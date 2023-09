Fachkräftemangel: Als Kfz-Mechatronikerin bei der Bundeswehr

Von: Holger Heitmann

Was im zivilen Leben als Tüv bekannt ist, heißt bei der Armee TMP: Anna L. überprüft ein Transportfahrzeug der Bundeswehr in der Von-Düring-Kaserne. © Heitmann

Rotenburg – Anna L. ist Kfz-Mechatronikerin, aber nicht in einer typischen Autowerkstatt, sondern in der Von-Düring-Kaserne der Bundeswehr in Rotenburg. Sie hat im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum gelernt, ihr militärischer Dienstgrad ist mittlerweile Oberfeldwebel.

Anna L. steht in einer Werkstatthalle in der Grube, der Laster über ihr ist ein Ungeschütztes Transportfahrzeug, ein UTF. Das UTF ist nicht etwa defekt, L. unterzieht das mehr als 30 Tonnen schwere Gefährt einer TMP, einer Technischen Materialprüfung. Im zivilen Leben würde man wohl Tüv sagen, erklärt die Frau.

Sie hat schon ihre Ausbildung bei der Bundeswehr absolviert, genauer in einem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BWDLZ). Das ist eine zivile Ausbildung, nach der man in die freie Wirtschaft wechseln oder eben beim Bund bleiben kann. „Viele sind nach der Ausbildung in der Ausbildungswerkstatt des BWDLZ auch zur Polizei oder anderswohin gegangen, man wird zu nichts gedrängt“, berichtet L.

Familiäre Prägung: Die Eltern waren bei der NVA

Sie wollte bleiben. Beziehungsweise eigentlich wolle sie viel herumkommen und etwas von Deutschland und der Welt sehen, sie sei ja noch jung. L. kommt aus Sachsen, ging nach der Schule für die Ausbildung in ein großes Werk der Heeresinstandsetzung nach Brandenburg und kam von dort nach Rotenburg. In Sachen Militär ist sie familiär vorgeprägt, die Eltern waren noch bei der Armee der DDR, der NVA, der Vater als Flugzeuggerätemechaniker. Und einer ihrer Brüder hatte auch früh Interesse an der Bundeswehr.

Die Bezahlung sei für sie nicht ausschlaggebend. Sie verdiene bei der Bundeswehr vielleicht mehr als in einer kleinen Werkstatt, aber wahrscheinlich weniger als bei Mercedes oder Porsche, überlegt sie. Entscheidend sei: „Ich mag keine Monotonie, hier habe ich Abwechslung und Verantwortung.“

Ein Dingo ist spannender als ein Golf

Die Technik der Fahrzeuge begeistert sie. Einen VW Golf findet sie hobbymäßig auch interessant, aber Kettenfahrzeuge oder andere Bundeswehr-Fahrzeuge wie Dingos oder in Rotenburg der GTK-Boxer mit seiner Elektronik seien bei einer Fehlerdiagnose interessanter. Und man komme besser an die Einzelteile heran, scherzt sie in Anspielung auf die großen, geräumigen Gefährte. Qualifikationen habe sie während der Arbeitszeit erlangt, auch den Führerschein für gepanzerte Fahrzeuge. Das mache Spaß, die zu fahren.

Geregelte Zeiten hat L. in der Kaserne aber fast wie in einer Werkstatt. Von 6.45 bis 16.15 Uhr arbeitet sie, dann fährt sie nach Hause in ihre Rotenburger Wohnung, wenn nicht gerade Übungen anstehen, vor- oder nachgearbeitet werden. Überstunden gibt es also wie in anderen Jobs auch. Es sei eben schwer zu planen, wann ein Fahrzeug liegen bleibt, die würden ja intensiv genutzt.

Anna L. kann sich vorstellen, auch im Kriegsgebiet Fahrzeuge zu reparieren. © Till Hey

In einen Auslandseinsatz ist L. noch nicht gegangen, das würde sie aber gern tun. Sie habe erst im vergangenen Jahr den Meister gemacht, sagt sie als Erklärung, dass sie bislang nicht mit der Bundeswehr im Einsatz war. Im Kriegsgebiet Fahrzeuge bergen und reparieren, das kann sie sich vorstellen.

Und L. hätte nichts dagegen, bis zur Pensionierung Berufssoldatin zu sein. Schirrmeister sei ein Dienstposten, den sie attraktiv fände, weil der viele eigene Entscheidungen und Verantwortung mit sich bringe. Für das komplexe und teure Material, im ärgsten Fall sogar für das Leben von denjenigen, die damit im Kampf sind.

„Die Männer haben erst mal geschaut, ob ich auf meinem Gebiet Ahnung habe und schrauben kann, aber schnell Vertrauen gefasst.“

In Rotenburg kommen die Fahrzeuge zu ihr, die mehr als nur kleine Macken aufweisen. Für Reparaturen am Boxer fehle zwar nicht das Know-how, allerdings oft die technische Infrastruktur, bedauert sie. Der Boxer müsse daher häufig auf die Reise gehen und an anderen Standorten instandgesetzt werden.

Ansonsten sei sie glücklich in der Von-Düring-Kaserne. Dass sie als Frau in einer Männerdomäne arbeite, sei für sie und die Kollegen kaum ein Thema gewesen. „Ich habe zwei große Brüder“, erklärt sie. „Die Männer haben erst mal geschaut, ob ich auf meinem Gebiet Ahnung habe und schrauben kann, aber schnell Vertrauen gefasst.“