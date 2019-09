Arbeitslosenquote auf Rekordtief

Rotenburg – Die Gesichter von Oliver Lemke und Gregor Stein sagen eigentlich schon alles. Gut gelaunt gehen der Leiter der Rotenburger Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit und der Leiter des Rotenburger Jobcenters in das Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Es geht um den aktuellen Arbeitsmarktbericht. Und der fällt so gut aus wie noch nie zuvor. Die Arbeitslosenquote erreicht mit 3,3 Prozent ein Rekordtief, und auch bei der Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Rotenburg gehen die Zahlen deutlich nach oben: 56 870 – auch das ist ein Rekord.

Gegenüber dem August ist die Zahl der Arbeitslosen noch einmal um 230 gesunken – sie liegt jetzt bei 3 065. 1 248 von ihnen beziehen ihr Geld zurzeit von der Agentur für Arbeit, 1 817 Frauen und Männer ohne festen Job werden finanziell vom Jobcenter unterstützt. „Mit dem Ende der Sommerferien hat der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufgenommen“, fasst Lemke zusammen, was sich in den vergangenen Wochen abgespielt hat. Und vor dem Hintergrund der Beschäftigungszuwächse in den vergangenen Jahren fügt er hinzu: „Es ist gewaltig, was sich im Landkreis Rotenburg in den vergangenen Jahren getan hat.“ Ein wenig lächelnd stimmt Gregor Stein kopfnickend zu. Denn die guten Zahlen lassen sich in ihrer Entwicklung auch auf den Hartz-IV-Bereich übertragen. Das Jobcenter vermeldet eine Arbeitslosenquote von zwei Prozent.

Außerdem ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, so niedrig wie noch nie. Sie liegt jetzt bei 3 311. Dazu passt auch die Übersichtskarte, aus der hervorgeht, wie hoch der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbezieher bezogen auf die jeweilige Einwohnerzahl ist. Diese sei, so Stein, vor allem in den Städten recht hoch. Aber: Sie geht in Bremervörde, Rotenburg und Visselhövede – hier ist der Anteil seit Jahren relativ hoch – deutlich zurück. In Bremervörde von 6,9 auf nun 6,6 Prozent innerhalb eines Jahres, in Visselhövede von 7,5 auf 6,5 Prozent und in Rotenburg sogar von 9,6 auf 8,4 Prozent. Das zeigt, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt ist.

Doch Lemke und Stein werden nicht müde, auch die Kehrseite der Medaille zu erwähnen. Denn während sich die Arbeitnehmer freuen, haben die Arbeitgeber nach wie vor zu kämpfen. Lemke: „Der Fachkräftemangel ist bei ihnen das beherrschende Thema. Er bliebt auch weiterhin die größte Herausforderung.“ Vor allem im Handwerk, im Bereich Gesundheit, Pflege und Erziehung sowie in der Produktion ist nach wie vor ein großer Bedarf an Fachkräfte, aber eben der kann nicht mehr gedeckt werden. Während das Jobcenter und auch die Agentur für Arbeit mit Maßnahmen und Qualifizierungen alles daran setzen, den Pool wieder aufzufüllen, sind mehr denn je auch die Arbeitgeber gefragt, sich etwas einfallen zu lassen. „Ausbilden“ fällt Lemke als erstes auf die Frage ein, was sie denn tun können. Aber das Interesse zum Beispiel am Handwerk sinkt bei den Schulabgängern.

Das weiß auch Lemke, und daher rät er ganz besonders den Chefs in kleineren und mittleren Betrieben, die Personalstruktur stets im Auge zu behalten. Darüber hinaus sei es ratsam, in die Offensive zu gehen bei der Suche nach Lehrlingen und Fachkräften. Gregor Stein spricht vom „Branding“, von der Möglichkeit also, auf die jungen Menschen zuzugehen, den Beruf detailliert vorzustellen, sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen und flexibel bei der Suche nach Nachwuchs aufzutreten. „Dabei können wir helfen als Landkreis, zum Beispiel mit dem Jugendberufszentrum“, so Stein. Motto: „Von nichts kommt nichts.“ Einige Betriebe nehmen bereits die Möglichkeit wahr, einen Film zu produzieren, um einen Einblick zu gewähren. Lemke: „Die Arbeitgeber müssen sich einfach noch mehr öffnen.“