Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Wenn Karlheinz Lühring mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, muss er auf den letzten Metern vorsichtig sein. Regelmäßig nutzt er den Radweg von der Siedlung Luhne und der Bundesstraße 71 zur Karl-Göx-Straße im Gewerbegebiet Hohenesch, wo er arbeitet. Anfang März hat die Stadt zu seiner Freude den einstigen schmalen Trampelpfad mit einem Mineralgemisch ausgebessert. Doch die Freude währte nur kurz, denn nach einigen Regenschauern ist der Weg aufgeweicht. Das Ganze, sagt Lühring, hat mehr Ähnlichkeit mit einer Buckelpiste für BMX-Fahrräder. Zudem: „Die Seitenränder sind nicht akzeptabel, sodass der Weg nach Unfällen schreit.“ Er selbst sei schon einmal gestürzt.

Im Rotenburger Rathaus ist der schlechte Zustand des Weges bekannt. „Herr Lühring hat natürlich recht“, sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). „Die Straße ist kaum befahrbar, und das ist problematisch.“ Die jüngste Ausbesserung, bei der die Fahrbahn mit einem Mineralgemisch verstärkt wurde, sei das Resultat der Beschwerde einer Bürgerin gewesen. Eigentlich hätte man mit den Arbeiten noch warten müssen, bis es wärmer und trockener ist, gesteht Weber ein. Das vor allem nasse Wetter der vergangenen Wochen hat nun seinen Tribut gefordert, der Bodenbelag gibt an einigen Punkten nach, an vielen Stellen haben sich Pfützen gebildet. „Das haben wir schon befürchtet“, sagt Weber. Er kündigt an, dass in den kommenden Wochen die Arbeiten wiederholt werden. Zu den Kosten konnte man im Rathaus keine Angaben machen.

Die Stadt habe laut Weber den Bedarf nach einem befestigten Weg an dieser Stelle erkannt. Eine Pflasterung sei demzufolge vorstellbar, baurechtlich nach aktuellem Stand aber schwierig, da Teile des Weges im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen sind. Eine Sanierung sei frühestens 2018 möglich. Ohnehin genieße der Radweg zwischen Hohenesch und der Siedlung keine hohe Priorität. Diese werde anderen – wie dem Radweg durch die Wümmewiesen parallel zum Rönnebrocksweg oder Ebbers Kamp – zugeschrieben.