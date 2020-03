Appartements und Büros statt Fleisch

Rotenburg – Es ist derzeit ein großer Blickfang für Passanten in Rotenburg: Das Haus der ehemaligen Schlachterei Hildebrandt an der Ecke Glockengießer Straße/Harburger Straße im Herzen der Kreisstadt wird zurzeit platt gemacht. Stadtplaner Clemens Bumann bestätigt auf Nachfrage, dass dort ein Wohn- und Bürohaus entstehen soll.

Das alte Gebäude mit Grundstück sei von einem Rotenburger Unternehmer erworben worden. Mitte Februar habe jener sich die Genehmigung für einen Abriss eingeholt. Im Sommer soll dann, sofern alles nach Plan läuft, mit dem Neubau begonnen werden. Der Grundstückbesitzer ist in Zusammenarbeit mit einem lokalen Architektenbüro auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanung dabei, den Plan für den Neubau zu erstellen und dem Stadtplaner in Kürze vorzulegen. „Ich erwarte einen Bauantrag in den kommenden Wochen“, so Bumann. Wenn sich an die Vorgaben gehalten werde, sehe er keine Schwierigkeiten, den Antrag zu genehmigen. Dann stehe dem Baubeginn im Sommer nichts mehr im Wege.

Der Eigentümer des Grundstücks, der nicht genannt werden möchte, erklärte auf Anfrage, dass der Plan für ein mehrgeschossiges Wohn- und Bürohauses nahezu fertig sei. Die Räume werden barrierefrei gebaut, erklärt der Unternehmer. Die Unterlagen würden der Stadt zeitnah vorgelegt werden. go