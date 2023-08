Rotenburg: Adventsleuchten folgt auf Nikolaus

Das Adventsleuchten, einen neuen Weihnachtsmarkt in Rotenburg am Stadtstreek, planen mitten im Sommer (v. l.) Uwe Knabe (Stadt), Hauke Hollmann (Fleischerei), Romina Wöhrle (Yogalounge), Antje Doil (Unverpackt-Laden), Alexa Lill (Leas), Joachim Witt (VTS), Ann-Christin Beims, Torsten Oestmann (Stadtsprecherin und Bürgermeister, die allerdings nicht zum Kern der Planungsgruppe gehören), Philipp Landschof (Lions) und Benjamin Roolfs (Stadt). © Stadt Rotenburg

Die Stadtverwaltung und einzelne Unternehmer organisieren den neuen Rotenburger Weihnachtsmarkt, der am zweiten Adventswochenende veranstaltet wird.

Rotenburg – Temperaturen um den Gefrierpunkt, leichter Schneefall, der Stadtstreek weihnachtlich illuminiert und reichlich Rotenburger Bürger und Besucher, die sich an charmant bestückten Marktständen tummeln. So in etwa stellen sich Benjamin Roolfs von der Stadt und Romina Wöhrle von der Yogalounge das Adventsleuchten vor, das vom 8. bis 10. Dezember für Weihnachtsstimmung sorgen soll.

Das Adventsleuchten ist ein neuer Versuch, im Dezember die Innenstadt zu beleben, nachdem Rotenburg im vergangenen Jahr ohne Weihnachtsmarkt im Zentrum auskommen musste. „Ich habe mich geschämt, das soll nicht wieder passieren“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann, der 2022 erst spät davon erfahren habe, dass es keinen Nikolausmarkt geben werde.

Den hatte über mehr als zehn Jahre die Interessengemeinschaft (IG) Citymarketing ausgerichtet. Den Kaufleuten der IG war die Ausrichtung des Marktes über den Kopf gewachsen. „Der Nikolausmarkt wurde uns eine Nummer zu groß, das war neben dem Weihnachtsgeschäft unserer eigenen Läden nicht mehr zu schaffen“, erklärt Cornelia Gewiehs. Darum habe ihre Interessengemeinschaft die Verantwortung abgeben wollen und sei erleichtert, dass sich nun die Stadt der Sache annehme und etwas Stimmungsvolles schaffen wolle.

Oestmann hat im März eine Gruppe ins Leben gerufen, die etwas auf die Beine stellen solle und wolle. Ein Zusammenschluss aus zehn Personen aus Wirtschaft, Ehrenamt und Politik hat nun die Arbeit aufgenommen und will klein, aber fein anfangen. Das Ziel ist ein Angebot, das über die berühmt-berüchtigten Fressbuden hinausgeht. Ein Weihnachtsmarkt nach Verdener Vorbild mit externen Anbietern am Neuen Markt habe vor einigen Jahren nicht die Erwartungen erfüllt, erklärt Erste Stadträtin Bernadette Nadermann. Es werde Schmalzkuchen und Glühwein geben, verspricht Roolfs, doch vor allem sollen sich Vereine und Kleingewerbe mit Kunst, Kunsthandwerk und ähnlichen Dingen präsentieren.

Stadt kann bis zu 30 Buden stellen

Die Angebote sollen zu Weihnachten passen, die Besucher originelle Geschenke finden können, sagt Wöhrle, die sich auch Schmuck und Deko-Artikel ohne Adventsbezug vorstellen kann. In ihrer Yogalounge neben dem Stadtspeicher finden Anbieter ein Dach über dem Kopf, deren Produkte nicht wetterfest seien. Ansonsten kann die Stadt bis zu 30 Buden stellen, so viele werden es aber wohl nicht. Die neue Weihnachtsmarkt-Kulisse am Stadtstreek sei „traumhaft“, meint Wöhrle. Aussteller müssten keine Anrainer sein, dabei ist etwa auch das Hotel-Restaurant Heidejäger aus Mulmshorn von Frank Westermann. „Er ist ja auch Ratsmitglied, auch für ihn war Rotenburg ohne Weihnachtsmarkt ein politisches Trauerspiel“, erklärt Oestmann.

Kinder sollen basteln, Stockbrot backen und den Weihnachtsmann treffen können, die Orga-Gruppe überlegt, Kitas einzubinden. Es solle etwas von Rotenburgern für Rotenburger und Besucher werden, meint Roolfs, keine Eintagsfliege, dafür lohne der Aufwand nicht. Man müsse sich neu ans Thema Weihnachtsmarkt rantasten, ergänzt Oestmann.

Gewiehs beteuert: „Ich gönne dem Projekt jeden Erfolg.“ Stände der Citymarketing-Mitglieder kann sie sich dort in diesem Jahr nicht vorstellen, „bei uns wird jede Hand in den Geschäften gebraucht“, aber auch die IG werde im Advent aktiv sein. Das Weihnachtsgewinnspiel für Kunden, einen täglichen Punschtreff an der Großen Straße und Geschenkpäckchen für Familien in Zusammenarbeit mit dem Verein Simbav werde es geben.

Überlegungen für mehr Beleuchtung

Reine Angebote von IG-Mitgliedern wie dem Dämmershoppen seien einfacher umzusetzen, als ein Markt, für den man Aussteller gewinnen muss. Abgesehen von der Suche nach Strom- und Wasseranschlüssen für Marktbeschicker sei nach dem Terrorakt auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz die Unsicherheit bei ihr und ihren Mitstreitern groß gewesen. Weniger aus Angst vor Anschlägen, sondern weil sich damals gezeigt habe, dass eine Veranstalterhaftpflicht nicht alles abdecke, was bei einer solchen Veranstaltung passieren könne. Oestmann als ehemaliger Polizist hält diese Sorgen für unbegründet, auch die Industrie- und Handelskammer habe nicht bestätigt, dass es beim Versicherungsschutz Probleme gebe. Doch Gewiehs hatte ein schlechtes Gefühl, und meint, es sei versäumt worden, zwischen Stadt und IG mehr zu kommunizieren.

Oestmann und Nadermann halten es im Nachhinein für einen Fehler, dass 2022 in der City die Weihnachtsbeleuchtung runtergefahren wurde, das habe auch in der ärgsten Phase der Energiekrise nicht viel geholfen. Die Lampen hätten LED-Leuchten, so Nadermanns Hinweis, deren Verbrauch falle quantitativ kaum ins Gewicht. Da könne man an anderer Stelle besser sparen. Einem Adventsleuchten scheint also nur noch wenig im Wege zu stehen. Wer dort etwas anbieten möchte, kann sich per E-Mail an adventsleuchten@rotenburg-wuemme.de melden.

Keine Konkurrenz zu Winter-Zauber-Strand am Weichelsee und Winterzauber am Wachtelhof Das neue Adventsleuchten am Stadtstreek wird keine Konkurrenzveranstaltung zum privat organisierten Winterzauber-Weihnachtsmarkt des Wachtelhofs, schon aus terminlichen Gründen nicht. Denn der Winterzauber steht vom 15. bis 17. Dezember an, also eine Woche später. Kunsthandwerk, Delikatessen und exklusive Mode werde es dort geben, kündigt Direktionsassistent Lars Schierenbeck an, der davon ausgeht, dass sich das Angebot von dem in der Stadt unterscheiden werde. Einige Aussteller hätten bereits zugesagt, weitere sucht Schierenbeck noch. Unter dem Motto „Winter-Zauber-Strand“ gab es im vergangenen Jahr an allen Adventswochenenden im Strandgold am Weichelsee weihnachtliches Treiben mit Food-Truck und Glühwein, Livemusik, Kinder-Kettenkarussell und Geschenkartikeln. Das soll 2023 ausgeweitet werden, berichtet Roland Nielebock vom Strandgold. Er will nun bereits am 10. November den Winter-Zauber aufmachen, ab dann an allen Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag bis zum 23. Dezember öffnen. Dafür hat er neue Ideen wie eine Zauberschau für Kinder und eine Après-Ski-Party. Man mache sich keine Konkurrenz , meint Bürgermeister Torsten Oestmann, der es toll finde, was Nielebock auf die Beine stelle. Einerseits habe der ein anderes Publikum als das, was am Stadtstreek erwartet werde, andererseits gebe es vielleicht Gäste, die beide Angebote aufsuchen wollen. So eine Erfahrung hat Nielebock 2022 gemacht. Am Winterzauber-Wochenende des Wachtelhofs hatte er die meisten Besucher. „Einige waren wohl bei beiden Veranstaltungen.“ Der Plan für den Markt am Stadtstreek gefalle Nielebock: „Ich begrüße alles, was gut für Rotenburg ist.“