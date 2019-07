Anna Kalies-Fricke ist erste Medizinstipendiatin des Landkreises

Rotenburg - Der Landkreis Rotenburg hat das erste Medizinstipendium vergeben. Das Gremium, das mit der Auswahl beauftragt wurde, hatte in dieser Runde allerdings noch wenig Auswahl: Es gab nur eine Bewerberin. Aber Anna Kalies-Fricke passe sehr gut für das Modell des Stipendiums. „Sie erfüllt alle Kriterien ganz wunderbar“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Carmen Menzel. Die 31-jährige Kalies-Fricke studiert zwar derzeit im Süden Deutschlands, an der LMU München, ist aber im Landkreis verwurzelt.

Kalies-Fricke ist in Zeven geboren und aufgewachsen und hat ihr Abitur an der KGS in Tarmstedt gemacht. Dann folgte eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Lüneburg. Eine Gelegenheit, um auch einmal „rauszukommen“, sagt sie beim Pressegespräch im Kreishaus. Die Zevenerin hat dann aber gemerkt, dass sie gerne zurück in ihre Heimat möchte und hat nach der Ausbildung dann zunächst in Brauel im Maßregelvollzugszentrum gearbeitet und schließlich in Rotenburg, zunächst bei einem Kardiologen und dann beim Diakonieklinikum. Dass es ein Medizinstudium werden sollte, war für Kalies-Fricke schon früh klar. Nach der Ausbildung schwankte sie allerdings immer wieder zwischen dem erlernten Job Krankenpflegerin und dem Arztberuf. Gerade auch die Zeit am Diakonieklinikum habe sie dann aber noch einmal in dem ursprünglichen Berufswunsch bestärkt. Sie ist außerdem Rettungssanitäterin und übt diese Tätigkeit auch während ihres Studiums weiter aus.

Im Februar hat sie sich für das Stipendium beworben und befand sich im dritten Semester ihres humanmedizinischen Studiums. Dass es geklappt hat, erleichtert ihr die Finanzierung, denn vom Landkreis erhält sie eine Förderung in Höhe von 500 Euro monatlich. Maximal kann Kalies-Fricke 75 Monate dieses Geld erhalten, zurückzahlen muss sie es nicht. Es sei denn, sie bricht das Studium ab, dann fordert der Landkreis die Fördersumme zurück. Fünf Jahre müssen die Stipendiaten nach der Facharztausbildung im Landkreis arbeiten, das ist die wesentliche Bedingung. Für die Zevenerin, die als erste von dem Stipendium profitiert, wird das kein Problem sein, schätzt Menzel. Kalies-Fricke bestätigt, dass sie ohnehin vorhatte, nach dem Studium wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Hauptgrund ist, dass sie mit ihrem Mann in Zeven wohnt und in München ihren Zweitwohnsitz hat. „Ich möchte meinen Facharzt in der Anästhesie machen“, gibt Kalies-Fricke einen Einblick in ihre Zukunftspläne. Außerdem hat sie vor, als Notärztin zu arbeiten.

Im Gegensatz zu anderen Landkreisen ist das Stipendium in Rotenburg nicht daran gebunden, dass man in der inneren Medizin seinen Facharzt macht und sich als Hausarzt niederlässt. Trotzdem bleibt das Ziel, die ärztliche Versorgung zwischen Bremervörde und Rotenburg in Zukunft zu stabilisieren. Möglicherweise entscheidet sich nicht jeder direkt für die innere Medizin. Das Risiko geht man ein. Denn: „Es ist schwierig, mit teils Anfang 20 zu entscheiden, was man mit Mitte, Ende 30 macht“, findet Menzel. Und auch Kalies-Fricke kann auf die Frage, ob sie sich vielleicht doch irgendwann als Ärztin niederlässt, nur antworten: „Ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu 100 Prozent ausschließen.“ Vorerst hat sie aber ihren Plan vor Augen und möchte am liebsten auch wieder an das Diakonieklinikum Rotenburg zurückkehren.

Bis dahin werden aber noch ein paar Jahre vergehen. 2024 ist sie voraussichtlich fertig. Schon vorher könnte sie in den Landkreis zurückkehren für Praktika oder das praktische Jahr. Dass sie erst nach der Facharztausbildung im Landkreis arbeiten wird, hält sie für unwahrscheinlich, schließlich wohnt sie hier, hat Freunde und Familie. Über die und über Facebook ist Kalies-Fricke auch erst auf das Stipendium aufmerksam geworden. Denn sie war zu dem Zeitpunkt in München. „Das wurde mir von mehreren Seiten zugetragen“, erinnert sie sich.

Für den Landkreis war es die erste Bewerbungsrunde, nachdem der Kreistag im Frühjahr 2018 das Stipendium auf den Weg gebracht hatte. Dass es nur eine Bewerbung gab, findet Menzel nicht ungewöhnlich. Schließlich müsse diese Fördermöglichkeit erst noch bekannter werden. „Das muss sich entwickeln“, meint die Leiterin des Gesundheitsamts. Die Gesundheitsregion, die das Projekt Medizinstipendium koordiniert, werde weiter daran arbeiten, diese Förderung bei Studenten und Schülern bekannter zu machen. Kooperationen mit den Universitäten in der Region bestünden bereits. Teil der Werbung sei es aber auch, auf Ausbildungsmessen vertreten zu sein.

Insgesamt sechs Plätze vergibt der Landkreis. Würden in der nächsten Runde fünf ausgewählt, könnten erst wieder neue Bewerber aufgenommen werden, wenn das erste Stipendium ausläuft. Aber damit rechnet Menzel zunächst nicht, eher geht sie von zwei bis drei Plätzen aus, die pro Jahrgang vergeben werden. Bewerber müssen an einer Universität für ein Studium der Humanmedizin eingeschrieben sein. Vorteilhaft sei es außerdem, wenn sie schon einen Bezug zu der Region haben, etwa ein Praktikum bei einem Arzt.

Aktuell läuft wieder eine Bewerbungsfrist, die am 30. Oktober endet. Wer sich für ein Stipendium beim Landkreis interessiert, kann sich auf der Internetseite der Gesundheitsregion (gesundheitsregion.lk-row.de) darüber informieren.