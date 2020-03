Auffälliger Spaziergang

Behörden prüfen Umsetzung der Allgemeinverfügungen

+ Auf Kontrolle: Polizei und Ordnungsamt prüfen die Umsetzung der coronabedingten Allgemeinverfügungen. Foto: mro

Rotenburg – Die Gruppe fällt auf. Die drei Polizisten und der Mann vom Ordnungsamt in gelber Weste ernten verschiedene Reaktionen. Manche lächeln sie an, andere gucken eher skeptisch. Am Donnerstag waren die Ordnungshüter in der Rotenburger Innenstadt, aber auch in Zeven und Bremervörde, unterwegs, um Passanten und die wenigen noch offenen Geschäfte auf die Verfügungen und Verbote hinzuweisen, die aufgrund des Coronavirus gelten. Man habe den Trend festgestellt, dass sich viele nicht an die Erlasse halten, erklärt Polizeisprecher Heiner van der Werp, der die Gruppe ein Stück weit begleitet. In Rotenburg sei das noch nicht so dramatisch wie andernorts. Trotzdem würden Menschengruppen zum Beispiel oft zu nah beieinander stehen. Die wolle man nochmals informieren. Diese Maßnahme sei rein präventiv – eine Art Vorstufe zur Ausgangssperre.