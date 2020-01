„Atemlos“ ins neue Jahr

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. Ist es Feinstaub der vergangenen Silvester-Knallerei, der die Luft dieses 1. Januar 2020 so eintrübt? In Anbetracht des zurückliegenden Feuerwerks könnte man es annehmen. Straßen und Plätze der Stadt sind übersät von müllhaltigen Hinterlassenschaften ausgelassener Spielerei mit Pyrotechnik.

Ein ganz anderes und vor allem feinstaubfreies Feuerwerk erleben an diesem Nachmittag fast 200 Besucher des Neujahrskonzertes in der Stadtkirche. „Moin! Frohes neues Jahr allerseits“, begrüßt Kreiskantor Simon Schumacher die vielen Gäste und heißt damit auch seinen Kollegen Martin Lehmann aus Klagenfurt und Kamera-Mann Christoph Schoenbeck willkommen. Wieder einmal ist dafür gesorgt, dass auf einer großen Leinwand im Kirchenschiff mittels Kamera-Führung sichtbar wird, was die Organisten an der Klais-Orgel treiben. „Wir haben ein buntes Feuerwerk vorbereitet“, erklärt Schumacher, und das solle sich auch aus Zuhörerwünschen zusammensetzen. Bei Basis-Demokratie ist mit allem zu rechnen, auch mit „Atemlos“ von Helene Fischer, das sich Kollege Stephan Orth lauthals wünscht, was die beiden Orgel-Virtuosen jedoch nicht abschreckt. Im Nu zaubern sie nach kurzer Vorbereitung aus überstrapaziertem Schlager ein klangvolles Präludium mit Fuge zum Erstaunen des Publikums.

Superintendent Michael Blömer konfrontiert in seinem Grußwort die Besucher mit neuer Jahreslosung: „Ich glaube, hilf meinen Unglauben“. Wie oft beschleichen den Gläubigen doch auch immer wieder Zweifel. „Hätten wir keine Zweifel, wäre es kein Glaube, sondern Wissen“, sagt Blömer und spricht von der Ambivalenz dieser Zeit. Not, Krieg, Terror und Antisemitismus herrschten hier und dort, anderseits gebe es in Deutschland Wohlstand, Wachstum und Frieden. Der Superintendent: „Ich wünsche ihnen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren.“ Dann überlässt er wieder den zwei Organisten das Feld, die es reich bestellen.

Da wird ein Tango von Louis James Lefébure Wely – dem „Offenbach auf der Orgel“ – zu Gehör gebracht. Klimawandel erfährt durch eine vierhändige „Petersburger Schlittenfahrt“ seine angenehmen Seiten, dass man Schneefall wahrzunehmen glaubt, der den Silvester-Müll zuzudecken vermag. „Also, wir beiden haben hier oben immer einen Riesenspaß“, verrät Simon Schumacher, und das nimmt man ihm und dem Kollegen Lehmann gerne ab, wenn man beobachtet, wie die Jungs den fliegenden Wechsel auf der Orgelbank vornehmen, ohne dass man es hört.

Wieder sind Themen aus dem Publikum gewünscht. Diesmal votiert der Applaus für „Last Christmas“ und „Help“ von den Beatles. Was unvorstellbar scheint, gelingt den musikalischen Pyrotechnikern an der Orgel. Dem Instrument wird einiges abverlangt, wenn es blubbert, gravitätisch marschiert, durchzecht und verkatert klingt, dann wieder symphonisch. Schumacher und Lehmann geben alles zur Freude das Publikums, das immer wieder, der Jahreslosung entsprechend, ungläubig auf die Leinwand starrt. „Sie sind ja so gut im Klatschen“, bemerkt Schumacher und kündigt damit die wohlverdiente Zugabe an, die bei einem Neujahrskonzert nicht fehlen darf: „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauss. Auch der passt auf die Orgel, und viele Zuhörer klatschen mit.

Es geht zum Sektempfang bei Schwanholdts unter der Empore: „Das mit der Leinwand ist eine tolle Idee“, bemerkt ein Gast und prostet zu. „Ich fand es zu seicht“, sagt eine Besucherin. „Ich gehe belebt und begeistert ins neue Jahr“, bemerkt eine Frau, die sich beschwingt auf den Heimweg durch einen trüben Abend voller Feinstaub oder winterlichem Nebel macht.