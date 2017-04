Auch die Bauchtänzerin schnackt Platt

MGH Waffensen feiert Frühlingsfest / Gute Mischung aus Service, Unterhaltung und Information

+ Für die Besucher des Hoffestes gab es neben Unterhaltung auch eine Stärkung zwischendurch.

Waffensen - Von Heinz Goldstein. „Do you speak english?“ hat die Leiterin des Englisch-Kurses, Diane Holmes, im Mehrgenerationenhaus in Waffensen oft gefragt. „Yes, I do“, antwortete die neunjährige Lisa. Für sie kein Problem, denn sie hat am Sprachkurs teilgenommen, der im MGH angeboten wird, und viel dabei gelernt. Dieser Info-Stand ist gestern einer von vielen Anlaufstationen auf dem Worthmanns Hoff (MGH) gewesen.