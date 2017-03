Das Aris Quartett begeistert in der Rotenburger Realschule

Rotenburg - Von Cathleen Jürges. Es war in der Saison 2016/2017 das letzte der Rotenburger Konzerte. Ein krönender Abschluss, denn am Donnerstagabend saß das Aris Quartett auf der Bühne der Rotenburger Realschule. Vier junge Streicher, die die Sinne der Zuhörer mit Quartetten von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven berauschten.

Ganz leise zupft Lukas Sieber sein Violoncello. Tief und brummend wirkt der Ton, der sich im Raum ausbreitet und immer lauter wird. Dann setzen die anderen Streicher ein, langsam und ruhig. Das Musikstück wirkt beinahe orientalisch angehaucht. Ein Blick auf das Programmheft verrät, dass es tatsächlich ausländischen Einfluss gab: Es handelt sich um eines der Rasumovsky-Quartette, auch „Russische Quartette“ genannt. Beethoven hatte sie Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben.

Funken von Leidenschaft

Die Zuschauer hören gebannt zu. Dann: Ende des „Andante con moto quasi Allegretto“. Ein Raunen geht durch die Besucherreihen. Viele atmen auf, und manche Sitznachbarn flüstern sich ein ehrfürchtiges „Wow“ zu. Die Spannung ist zum Greifen nah, als das Streichquartett zum nächsten Satz umblättert. Der Drang, Applaus zu geben, ist groß. Aber es bleibt still. Es ist die Emotion, die die vier jungen Musiker verstehen, an das Publikum weiterzugeben. Jeder der vier Streicher ist mit Herzblut bei der

Sache – das verraten allein ihr Gesichtsausdruck und ihre Körpersprache. Immer passend zur Stimmung des gespielten Stückes schaut vor allem Caspar Vinzens mal wehleidig, dann wieder aufgeweckt fröhlich mit einem verschmitzten Grinsen. Provokant lehnt sich der Bratschist zu seinen Mitspielerinnen rüber und fordert sie damit immer wieder auf, ihm musikalisch zu folgen.

Das „Allegro molto“ ist nun an der Reihe. Ein schnelles, lebendiges Musikstück. Auffällig wippt Lukas Sieber

im Takt mit dem Fuß. Dieser Funke der Leidenschaft springt schnell auf die Zuhörer über. Kaum beenden die Musiker das „Allegro molto“, bricht tobender Applaus aus. Noch bevor es in die Pausenhalle geht, tauschen sich die doch eher älteren Besucher wild über die vier jungen Talente und das soeben gehörte Konzert aus. „Was für ein tolles Konzert!“, heißt es. „Der Raum ist so voller Musik, alles fließt“, oder „Mal still, dann wieder laut, da ist eine Lebendigkeit drin.“

Eine Sinfonie für die Sinne

Niels Kruse, musikalischer Leiter der Rotenburger Konzerte, hatte an diesem Abend also nicht zu viel versprochen, als er sagte: „Es ist ein Quartett, das sehr emotional spielt und mit Risiko. Es kommt auf das Gefühl und die Lebendigkeit an.“ Das Aris Quartett sei eines der markantesten Quartette der jungen Generation. Anna Katharina Wildermuth, Noémi Zipperling, Caspar Vinzens und Lukas Sieber studierten alle an der Musikhochschule in Frankfurt, lernten sich aber erst über den Professor Hubert Buchberger kennen, der sie zusammenführte und 2009 das Aris Quartett gründete.

Die jungen Musiker, alle erst Mitte 20, können schon jetzt viele musikalische Erfolge verzeichnen. 2016 wurde ihnen der Kammermusikpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung verliehen und auch im Internationalen Musikwettbewerb der ARD räumten sie drei Preise ab. Zu Recht, denn wenn die vier Streicher auf die Bühne kommen, ist ihr Zusammenspiel harmonisch und zeigt fließende Übergänge. Kein Streicher rückt in den Hintergrund, und sie alle haben ein Händchen dafür, die Emotion der Musik auf das Publikum zu übertragen.

Somit war das Abschlusskonzert durchaus eine Sinfonie für die Sinne. Niels Kruse konnte den Besuchern aber auch schon vorab einen Ausblick auf die kommende Saison geben. Zum Jahreswechsel gewann er unter anderem die Cellisten der NDR-Elbphilharmonie für Rotenburg.