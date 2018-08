35 Appetithäppchen

Ausstellung: Kreiszeitung-Redakteur Guido Menker zeigt La-Strada-Bilder im Rathaus

+ Eines der 35 Fotos in der Ausstellung zeigt Martha Harrison von der Formation „Mimbre“ 2016 auf dem Kirchhof. - Foto: Menker

Rotenburg - Seinen künstlerischen Anspruch möchte Redakteur Guido Menker gar nicht allzu hoch hängen. „Das sind ja keine Bilder, die für eine Ausstellung gemacht wurden, sondern das Ergebnis meiner Arbeit an diesen Tagen.“ Wer jedoch schon jetzt im Eingangsbereich und hinteren Foyer des Rotenburger Rathauses unterwegs ist und einen Blick auf die dort ausgestellten Fotografien vom La-Strada-Straßenzirkus der vergangenen Jahre wirft, der mag sich dieser Tiefstapelei nicht so recht anschließen: Das, was der passionierte Fotograf dort zeigen lässt, beeindruckt ähnlich wie das alljährliche Spektakel in der Innenstadt.