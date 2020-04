„75 Anrufe pro Minute“

Rotenburg - Von Farina Witte Und Guido Menker. Die Telefone der Agentur für Arbeit laufen in der Corona-Krise heiß: Viele Arbeitgeber stellen Anträge auf Kurzarbeit und Arbeitnehmer stellen Fragen dazu. Dagmar Froelich, Geschäftsführerin der Hauptgeschäftsstelle in Stade, zu der Rotenburg gehört, erklärt im Interview, warum sie hofft, dass die Kurzarbeit eine Zunahme der Arbeitslosigkeit verhindert. Sie spricht auch über die aktuelle Situation für ihre Mitarbeiter.

Frau Froelich, gerade in den vergangenen zwei Wochen dürfte sich durch die Situation in der Corona-Krise einiges auf dem Arbeitsmarkt getan haben. Wie ist die Situation aktuell im Kreis Rotenburg?

In der Arbeitsmarktberichterstattung Ende März war von den Auswirkungen der Corona-Krise, aufgrund des Zähltages, der 12. März, noch nichts zu spüren. Wir gehen aber davon aus, dass zum nächsten Berichtstermin, Ende April, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist.

Welche Branchen trifft es hier besonders?

Von den Einschränkungen im öffentlichen Leben sind derzeit fast alle Branchen betroffen. Besonders Hotels und Gastronomie, Einzelhändler (außer Lebensmittel) und private Dienstleister, wie Friseure. Besonders betroffen sind viele unserer kleinen und mittelständischen Betriebe, die in der Vergangenheit noch nie etwas mit Kurzarbeit zu tun gehabt haben.

Wie steht der Arbeitsmarkt im Landkreis Rotenburg im Vergleich zu anderen Bezirken jetzt da?

Unter normalen Umständen hätten wir jetzt unser Augenmerk darauf gerichtet, in welchem Umfang die Frühjahrsbelebung bereits auf dem Arbeitsmarkt spürbar ist. Doch die Corona-Krise hat alles verändert. Die März-Daten werden in einigen Monaten vermutlich der Ausgangspunkt für die Bewertung sein, wie gut unsere arbeitsmarktpolitischen Instrumente und Maßnahmen funktioniert haben. Ich denke da insbesondere an die erweiterten Bezugsmöglichkeiten von Kurzarbeitergeld für Beschäftigte und Sonderregelungen in der Grundsicherung für Soloselbstständige, die der Gesetzgeber geschaffen hat.

Viele Unternehmen, kleinere wie größere, wollen die kommenden Wochen und Monate mit Kurzarbeit überbrücken. Wie viele Anträge auf Kurzarbeit sind inzwischen bei der Agentur für Arbeit in Rotenburg eingegangen? Um wie viele Beschäftigte geht es dabei?

Seit dem 16. März, mit dem Beginn der Corona-Krise, sind bei der Agentur für Arbeit Stade, die die Landkreise Cuxhaven, Rotenburg und Stade betreut, rund 2 600 Anzeigen von Arbeitgebern zu Kurzarbeitergeld eingegangen. Zum Vergleich: im März 2019 bezogen elf Betriebe Kurzarbeitergeld durch die Arbeitsagentur. Wir haben jetzt sehr viele Anzeigen, noch haben wir aber kein Bild, wie viele Arbeitsplätze das betrifft und in welcher Höhe Kurzarbeit anfällt.

Für welche Dauer haben die meisten der Betriebe das Kurzarbeitergeld beantragt?

Wir wissen nicht, wie lange die Betriebe in Kurzarbeit bleiben werden und auch nicht, wann der Höhepunkt erreicht ist. Eine Auswertung auf den Landkreis Rotenburg ist derzeit leider nicht möglich.

Zuletzt sah die Lage auf dem Rotenburger Arbeitsmarkt sehr gut aus. Was macht die aktuelle Krise mittelfristig aus Ihrer Sicht mit diesem?

Wir können nicht davon ausgehen, dass sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit – wie im März – fortsetzt. Angesichts der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft bleiben Neu- und Wiedereinstellungen vorerst aus. Stattdessen versuchen Unternehmen wie 2008 und 2009 während der Finanz- und Wirtschaftskrise, zumindest ihre Beschäftigten im Unternehmen zu halten. Mit Kurzarbeit, die genau dafür da ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Bevor Unternehmen entlassen, sollten sie die Möglichkeit nutzen, ihr Personal mit Kurzarbeit zu halten. Sind die erfahrenen Fachleute erst einmal weg, ist es oft schwer, bei Besserung der Auftragslage wieder qualifizierte Fachkräfte zu finden. Die Betriebe können so ihre Mitarbeiter weiterhin an das Unternehmen binden und bei geänderten Bedingungen kann die Arbeit sofort wiederaufgenommen werden.

Landwirtschaftlichen Betrieben fehlen derzeit Erntehelfer. Vermittelt die Arbeitsagentur auch in diese Richtung? Ist das so kurzfristig überhaupt möglich?

Auch wenn die Agentur für Arbeit und die Jobcenter für den Publikumsverkehr geschlossen sind, so arbeiten wir hinter verschlossenen Türen weiter. Wir unterstützen die Landwirte und Obstbauern bei der Suche nach geeigneten Saisonkräften für die bevorstehende Ernte. Unternehmen, die auf der Suche nach Saisonkräften sind, können ihren Bedarf direkt beim örtlichen Arbeitgeber-Service melden. So können wir gezielt Bewerber in unseren telefonischen Beratungen ansprechen.

Personalmangel gibt es auch in der Pflege. Sind Sie in der Lage, die Nachfragen nach Pflegepersonal zu bedienen?

Wir sprechen alle Bewerber, die für den Bereich geeignet sind, gezielt an. Leider war der Fachkräftemangel in der Pflege schon vor der Corona-Krise extrem hoch und es war nicht möglich, eine gemeldete Stelle schnell zu besetzen. Das hat sich in der momentanen Situation noch verschärft. Es dauerte im vergangenen Jahr durchschnittlich 170 Tage, bis eine Stelle im Pflegebereich besetzt war, da geeignetes Personal einfach fehlt.

Wie stark wird die Agentur zurzeit von Arbeitgebern genutzt, um sich bei der Frage, wie sich der Krisen begegnen lässt, beraten zu lassen?

Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit, die bei uns derzeit eingehen, ist rasant gestiegen. In den zwei Wochen gab es rund 75 Anrufe zu dem Thema pro Minute. Viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind verunsichert und stehen vor erheblichen finanziellen, teils existenziellen Herausforderungen. Viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, sind das erste Mal mit Kurzarbeit konfrontiert, daher ist der Beratungs- und Informationsbedarf sehr groß.

In der Arbeitsagentur selbst dürfte die Krise auch Auswirkungen haben: Die Geschäftsstellen sind geschlossen, der Beratungsbedarf ist aber weiterhin hoch. Wie ist aktuell die Arbeitsweise?

Wir sind ein wichtiger Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und müssen – zur Sicherung des sozialen Friedens – vorrangig die Auszahlung der Geldleistungen für mehr als 20 000 Menschen im Agenturbezirk gewährleisten. Zum anderen müssen wir den Betrieben möglichst schnell Kurzarbeitergeld zur Verfügung stellen. Dabei gilt es, den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. Deren Gesundheit hat für mich die oberste Priorität. Die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Es geht jetzt darum, die anfallende Arbeit zu organisieren und eventuell auch umzuverteilen. Die Bereitschaft meiner Mannschaft, die Krise zu bewältigen und zum Beispiel in anderen Abteilungen zu unterstützen, ist groß. Auch wenn die Arbeitsagenturen für den Publikumsverkehr derzeit geschlossen sind, so arbeiten wir hinter den Türen weiter: am Telefon, am Laptop oder im Homeoffice. Und so kann ich sagen: Wir sind weiter für unsere Kundschaft da.