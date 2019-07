Auch die Zutaten stimmen

„Oper auf dem Bauernhof“ übertrifft in der 19. Auflage alle Besucherrekorde

+ Die stimmlich und mimisch ausdrucksstarke Patrizia Häusermann umgarnt auch Pianist Adrian Rusnak. Foto:s Heyne

Waffensen – 30000 Besucher oder 600 Reisebusse in 19 Jahren – „Wie gut, dass die nicht alle gleichzeitig in hier sind“, witzelte der Sottrumer Volksbank-Vorstand Stefan Hunsche am Freitagabend beim ersten von drei Konzerten von „Oper und Operette in Waffensen“. Auch in der 19. Auflage hieß es in der Scheune von Familie Holsten in allen drei Konzerten mit je 500 Zuschauern „ausverkauft“. Viele Stammgäste, aber auch immer wieder neue Zuhörer seien dabei, konstatierte Gastgeberin Annelore Holsten, neben dem Landvolk – gemeinsam mit der Volksbank auch in diesem Jahr Veranstalter – auch viele Privatpersonen, zum Teil sogar mit gecharterten Reisebussen.