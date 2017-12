Arbeitnehmer bleiben 18 Tage krank zuhause

Rotenburg - Von Michael Krüger. 17,7 Tage ist ein Arbeitnehmer in Niedersachsachsen im vergangenen Jahr durchschnittlich krankheitsbedingt zuhause geblieben. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Barmer-Krankenkasse hervor. Im Landkreis lag er sogar noch etwas höher.

Der Krankenstand lag bei 4,5 Prozent, das heißt pro Tag waren von 1 000 Beschäftigten im Land 45 krankgeschrieben. Für den Kreis Rotenburg lasse sich sagen, dass im vergangenen Jahr jeder Erwerbstätige statistisch betrachtet insgesamt 18,4 Tage krankgeschrieben war, was einem Krankenstand von fünf Prozent entspricht. „Das heißt, die Berufstätigen bei uns hatten mehr Fehlzeiten als im gesamten Bundesland“, so Regionalgeschäftsführer Jens Seifert. Allerdings sorgten vor allem psychische Erkrankungen und Muskel-Skelett-Probleme im Kreis für längere Abwesenheiten vom Arbeitsplatz. Die Spannbreite der ermittelten Fehlzeiten im Land reiche von 14,1 Tagen im Kreis Vechta bis 21,9 AU-Tagen im Kreis Osterode.

11,5 Fehltage pro Jahr je Azubi

Beim Blick auf die vier ärztlichen Hauptdiagnosen für Arbeitsunfähigkeiten zeige sich, dass psychische und Verhaltensstörungen in und um Rotenburg 0,6 Prozent häufiger als im Bund gab, was insgesamt 3,4 Fehltagen je erwerbstätigem Versicherten entsprach. Krankheiten des Atmungssystems wurden in Rotenburg 13 Prozent seltener diagnostiziert, insgesamt 2,7 Fehltage. Bei Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems habe Rotenburg 3,2 Prozent über dem Bundesdurchschnitt gelegen, insgesamt seien 4,1 Fehltage zusammen gekommen.

Auffällig beim Blick auf die regionalen Zahlen falle insbesondere auf, dass Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Umstände in Rotenburg um 39,2 Prozent häufiger als im Bund auftreten, insgesamt 2,9 Fehltage. Eine genauere Erklärung liefern die Daten der Barmer dafür allerdings nicht. Beschäftigte mit Kindern sind übrigens seltener krank als Arbeitnehmer ohne Kinder. Das gilt laut der Techniker Krankenkasse auch für Auszubildende. Sie fehlen zwar öfter als der Durchschnitt der Beschäftigten bei der Arbeit, aber nicht so lange. Insgesamt entfielen 11,5 Fehltage im Jahr auf jeden Azubi.

Viele Einflüsse

Bei Statistiken zu Arbeitsunfähigkeiten sei die Interpretation der Ergebnisse keinesfalls einfach. Es seien viele Einflüsse zu bedenken, heißt es von der Barmer. Das Alter spiele bei der Interpretation eine große Rolle. Wichtig sei auch der Hinweis, dass gesundheitliche Einschränkungen erst ab einer bestimmten Schwelle zu einer Arbeitsunfähigkeit mit Fernbleiben vom Arbeitsplatz führen. „Ein Arbeitnehmer kann beispielsweise durchaus schon lange unter leichteren Kopfschmerzen gelitten haben, ehe er sich wegen zunehmender Beschwerden krankschreiben lässt“, betont Regionalleiter Seifert. Aber auch das Klima am Arbeitsplatz dürfte unterschiedliche Auswirkungen haben.