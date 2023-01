Arschbombe oder Krampe: Die Höhe zählt

Von: Ulla Heyne

„Mehr als doppelt so viel Resonanz wie 2020“, frohlocken die Veranstalter. © Ulla Heyne

Der zweite Splash-Diving-Wettbewerb im Rotenburger Ronolulu lässt das Wasser bis an die Hallendecke spritzen. Wie schafft man die perfekte Wasserfontäne?

Rotenburg – Sonntagnachmittag im Rotenburger Erlebnisbad Ronolulu: Die Fontaine im Sprungbecken schießt gen Decke und verpasst Daniel Schneider samt Mikro eine Dusche. „Getroffen“, jubelt der Mitarbeiter des Spaßbades, der gemeinsam mit Benjamin Lau die Leitung der dreistündigen Veranstaltung übernommen hat, „das gibt einen Extra-Punkt!“ Mit flotten Sprüchen, einigen „Moralpunkten“ und viel Motivation für die Kinder und Jugendlichen spart der Moderator des zweiten „Splash-Diving-Wettbewerbs“ nicht – schämen soll sich hier keiner, wenn die Arschbombe keine Fontäne nennenswerter Höhe gen Hallenbaddecke schickt.

Warum der Wettbewerb nicht ebenso heißt? „Der andere Titel klingt nach mehr Spaß und soll außerdem auch die Mädchen ansprechen“, so Lau, der kreative Kopf hinter Formaten wie diesem, aber auch der Badepartys und des Halloween-Schwimmens. „Außerdem“, so erläutert Schneider, der wie geboren für die Rolle des Animateurs scheint, „gibt es auch noch andere zielführende Techniken“; selbst hat er sie in der Ausbildung gelernt. Dabei geht es heute nicht um das meiste verdrängte Wasser-Volumen, sondern die größte Spritzhöhe. Auch unter den Zuschauern wird gefachsimpelt: „Krampe kannst vergessen“, meint ein Mann zu seiner Frau. Selbiger ist mittlerweile kalt, aber die Kinder wollen noch zugucken.

Benjamin Lau (r.) und Daniel Schneider fiebern und leiten mit durch den Nachmittag. © Ulla Heyne

Clevere Mütter und Geschwister haben sich einen Zuschauerplatz im angrenzten Babybecken gesichert, bei tropischen Wassertemperaturen quasi Logenplätze. Derweil halten Schneider und Lau, Ausrichter und Jury in Personalunion, nach jedem Sprung vom Einer, Dreier und später auch Fünfer die Wertungstafeln in die Höhe. Die drei weiblichen Anwärterinnen auf Urkunde und freien Eintritt bekommen einen Sonderapplaus – bei der Zweitauflage des launigen Wettbewerbs, der sogar Besucher aus Bremen angelockt hat und in drei Gewichtsklassen ausgetragen wird, geht es vor allem um Spaß.

Einen gewissen Ehrgeiz der 30 Teilnehmer schließt das allerdings keineswegs aus. Dennis Heiden hat gerade die Bestplatzierung, zwei Mal die Zehn, bei den „harten Brocken“ auf dem Dreimeterbrett hingelegt. Der Rettungsschwimmer aus Neu Wulmstorf war im Internet auf das feuchtfröhliche Vergnügen aufmerksam geworden. Viele kommen aus Bremen und umzu, „einen Fünfer hat nicht jeder“, weiß Lau zu berichten. Life Bollmann aus Winsen, ein Kumpel aus Schultagen, übt regelmäßig Springen beim Urlaub in Beirut, die Klippen dort seien aber ungleich höher, „so an die 30 Meter“. Sein großer Moment soll am Schluss vom Fünfer kommen.

Nicht das Volumen, sondern die Höhe der Bomben-Fontäne zählt. © Ulla Heyne

Stammgäste – sie sind am Neopren-Outfit zu erkennen – legen schon mal Salti und Schrauben hin; im Heimvorteil seien sie nicht, meint Schneider: „Auch bei normalerweise guten Springern ist die Nervosität groß, wenn der eigene Name aufgerufen wird.“ Nach unsanften Landungen gibt es ein mitfühlendes „Autsch“ übers Mikro, so mancher reibt sich das Kreuz oder begutachtet die roten Flecken auf dem Rücken – um sofort wieder die Leiter für den zweiten Sprung zu erklimmen.