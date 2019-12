Nahverkehr auf dem Land ist schwierig

Rotenburg - Seit einer Woche gehört der Landkreis zu Hamburg. Zumindest zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Der über Jahre diskutierte und verhandelte Beitritt zum Verkehrsverbund mit der benachbarten Hansestadt wird in der Politik als Meilenstein gefeiert. Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg wird gerade für die Bewohner des Altkreises noch attraktiver, weil die Fahrten in den allermeisten Fällen günstiger sind. Trotzdem bleibt der öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis ein Problemfeld – obwohl im Sinne des Klimaschutzes ja viel mehr Menschen umsteigen sollten.

Das geht nur nicht so einfach. Der Landkreis ist groß, die Strecken lang, die Haltestellen mitunter rar. Wer außerhalb der Mittelzentren Rotenburg, Zeven und Bremervörde zusteigen will, kann das oftmals nicht oder muss mit langen Fahrtzeiten rechnen. Dessen ist sich auch Torsten Lühring bewusst. Der Erste Kreisrat ist im Kreishaus dafür zuständig, dass der ÖPNV im Landkreis läuft. Und er sagt: „Öffentlicher Nahverkehr funktioniert nur, wenn mehrere Personen in einem Fahrzeug sitzen. Sonst ist es hoch subventionierter Individualverkehr.“ Alles in allem investiert der Kreis rund zwölf Millionen Euro jährlich in den ÖPNV. Darin sind auch mehrere Millionen Euro Landesmittel eingerechnet, trotzdem bleibt vieles, was sich als Bus oder Zug von und nach Rotenburg bewegt, ein großes Zuschussgeschäft – insbesondere außerhalb der Zeiten, in denen Schüler in den Bussen sitzen, und fernab der höher frequentierten Linien aus dem Nordkreis Richtung Bremen oder Tostedt. „Es gibt eben Randzeiten, in den Busse leer fahren.“ Anders als in Großstädten müsse für den Landkreis festgestellt werden: Im Sinne des Klimaschutzes könne „ein Auto auch sinnvoller sein als ein öffentliches Angebot“, so Lühring.

Bürgerbusse, Bedarfslinien auf Abruf oder das erste Anrufsammeltaxi in der Samtgemeinde Bothel: Es gibt viele Ideen und kreative Vernetzungen hin zu mehr ÖPNV auch auf dem Land. Doch die Angebote flächendeckend anzubieten, ist ein langer Weg. Der Landkreis plant im kommenden Jahr die Einrichtung von subventionierten Anrufsammeltaxi-Angeboten in Tarmstedt, Sittensen und Zeven. Perspektivisch soll es das Angebot, von festen Haltestellen zu günstigen Preisen einen Rufwagen bestellen zu können, in allen 13 Kommunen des Kreises geben. Lühring bezeichnet das System als guten „Zwischenschritt", und das auch noch bei „überschaubarem Zuschussbedarf". Derzeit gäbe es im Schnitt zwei Anrufe pro Tag für das Anrufsammeltaxi.

Der Erste Kreisrat spricht von einer „Gratwanderung“ , was die Frage der Mobilität im ländlichen Raum betrifft. „Wir brauchen ein verlässliches Mindestangebot, um aufs Auto oder wenigstens den Zweitwagen verzichten zu können.“ Ganz den Wagen stehen zu lassen, könne sich kaum jemand leisten. „Als Berufspendler wird auf absehbare Zeit niemand aufs Auto verzichten können.“ Große Lösungen, wie sie in Ballungszentren bereits ausprobiert werden, wären auf dem Land nicht zielführend., sagt Lühring. Ein kostenloser Nahverkehr beispielsweise funktioniere nur dort, wo es die entsprechende Infrastruktur gäbe. „Würden wir das anbieten, würden vor allem die Städte profitieren.“ Die Zeit sei für derartige Überlegungen noch nicht reif.

„Wir sind aber auf dem richtigen Weg“, sagt Lühring mit Blick auf die Einbindung in die Tarifverbünde. HVV in Richtung Hamburg, VBN nach Bremen, mit dem Niedersachsentarif nach Hannover: „Wir befinden uns nicht in Randlage, sondern mittendrin.“ Damit noch mehr Menschen bereit sind, umzusteigen, und auch umsteigen können aufs öffentliche Netz, werde weiter gearbeitet. Der Druck erhöhe sich, weil der Individualverkehr immer teurer werde. Auch große Ansätze, wie zum Beispiel die Wiederbelebung der Bahnstrecke Richtung Bremervörde, geraten da womöglich wieder ins Blickfeld.