Projektwoche: Anne Franks Versteck an Rotenburger IGS nachgebaut

Von: Tom Gath

Cem Tahtali (Mitte) und seine Mitschüler haben das Versteck von Anne Frank aufwendig rekonstruiert. © Gath

Eine ganze Woche lang hat sich der neunte Jahrgang der Integrierten Gesamtschule Rotenburg mit Anne Frank und anderen Opfern der NS-Herrschaft befasst. Dabei wurde es handwerklich und teilweise sehr persönlich. Viele Ideale der Verfolgten von damals teilen die Jugendlichen von heute.

Rotenburg – Pünktlich zum Geburtstag von Anne Frank am 12. Juni haben die Schüler der Integrierten Gesamtschule Rotenburg (IGS) die Ergebnisse ihrer Projektwoche präsentiert. Der neunte Jahrgang hatte sich zuvor im Deutschunterricht mit dem weltberühmten Tagebuch der von den Nationalsozialisten ermordeten Jüdin beschäftigt. In ihrer Projektwoche haben die Jugendlichen dann auf vielfältige Weise das Leben von Anne Frank und anderen NS-Opfern aufgearbeitet.

Tischlerarbeit und Modellbau

Nicht zu übersehen waren dabei vor allem die baulichen Elemente der Ausstellung: Eine Gruppe hat das Amsterdamer Versteck von Anne Frank anhand von Fotomaterial rekonstruiert. Ein Mammutprojekt, an dem schon zwei vorherige Jahrgänge gearbeitet hatten. „Wir wollten so gut es geht Annes Zimmer nachbauen, um zu zeigen, wie eng das eigentlich war“, erklärt Schüler Cem Tahtali, der am Bau beteiligt war.

Von 1942 bis 1944 lebte die Jugendliche in dem rund zehn Quadratmeter großen Zimmer, das sie sich mit dem erwachsenen Zahnarzt Fritz Pfeffer teilte. Die Enge wird spürbar, wenn man in dem dunklen Raum steht, den nur ein paar Fotos an der Wand schmücken – Fotos, die die Jugendlichen möglichst originalgetreu nachgestellt haben. Auch der geheime Zugang zum Versteck, der sich hinter einem schwenkbaren Bücherschrank verbarg, wurde von den Schülern aus alten Aktenordnern nachgebaut.

Projektwoche an der IGS Traditionell beschäftigt sich der neunte Jahrgang der IGS in seiner Projektwoche mit Anne Frank. Doch auch alle anderen Klassenstufen haben an spannenden Themen gearbeitet: So hat der fünfte Jahrgang vom Bremer Schnürschuh Theater einen Theater-Workshop erhalten. Der sechste Jahrgang hat sich kritisch mit Medienkonsum auseinandergesetzt; der siebte Jahrgang mit verschiedenen Formen von Mobbing. Der achte Jahrgang hat zu Sucht und Prävention gearbeitet. Übermäßiger Medienkonsum und Glücksspiel waren dabei Themen, aber auch über die Gefahren vom Shisha-Rauchen wurde aufgeklärt. Der zehnte Jahrgang hat praktische Probleme des Lebens diskutiert: Wie funktioniert eine Krankenkasse? Was hat mein Einkaufsverhalten mit Tierwohl zu tun? Und wie läuft eigentlich Erste Hilfe ab? Der elfte Jahrgang ist ins Tister Moor gefahren und hat mit einem Planspiel ergründet, wie Naturschutz und Wirtschaft zusammen gedacht werden können.

Eine weitere Gruppe hat sich mit der Rotenburger Cohn-Scheune beschäftigt und die historische Textilwerkstatt der jüdischen Familie maßstabsgetreu rekonstruiert. Nach einem Vor-Ort-Besuch hieß es für die Neuntklässler: Baupläne studieren und zahlreiche Holzteile individuell zusägen. Denn wie bei einem alten Haus üblich, glich kaum ein Balken dem anderen. Ab Herbst soll das Modell dauerhaft im Museum der Cohn-Scheune ausgestellt werden.

Verfolgung von Sinti und Roma

Weniger handwerklich, aber dafür sehr persönlich hat sich Melody Töpfer mit den grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten beschäftigt. Töpfer ist selber Sinta und hat sich mit der spezifischen Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma auseinandergesetzt, indem sie biografische Hintergründe der österreichischen Romni Ceija Stojka recherchierte. Stojka überlebte als Kind den Massenmord an ihrer ethnischen Gruppe und wurde im April 1945 von britischen Soldaten aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit.

Melody Töpfer hat sich mit der Biografie der österreichischen Romni Ceija Stojka befasst. Das rote Speichenrad auf der Plakatwand gilt als das internationale Symbol der Roma-Ethnie. © Gath

Später war sie unter anderem als Musikerin und Malerin tätig. „Sie hat auch ein Buch geschrieben und ihre Erfahrungen in Bildern verarbeitet. Ich finde es sehr schockierend, dass sogar kleine Kinder in Konzentrationslager gesperrt wurden“, sagt Töpfer. Dass Antiziganismus – also die Stigmatisierung von Sinti und Roma – auch heute noch nicht überwunden ist, weiß sie aus eigener Erfahrung: „In der sechsten Klasse wurde ich von Mitschülern gemobbt und als ,Zigeunerin‘ bezeichnet.“

Wir sehen immer noch, dass es in unserer Gesellschaft Hass und Antisemitismus gibt

Ein Problem, das auch der Jahrgangsleiterin Anja Niebuhr bewusst ist. Sie betont zwar, dass die IGS eine sehr bunte Schule sei, die sich auch öffentlich gegen alle Formen von Rassismus stellt. „Aber wir sehen immer noch, dass es in unserer Gesellschaft Hass und Antisemitismus gibt“, so Niebuhr. In der Projektwoche hätten deshalb auch die Fragen, wie der Nationalsozialismus so mächtig werden konnte und ob so etwas auch heute noch passieren könnte, eine wichtige Rolle gespielt. „In diesem Zusammenhang haben wir auch über die AfD gesprochen“, sagt Niebuhr.

Motto „Ideale“ des bundesweiten Aktionstages

Der bundesweite Aktionstag zum Geburtstag von Anne Frank steht dieses Jahr unter dem Motto „Ideale“. Ausgehend von Anne Franks Weltsicht und Werten, soll eine Verbindung zu den Träumen und Hoffnungen von heutigen Jugendlichen geschaffen werden. Töpfer hat an der von ihr porträtierten Romni Ceija Stojka nicht nur ihre künstlerische Begabung beeindruckt: „Ein wichtiges Ideal von Stojka war es, anderen zu helfen.“

Solidarität mit allen Menschen unabhängig von ihrer Religion oder Herkunft ist auch für Töpfer ein zentraler Wert. Durch die vielfältige Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit konnten die Jugendlichen nun erfahren, dass diese Solidarität alles andere als selbstverständlich ist und fortlaufend verteidigt werden muss.

Berichtblatt Eine Projektgruppe hat alle Einzelprojekte des neunten Jahrgangs in einer digitalen Zeitung mit Textbeiträgen, Fotos, Videos und einem Audioguide dokumentiert. Über diesen Link kann das Berichtblatt heruntergeladen werden.