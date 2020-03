Auch die Tafel muss schließen

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Ausgabestelle der Rotenburger Tafel in der Kreisstadt öffnet Donnerstagnachmittag um 14 Uhr zum vorerst letzten Mal ihre Türen. „Wir müssen die Ausgabe einstellen“, sagt deren Leiter Hero Feenders. Vor dem Hintergrund der Coronakrise sei der eigentlich etwa 60 Frauen und Männer umfassende Stamm an Ehrenamtlichen inzwischen auf eine Handvoll zusammengeschrumpft. Viele blieben mittlerweile weg – aus Angst vor dem Virus, der inzwischen weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt hat. „Dafür habe ich größtes Verständnis“, sagt Feenders. Schließlich handele es sich überwiegend um ältere Menschen, die sich bei der Tafel in den Dienst der guten Sache stellen. Die Ausgabestelle in Scheeßel habe bereits geschlossen. Im Fall von Visselhövede und Sottrum sei es nach den Worten von Feenders nur noch eine Frage der Zeit, bis auch sie den Betrieb erst einmal einstellen.

Personalmangel auf der einen Seite, ein deutlicher Rückgang an Lebensmittelspenden auf der anderen: Die Tafeln haben es schwer zurzeit und damit eben auch die Kunden, die mehr oder weniger regelmäßig montags und donnerstags kommen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. Es sind Menschen, die ihr Auskommen auf Basis von Hartz IV bestreiten – das langt vielfach nur zum Nötigsten. Am Dienstag noch hatte Feenders gehofft, den Betrieb aufrecht erhalten zu können, zumindest an einem Tag in der Woche. Mittwoch dann allerdings die Nachricht, dass es gar nicht mehr geht. Damit war gerechnet worden, denn nach wie vor gilt der bundesweite Appell, Sozialkontakte soweit wie möglich einzuschränken.

Am Dienstag noch hatte Feenders gehofft, vielleicht jüngere Menschen zu finden, die bereit sind, sich zumindest vorübergehend bei der Tafel-Ausgabe zu engagieren, damit es weitergehen kann. Diese Hoffnung habe sich bislang allerdings nicht erfüllt. Dennoch gilt dieser Aufruf nach wie vor. „Sollte sich ein Pool von Ehrenamtlichen bilden, könnten wir darüber nachdenken, den Betrieb wieder aufzunehmen“, sagt Feenders. Wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 04261 / 4140503 oder unter 0174 / 9916372 melden.

Feenders als Leiter der Ausgabestelle sowie Khaled Atriss, der sich um die Abholung der Lebensmittelspenden und viele Aspekte für einen reibungslosen Ablauf bei der Tafel kümmert, weisen darauf hin, dass man schon bei den vergangenen Ausgabetagen nicht nur auf Abstand, sondern auch auf die Hygiene größten Wert gelegt habe.

„Wir haben die Kunden nur noch vereinzelt in den Ausgaberaum gelassen. Die anderen mussten solange draußen warten und waren aufgefordert, keine Gruppen zu bilden“, erklärt Feenders das Vorgehen. Auch am Tresen verhinderte eine Absperrung zu viel Nähe. „Außerdem desinfizieren wir jeden Tag den gesamten Bereich“, fügt Atriss hinzu.

Die Gäste seien bislang sehr rücksichtsvoll gewesen und hätten sich an die Spielregeln gehalten. „Aber sie hatten zuletzt auch Angst davor, dass wir vielleicht schließen müssen. Genau dazu ist es nun gekommen. Allerdings war beim ersten Ausgabetag dieser Woche schon bemerkbar, dass weniger Bedürftige gekommen sind. 65 waren es diesmal. An normalen Tagen sind es bis zu 90. Weniger geworden ist es auch bei den bereitgestellten Lebensmitteln. „Wir haben ein paar gute Quellen. Wenn die nicht wären, könnten wir jetzt schon schließen“, so Atriss am Dienstag. Allein daran ist abzulesen, wie sehr sich die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus zurzeit fast stündlich ändert.

Die Tafel in Zahlen

Die Rotenburger Tafel gibt es seit 2007. Ausgabestellen gibt es in Rotenburg, Sottrum, Visselhövede und Scheeßel. In Rotenburg gibt es fast 400 registrierte Kunden. Pro Ausgabetag (montags und donnerstags ab 14 Uhr) kommen durchschnittlich 90 Gäste. Khaled Atriss hilft seit Beginn an und unterstreicht: Hinter den registrierten Kunden stehen Familien mit rund 1 000 Menschen, denen man helfe.