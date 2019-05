Um Anschluss bemüht

Die Wege zu weit, die Fahrt mit dem Auto günstiger und bequemer, die Regionen fern der Hauptverkehrsadern Autobahn 1 und Bahnstrecke Bremen-Hamburg abgehängt: Der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Flächenlandkreis Rotenburg kommt nicht richtig voran. Doch mit kleinen Schritten soll es weiter gehen.

Rotenburg – Im Dezember tritt der Landkreis dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bei. Ein Meilenstein, wie allenthalben betont wird, doch auch ein Zeugnis der Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr: Vorangegangen waren jahrelange Verhandlungen, und das Ergebnis, das Landkreis und Kommunen jährlich jeweils rund 470 000 Euro kostet, stellt nicht alle zufrieden. In Rotenburg, Sottrum und Visselhövede gilt das vergünstigte Ticket nach Hamburg im Zug nur für Zeitkarten. Wer bis zur Bahn will und dafür einen Bus nutzen möchte, zahlt zudem drauf. Ein Ticket, um von zuhause per Bus und Bahn nach Hamburg zu kommen, gibt es nicht. Aber womöglich bald – dafür hat der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr jetzt die Ausarbeitung eines entsprechenden Übergangstarifs auf den Weg gebracht. „Die Situation ist durch den HVV-Beitritt nicht übersichtlicher geworden“, sagte Frank Wiesner, Regionalplaner bei der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO), bei der Sitzung im Kreishaus.

Mit der Unübersichtlichkeit sollen sich aber vor allem die Planer im Hintergrund beschäftigen, den Fahrgästen soll es einfacher gemacht werden. Was in Richtung Bremen mit Busfahrten des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) bereits möglich ist, wird auch in Richtung HVV angestrebt. Hauptnutzergruppen sieht die VNO realistischerweise nur im Bereich Bremervörde und Rotenburg, überall sonst ist das Busnetz schlichtweg zu dünn, um den Anschluss zu bekommen. Kaum mehr als 10 000 Euro werde der Übergangstarif den Landkreis daher auch kosten – bei einem Gesamtvolumen von mehr als neun Millionen Euro Zuschussbedarf für den ÖPNV. Wann der Tarif aber eingeführt werden kann, ist noch offen. Erster Kreisrat Torsten Lühring: „Vielleicht werden wir es noch erleben, dass man quer durch den Landkreis und alle Tarife fahren kann.“

Auch noch nicht über das grobe Planungsstadium hinaus ist die Anbindung der Gewerbegebiete Elsdorf und Zeven-Aspe mit einer Buslinie an die Metronom-Züge nach Hamburg und Bremen. Aus Zeven und Scheeßel heraus sei der Wunsch geäußert worden, die Verbindung „833“ ins Leben zu rufen. „Das Angebot passt bislang nicht zu den Schichtzeiten“, verdeutlichte Wiesner im Ausschuss das Problem. Auf rund 2 500 Beschäftigte bezifferte er die Zahl der Arbeitnehmer in beiden Quartieren, erweitere man den Blick auf Fricke in Heeslingen, kämen noch einmal 1 000 hinzu. Und die sollten, so das Ansinnen, vermehrt vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Doch ist das vermittelbar? Und kann der Landkreis sich das leisten? „Eine erste grobe Kostenschätzung für eine zusätzliche Linie 833 ergab einen Finanzierungsbedarf von rund 250 000 Euro pro Jahr bei je drei Fahrtenpaaren montags bis freitags“, heißt es in der Mitteilungsvorlage der Kreisverwaltung. Erste Gespräche habe die VNO mit den Unternehmen geführt, eine finanzielle Beteiligung zum Beispiel über eine zugesicherte Abnahme mit Mitarbeitertickets sei denkbar – aber noch längst nicht abgemacht. Die Kreispolitiker im Ausschuss nahmen das Vorhaben wohlwollend zur Kenntnis. Es sollen weitere Gespräche folgen. Die Chance zum Umsteigen im Sinne des Klimawandels sollte unterstützt werden. Nur die Bereitschaft müsse da sein. Das würde auch den Ersten Kreisrat Lühring freuen: „Ein voller Bus braucht keinen Zuschuss.“