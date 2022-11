„Auf dem Weg“: Ausstellung im Foyer des Rotenburger Kreishauses

Von: Andreas Schultz

Geschichten rund um den Naturschutz können auch mal amüsieren: Henrik Scheunemann von der Naturschutzbehörde (v.l.), Heike Vullmer von der Stiftung Naturschutz, Christiane und Joachim Looks sowie Landrat Marco Prietz bei der Ausstellungseröffnung. © Schultz

Was Naturschutzorganisationen an Projekten verwirklicht haben und wo man sie findet: Das ist Thema der Ausstellung „Auf dem Weg“, die nun Station im Kreishaus in Rotenburg macht.

Rotenburg – „Auf dem Weg“ sind die Naturschutzorganisationen im Landkreis und auch die Kommunen selbst: Wie es beim Naturschutz vorangeht und wer welche Projekte betreut, das sehen Interessierte bis 6. Januar im Foyer des Kreishauses an der Straße Hopfengarten 2 in Rotenburg. Dort ist bis dahin die Wanderausstellung „Auf dem Weg – Naturschutz im Landkreis Rotenburg“ zu sehen.

Die Stiftung Naturschutz, der Nabu Rotenburg, der Nabu Bremervörde-Zeven, der BUND, die Biologische Schutzgemeinschaft Wümme und der Verkehrsverein Lauenbrück geben Einblick in die jeweils von ihnen betreuten Vorhaben. Natürlich gibt es einen Einblick in das Große und Weiße Moor, aber auch die Brilliter Wildnis sind zu sehen. Reihenweise Info-Tafeln führen den Betrachter auf eine Reise durch Landkreis, beispielsweise durch Biotope und renaturierte Flächen. Eine davon finden Interessierte an einem Schotterweg zwischen dem Klärwerk Rotenburg und der Gemeinde Ahausen: Dort hat die Stiftung Naturschutz mithilfe einer sogenannten Saatgutübertragung aus Verden aus einem Acker eine Grünfläche gemacht – vor allem im Sommer wird man sie leicht ausmachen können: „Denn im Juli wird sie zu einer Margaretenaugenweide“, schwärmt Heike Vullmer von der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg.

„Mir war es wichtig, Beispiele zu zeigen, die man selbst auch aufsuchen kann“, betont Christiane Looks. Orte, die empfindlich sind und durch menschlichen Besuch beschädigt werden könnten, sind absichtlich nicht Teil der Ausstellung, sagt die Kreisnaturschutzbeauftragte, Ideengeberin für die Ausstellung und Autorin der Rundschau-Kolumne „Natur-Looks“. Sie legt viel Wert darauf, Positivbeispiele für Naturschutz zu zeigen. Zu sehr liege der Fokus in öffentlichen Debatten darauf, welche Einschränkungen sich aus ökonomischer Sicht ergeben, statt Ökologisches wie den Artenschutz ebenso zu würdigen.

Die Wanderausstellung hat seit ihrer Geburt 2018 schon einige Kilometer zurückgelegt. Sie war im Rotenburger Rathaus, in Visselhövede, Scheeßel, Bremervörde, Tarmstedt, Lauenbrück, Sottrum, Gnarrenburg, Zeven und Selsingen zu sehen – die zehnte Station ist nun das Kreishaus. „Wir machen das gern, weil wir viel in das Thema Naturschutz involviert sind“, sagt Landrat Marco Prietz – entweder in der Landschaftsplanung oder aber eben als Naturschutzbehörde.. „Schön, dass wir so auch mal zeigen können, was wir haben“, findet Prietz.

Was auf Tafeln zu sehen ist, kann von Interessierten auch aufgesucht werden – allerdings sollten sie, am Zielort angekommen, vor allem eins bleiben: „auf dem Weg“.