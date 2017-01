Im Zug zwischen Bremen und Hamburg: Arbeiten und entspannen

30.000 Fahrgäste pro Tag

Der Metronom rollt täglich zwischen Bremen und Hamburg hin und her. Eine Station ist Rotenburg.

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Die Zugverbindung von Bremen nach Hamburg ist eine der am stärksten genutzten in Norddeutschland. Rund 30.000 Fahrgäste sind jeden Tag zwischen den beiden Hansestädten in einem der Metronom-Züge unterwegs. Ein Großteil steigt morgens in Rotenburg zu, gut die Hälfte sind Berufspendler, die entweder in Hamburg oder in Bremen arbeiten.

Gleis 8, morgens 7.20 Uhr: Auf dem Bahnsteig des Bremer Hauptbahnhofs steht eine handvoll Menschen. Sie warten auf den Metronom in Richtung Hamburg. Einige sind Pendler, andere machen sich auf den Weg in den Urlaub. Als sich der Zug in Bewegung setzt, ist die Anzahl der Fahrgäste noch überschaubar. Einen Platz zu finden ist kein Problem. Ab Rotenburg wird es voll. Zwischen der Wümmestadt und Bremen erfahren die Gäste von der freundlichen Ansage der Metronom-Mitarbeiterin, dass das Niedersachsen- und das Quer-durchs-Land-Ticket zu diesem Zeitpunkt noch keine Gültigkeit in diesem Zug haben“.

Nach knapp 20 Minuten Fahrzeit hält der Metronom in Rotenburg. Es wird zusehends voller. Die Gäste verteilen sich oben und unten in dem Wagen. Einige holen ihre Zeitung hervor, andere widmen sich ihrem Smartphone. Das funktioniert solange, wie der Metronom noch im Bahnhof steht. Denn im Gegensatz zu den Intercitys der Deutschen Bahn gibt es in den weiß-blau-gelben Zügen auf der Regionalexpress-Linie 4, kurz RB 4, kein offenes drahtloses Netzwerk zum Surfen im Internet.

Das wünscht sich zum Beispiel Thomas Kunst aus Verden – „und eine Steckdose“. Sein Gegenüber stimmt ihm zu. Der nutzt den Metronom als Selbstständiger jeden Tag. Die Arbeit für den Mann beginnt schon im Zug. Er ist überzeugt, dass sich mit einem W-Lan „als besonderes Angebot für Berufspendler viele Leute aus dem Auto auf die Schiene zu bekommen sind“. Thomas Kunst nickt zustimmend. Insgesamt sind beide mit dem Angebot und dem Komfort zufrieden.

„Mit dem Zug ist es viel entspannter“

Der Verdener ist Diplom-Braumeister und arbeitet als Betriebsleiter einer Brauerei in Hamburg. Sein Arbeitsweg führt ihn mit dem Zug erst von Verden nach Rotenburg und dann weiter mit dem Metronom an die Elbe. Seit zweieinhalb Jahren ist Thomas Kunst auf der Schiene unterwegs. Vorher sei er mit dem Auto gefahren, lässt er durchblicken. Und: „Mit dem Zug ist es viel entspannter.“

Den Ausschlag dafür vom Auto auf den Zug umzusteigen habe letztlich gegeben, „dass es mir bei dem Verkehr zu gefährlich wurde“, meint Thomas Kunst. Mit dem Auto zu fahren sei auf die Dauer zu anstrengend und zu teuer. Der Brauereibetriebsleiter fügt schmunzelnd hinzu: „Ich muss berufsbedingt auch mal ein Bier trinken. Danach kann ich kein Auto mehr fahren.“

Genauso zufrieden wie Thomas Kunst und sein Mitfahrer ist der Großteil der Fahrgäste. Die Zufriedenheit fragt die Metronom Eisenbahngesellschaft nach Angaben von Sprecherin Anna Jäger zwei Mal jährlich ab. Für 2016 liegen bislang die Ergebnisse der ersten Fahrgastbefragung vor. „Insgesamt geben uns die Fahrgäste Schulnoten zwischen 1,9 und 2,1“, sagt Jäger. Und: „Besonders gute Ergebnisse erreichen wir in dem Bereich Personal und Freundlichkeit.“ Im Vergleich zu 2015 hätten sich diese Werte nochmals leicht verbessert.

Berufspendler stellen Löwenanteil der Fahrgäste

Rund 100.000 Fahrgäste bringen die Metronom-Züge jeden Tag von A nach B. Allein auf die Strecke zwischen Bremen und Hamburg entfallen rund 30.000 Menschen. Berufspendler machten einen Großteil von ihnen aus, weiß Unternehmenssprecherin Jäger. Sie beziffert ihren Anteil auf 50 Prozent. Dass hinter den nüchternen Zahlen reale Menschen stehen, zeigt sich alsbald. „Gleich wird es voll, spätestens ab Buchholz“, verrät Thomas Kunst.

Diese Vorhersage trifft zu. In Buchholz warten viele Pendler auf dem Bahnsteig. Die Türen öffnen sich, die Fahrgäste strömen in kurzer Zeit in den Metronom und suchen sich einen Platz – ein Tag für Tag eingeübter Ablauf. Buchholz scheint so etwas wie ein Dreh- und Angelpunkt für Menschen zu sein, die es in Richtung Hamburg zieht. Und das sind nicht nur Berufspendler, sondern auffallend viele Schüler. Die meisten von ihnen steigen beim nächsten Halt in Tostedt schon wieder aus.

+ Anja Völker pendelt zwischen Rotenburg und Hamburg, bis sie an der Elbe eine Wohnung gefunden hat. © Ulf Buschmann Aber mindestens die gleiche Anzahl von Fahrgästen entert den Metronom. „Ist hier noch frei?“, fragt eine Dame in Wagen 3 höflich. Sie setzt sich und vertieft sich für die kommenden 20 Minuten in ihr Buch. Dann, um 8.43 Uhr, ist das Ziel Hamburg Hauptbahnhof erreicht.

In Buchholz muss Anja Völker aus Rotenburg ebenfalls ein bisschen rücken – neben ihr nimmt ein weiterer Fahrgast Platz. Während der Fahrt an die Elbe arbeitet die PR-Referentin schon ein bisschen an ihrem Laptop. Die junge Frau hat einen langen Tag. „Ich fahre um 19 Uhr wieder zurück“, sagt sie. Das Pendeln zwischen Rotenburg und Hamburg solle in absehbarer Zeit vorbei sein. „Ich mache es nur, weil ich in Hamburg noch keine Wohnung gefunden habe“, meint Anja Völker. Das Auto sei für sie zum Pendeln keine Alternative.

Etwas aus der Reihe fällt an diesem Morgen Alexandra Wolanin. Die gebürtige Polin kommt alle zwei Wochen aus ihrem Wohnort Potsdam nach Bremen, weil ihr Freund momentan noch dort lebt. An diesem Morgen liest sie eine Menge wissenschaftlicher Publikationen. Alle zwei Wochen in die norddeutsche Tiefebene zu fahren „ist anstrengend“, gesteht die junge Frau. Aber damit ist es bald vorbei. „Mein Freund zieht nach Potsdam“, sagt Alexandra Wolanin strahlend.