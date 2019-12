Anstand und Respekt für alle

Paul Messinger (l.) mit einer Armada unterschiedlicher Mundharmonikas und Gitarrist Jeremy Haire mit allerlei Rhythmusinstrumenten an den Füßen kreieren in der Rotenburger Michaelskirche den Sound einer ganzen Band. Foto: Heyne

Rotenburg – Mutig, mutig von Frank Lumplesch vom Gemeindevorstand der Michaelskirche, in der Hochphase der Weihnachtsfeiern und -konzerte eine Ausgabe „Songs & Whispers“ anzuberaumen. Schade, aber irgendwie kein Wunder, dass der auch im restlichen Jahr nicht gerade mit Zuschauermassen gesegneten Singer-Songwriter-Reihe am Dienstagabend gerade mal um die 20 Zuschauer beschert waren.

Das, was zwischen Weihnachtsstern und Adventskranz geboten wurde, hätte kaum weniger mit Weihnachtsliedern zu tun haben können. Die Botschaften, die der Amerikaner Paul Messinger in seinen Songs und in seinen Ansagen zu vermitteln suchte, sind durchaus im christlichen Sinne: „Love will find you“ – „Liebe wird dich finden“ heißt es etwa in einem der eindrücklichsten Stücke. Mit repetitiven Gitarrenriffs von Mitstreiter Jeremy Haire ist das ein gigantischer, meditativer Trip fast wie in Pink Floyds „Wish you were here“.

Zu sagen hat der sendungsbewusste 66-Jährige eine ganze Menge. Anstand, Respekt für den anderen („Du weißt nichts über sein Leben!“) und das eigene Leben – und genau das tut der Sänger und innovative Bluesharpspieler auch musikalisch. Schubladen, die eine Genre-Einordnung und Radioquoten bescheren, habe er im gestandenen Alter nicht mehr nötig. Und so bewegt sich das, was das nach der Pause auf ein gutes Dutzend Zuschauer geschrumpfte Publikum vom neuen, aber auch älteren Alben zu hören bekommt, zwischen Country, Westcoast, oft Blues, mal Psychedelischem. „Es passieren so viele Dinge, auf die man unterschiedlich reagieren muss“, erklärt der Vollblutmusiker. Die CD „The Reckoning“ sei das Ergebnis der jüngsten Entwicklungen und Erfahrungen gewesen.

Sein Markenzeichen über alle Stile hinweg: die eindringliche Mundharmonika, die mit etwas unterstützender Technik auch mal wie eine Steel Guitar klingt, geloopt oder gedoppelt wird oder sphärisch nachhallt. So wird „Time 2 Take th’Guns“ auf der Grundlage von „Bruder Jakob“ fast zum sakralen Kanon. Ein seltenes politisches Statement übrigens, das Plädoyer gegen Waffen in den Händen von Jugendlichen. Die um den Nacken gebundene amerikanische Flagge – ein Zeichen von Patriotismus? Messinger schätzt Amerika, „dort sind alle von irgendwo anders“, den Pluralismus und auch Trump auf politischer Ebene als gewählten Volksvertreter, „nur auf persönlicher Ebene habe ich ein Problem damit, wenn jemand Anstand und Respekt für andere vermissen lässt.“ Viele der Texte und Ansagen verlieren sich – wieder mal – in der halligen Akustik der Kirche. Besucherin Helga Meyer trägt es mit Fassung: „Ich kann kaum Englisch und bin eher wegen der Musik gekommen.“

Weltliche Klänge im sakralen Rahmen sind für die Rotenburgerin kein Problem, genau wie für die Musiker selbst. „Ein wunderschöner Rahmen hier in der Kirche – also für mich funktioniert es hier, für Euch auch?“ fragt Messinger. Der Applaus mag als Zustimmung durchgehen; für eine Zugabe nach knapp zwei Stunden reicht er nicht: „Wir haben nur noch ein Stück drauf, und das ist noch länger als die anderen – glaubt mir, das wollt ihr nicht wirklich!“ hey