor, von der Polizei oder ein Familienmitglied zu sein. Dabei haben sie meist nur wenige Infos, aus denen sie ihre Geschichten aufbauen. Oft nutzen sie Telefonbucheinträge. „Sie gehen nach Vornamen, die vor Jahrzehnten beliebt waren und gucken, ob es eine ältere Telefonnummer ist – im ländlichen Bereich oft erkennbar an einer dreistelligen Nummer. Außerdem rufen sie bei denen an, deren Adressen ebenfalls vermerkt sind“, zählt Teuber auf. Diese Informationen nutzen die Betrüger, um den Senioren ihre Glaubwürdigkeit zu versichern, und bauen im Gespräch zugleich Druck auf, dass sie das Geld schnell bräuchten.

„Die Senioren merken gar nicht, wie ihnen die Informationen aus der Nase gezogen werden und sind am Ende überrascht, wie viel der Täter gewusst habe“, weiß Teuber aus vielen Präventionsgesprächen.

Dabei betonen die Drei: Ein Beamter würde niemals am Telefon persönliche Daten fordern geschweige denn Geld oder Wertgegenstände. Und: „Ein Beamter kommt in Uniform und Streifenwagen, dann können Senioren in 99,9 Prozent davon ausgehen, dass es auch ein Polizist ist“, sagt Teuber. Im Landkreis bekannte Täter seien zur Übergabe in zivil erschienen. Sie hätten maximal eine gefälschte Marke oder einen Ausweis dabei – würden sie Uniformen und entsprechende Autos nutzen, würden sie zu viel Aufmerksamkeit erregen. Und genau das wollen sie nicht. Auch würde ein Beamter niemals unter der Notrufnummer „110“ anrufen, wie es mitunter der Fall ist. Doch sei es mit den heute technischen Möglichkeiten kein Problem, im fremden Display jede beliebige Nummer anzeigen zu lassen, erklärt Jacobs. Die Betrüger könnten sogar die Namen bekannter Beamter verwenden, um Vertrauen aufzubauen, auch wenn dies im Landkreis – soweit bekannt – noch nicht vorgekommen sei.

Deswegen sei Präventionsarbeit so wichtig. Die Beamten ermuntern in ihren Vorträgen und Diskussionsrunden immer wieder, den Hörer bei Misstrauen sofort aufzulegen. „Auch wenn es einmal die Polizei sein sollte, lieber einmal zuviel auflegen“, betont Jacobs. Dass die Betrüger noch einmal anrufen, wie es jüngst bei einer 94-jährigen Frau in Brockel der Fall war, sei äußerst unwahrscheinlich. Dort hatte sich ein Anrufer als Bruder der Seniorin ausgegeben und zunächst um 3 000 Euro gebeten, in späteren Anrufen bis zu 100 000 Euro verlangt. Obwohl sie aufgelegt hatte, da sie keinen Bruder hat, meldete sich der Unbekannte mehrfach. „Das kommt selten vor“, so Teuber.

Dabei würden nicht nur Senioren, sondern auch Familienangehörige und zum Beispiel Banken für das Thema sensibilisiert. Kinder könnten mit ihren Eltern absprechen, wie sie sich verhalten sollten. Mit Banken könnten Kontaktpersonen vereinbart werden, die bei einer großen Summe informiert werden. „Wir wissen aus Gesprächen, dass die Mitarbeiter vorbereitet sind“, so Krüger. Auch könnten diese vorsichtig nachfragen, für was das Geld ist, wenn ihnen eine Abhebung merkwürdig vorkommt und die Person vor ihnen vielleicht sehr aufgeregt wirkt. Aber: „Die Täter müssen sehr viele Anrufe tätigen, um eine Person zu finden, die sich vielleicht überreden lässt“, gibt Teuber zu bedenken. Krüger verteilt dazu neben Merkblättern auch Aufsteller, die neben dem Telefon platziert werden können und auf denen ein Leitfaden sowie Notfallkontakte vermerkt sind.

Waren es vor Jahren noch Haustürsammler, die versucht haben, mit falschen Spendenlisten, Abonnements oder Verträgen Geld zu ergaunern, nutzten die Täter mittlerweile vorwiegend das Internet und Anrufe für ihre Taten. Auch Gewinnbe-nachrichtigungen per Telefon nehmen wieder zu, erklärt Teuber. Letztendlich ziele alles auf eines ab: Die Gut- und Leichtgläubigkeit insbesondere älterer Menschen. Und das wollen die Beamten durch viel und breite Aufklärung möglichst verhindern.

Verhaltenstipps der Polizei

Die Polizei zeigt Möglichkeiten auf, sich vor Betrügern zu schützen:

. Misstrauisch sein, wenn sich Personen als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die nicht als solche erkennbar sind. Dabei ist es hilfreich, Dinge zu erfragen, die nur diese Person wissen kann.

. Angerufene sollten keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben.

. Nicht unter Druck setzen lassen: Besser einen neuen Gesprächstermin vereinbaren und das Gesagte überprüfen; zum Beispiel in Rücksprache mit der Familie, wenn möglich.

. Niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben.

. Polizeibeamte bitten niemals um Bargeld oder Wertsachen. Auch rufen sie niemals mit der Notrufnummer „110“ an.

Wem etwas verdächtig vorkommt, der sollte sich bei der Polizei melden. Wenn ein Anrufer nach Bargeld, Wertsachen oder persönlichen Verhältnissen fragt, am besten sofort den Hörer auflegen. Das Miniaturwunderland Hamburg hat dazu in Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei ein Video erstellt, das über die Betrugsmasche aufklärt: „Leg sofort auf!!! Enkeltrick – so fies ist die Masche“ ist bei Youtube zu finden.