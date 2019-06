Anmeldephase für Gäste startet

Rotenburger Kulturbankett: 110 Gastgeber am 29. Juni auf dem Kirchhof

+ Das Rotenburger Kulturbankett führt Menschen zusammen. Archivfoto: Goldstein

Rotenburg - Von Guido Menker. 15 Gruppen mit 110 Gastgebern haben sich in den vergangenen Wochen für das fünfte Rotenburger Kulturbankett angemeldet, das am Samstag, 29. Juni, von 17 Uhr an auf dem Rotenburger Kirchhof an der Stadtkirche stattfinden wird. Das hat Reinhard Lüdemann der Kreiszeitung mitgeteilt. Bei ihm im Rathaus laufen die organisatorischen Fäden zusammen.