„Angst ist ein schlechter Ratgeber“

Der Umstieg vom Auto aufs Rad ist laut Lothar Nolte gut, um beim Klimaschutz im Alltag kurzfristige Erfolgserlebnisse für sich selbst zu haben. Das sei gut, um in dieser Sache am Ball zu bleiben. Foto: Menker

Hannover/Rotenburg – Klimaschutz geht alle an. Viele haben das begriffen, doch oft genug reicht das nicht aus, den eigenen Alltag klimafreundlich umzugestalten. „Verständlich“, sagt Lothar Nolte, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Umweltagentur Niedersachsen, der Mensch sei eher von seinen Gefühlen gesteuert als von Fakten. Ist man dann mit dem Klimawandel in all seiner Komplexität konfrontiert, fällt es schwer, Routinen und Alltag entsprechend neu aufzustellen. Denn gerade dort gibt es viele Ansätze, umweltfreundlicher zu handeln. Zum Auftakt unseres Themenschwerpunkts „Klimaschutz vor Ort“ haben wir uns mit ihm über Bewusstsein, Emotionen, Verunsicherung und Chancen in Zeiten des Klimawandels unterhalten.

Herr Nolte, ich pendel für die Arbeit jeden Tag 90 Kilometer mit dem Auto, obwohl meine Wohnung und die Redaktion einigermaßen gut am öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind. Dazu esse ich gerne Fleisch, Müllvermeidung hat bei mir eher aktionistische Züge. Bin ich verantwortungslos?

Nein, Sie sind nicht verantwortungslos, sondern Ihnen fehlt das nötige Bewusstsein. Vielleicht haben Sie aus einer Tagesroutine heraus sich manche Dinge noch gar nicht klargemacht oder die Vorteile erkannt, die eine Verhaltensänderung möglicherweise haben kann.

Muss ich trotzdem ein schlechtes Gewissen haben?

Das ist der völlig falsche Ansatz. Man sollte nur offen sein, Positives neu zu entdecken.

Ich habe gute Ausreden: Bahnfahren ist vergleichsweise teuer und wenn ich raus aufs Dorf will, ist der Nahverkehr bestenfalls lückenhaft. Beim Fleischkonsum fehlt es mir an adäquaten Alternativen. Das lassen Sie aber nicht gelten, oder?

Grundsätzlich muss ich das alles als Lebensrealität zur Kenntnis nehmen. Mein Auftrag ist, Ideen zu entwickeln, die Menschen anzusprechen und sie darauf zu bringen, andere Wege zu finden. Die Schwierigkeit des öffentlichen Verkehrs im ländlichen Raum ist mir bewusst. Von daher habe ich Verständnis dafür, dass dort der Individualverkehr vorrangig gewählt wird. Aber da muss man sich klar machen, dass große Streckenanteile im Bereich von wenigen Kilometern zurückgelegt werden. Da muss man sich fragen, ob man allein schon der persönlichen Fitness und Gesundheit wegen auch mal das Rad benutzen sollte – das ist oft gar nicht im Bewusstsein.

Wie wird man sich dem denn bewusst?

Wenn man einfach mal eine Weile aufs Fahrrad umgestiegen ist, fühlt man sich fitter und es wird fast wie das Zähneputzen zur Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns immer wieder deutlich machen, dass ganz vieles von dem, was wir täglich tun, geübte Routine ist. Und es ist ungeheuer schwer, gegen geübte Routine anzukommen.

Viele wissen um die Bedeutung des Themas. Konsequenzen ziehen aber die wenigsten. Warum ist das so?

Das ist zum einen die Macht der Gewohnheit. Das andere ist: Wenn man im Klimaschutz aktiv sein will, ist es schwer, zu verstehen, das heutige Aufwendungen erst in einer abstrakten Zukunft Ertrag bringen. Auch da ist es verständlich, dass das Tagtägliche beherrschend ist und man erst einmal ans Jetzt denkt. Die Psychologen sprechen von Selbstwirksamkeit: Man fragt sich immer, was man persönlich beitragen kann. Ich als kleiner Mensch kann die Welt alleine nicht verändern. Deshalb ist es wichtig, sich Nahziele zu setzen, die zu einem positiven Erlebnis für sich selbst führen. Um beim Beispiel zu bleiben: Zwischen dem Fahrradfahren und dem Sich-fit-Fühlen gibt es eine unmittelbare Beziehung, die man selbst schnell wahrnehmen kann.

Ist die Teilnahme an Klimademos nicht auch einfach schick?

Die Frage nach sozialer Wertschätzung, wenn man sich heute zu einer Klimademo bekennt, ist vielleicht schick – kann sein. Aber es verändert am Ende die Sicht und die Einschätzung der Dinge. Je länger man etwas thematisiert, umso unterschiedlicher sind die Wahrnehmungen. Was gestern noch eine völlig spinnerte Idee war, ist heute vielleicht schon als Zukunftsthema akzeptiert. Was man dabei nie vergessen darf, ist das Verhältnis von Rationalität und Emotion. Wir tun immer so, als wäre alles kopfgesteuert, aber tatsächlich werden wir von unseren Emotionen gelenkt.

Scheitert der Klimaschutz an der Bequemlichkeit des Einzelnen?

Ob der Klimaschutz als solcher daran scheitert, ist eine sehr schwierige Frage. Man muss die Vorteile des klimabewussten Lebens besser erkennen können. Wenn das gelingt, dann wird man auch sein Verhalten ändern. Bequemlichkeit ist etwas, das uns allen zu eigen ist. Jeder scheut Kraftanstrengungen, wenn er keinen unmittelbaren Nutzen sieht. Diesen unmittelbaren Nutzen gilt es herauszuarbeiten und sich immer wieder bewusst zu machen. Darin sehe ich eine große Herausforderung, aber auch große Chancen.

Wen schützen wir eigentlich wirklich?

Zunächst würde ich sagen, dass das Wort „Klimaschutz“ ein bisschen irreführend ist. Wir schützen ja nicht das Klima, sondern uns selbst. Insofern würde ich immer sagen, dass Klimaschutz ein Selbstschutz ist. Auch wenn wir Umweltschutz betreiben, geht es darum, Ökosysteme zu schützen, damit wir am Ende eine stabile Umgebung haben, die morgen noch funktioniert und das Überleben ermöglicht.

Wenn es aber um uns Menschen geht, warum ziehen dann nicht alle an einem Strang?

Weil die Sicht auf das Thema höchst individuell ist. Das heißt, die Einschätzungen des individuellen Handelns sind sehr unterschiedlich. Ich komme wieder auf das Fahrrad-Beispiel zurück: Wenn Sie diese Fitness-Erfahrung für sich schon gemacht haben, unterscheiden sie sich in ihrer Einschätzung deutlich von der Person, die erst nur die Anstrengung sieht, ihr Verhalten ändern zu müssen.

Gibt es noch andere Gründe?

Klimaschutz ist auch davon abhängig, aus welcher Umgebung Sie kommen. Wer zum Beispiel in der Karibik lebt und das Wasser ansteigen sieht, hat eine völlig andere Beziehung zum Klimaschutz als wir in Deutschland hoch über dem Meeresspiegel. Das sind alles Prägungen, die individuell und unterschiedlich wirken. Deswegen schätzen wir auch Risiken anders ein.

Vor einigen Wochen haben Sie in Sottrum gesagt, dass eine faktenbasierte Argumentation in der Klimaschutzdebatte der falsche Weg sei. Sie berufen sich dabei auf Studien von Hirnforschern. Was ist der richtige Weg?

Wir müssen unsere Emotionalität immer wieder bemühen. Wir müssen daran denken, dass wir Menschen nur sehr bedingt über logische Argumente erreichen. Jeder hat gewissermaßen seine eigene Gefühlswelt und ist von ihr sehr stark geprägt. Wenn Sie in einer Autowelt groß geworden sind, dann ist das Auto vielleicht ein Statussymbol und damit wichtig für Sie, sich nach außen zu präsentieren. Um da herauszukommen, muss man Alternativen finden, die das Bedürfnis nach Status befriedigen – auf nachhaltige Art und Weise.

Wie kann das gelingen?

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie hätten sich ein Haus gebaut, das völlig klimaneutral ist und dennoch tollen Wohnkomfort bietet. Sie haben eine Lösung gefunden, die Sie nachahmenswert erscheinen lässt. Ich bin mir sehr sicher, dass das Ihr Selbstwertgefühl deutlich steigern wird und Ihnen auch Anerkennung bringt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach im Zusammenhang mit dem sogenannten Green Deal vom europäischen Mann auf dem Mond. Was nützen solche Narrative?

Was ich bei diesem Vorstoß toll finde: Es wird endlich mal wieder eine große Vision aufgezeigt. Wenn wir uns heute in der gesamten Gesellschaft auf eine Wirtschaftsweise konzentrieren, die auch morgen noch funktioniert, dann wird das international eine große Bedeutung haben. Sei es, weil man ein Vorreiter ist, oder – und das muss man ganz nüchtern so sehen –, weil unsere zukunftsfähigen Wirtschaftszweige schlicht und ergreifend Wettbewerbsvorteile bekommen. Das ist also auch wirtschaftspolitisch enorm wichtig, und damit kann man eigentlich jedem klarmachen, dass der Klimaschutz auch Chancen birgt. Aber jede Veränderung wird auch als Risiko wahrgenommen. Das ist wieder eine Frage von Emotionalität: Routine gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, Veränderungen sind bedrohlich.

Wie könnte eine sachorientierte Klimaschutzdebatte aussehen?

Ich würde zunächst eine Bestandsaufnahme machen. Jeder sollte sich bemühen, die groben Klimafakten erst einmal zu verstehen. Damit hat man eine Grundlage, auf der man überhaupt diskutieren kann. Dann gilt es aufzuzeigen, wo Chancen für mich persönlich, aber auch für uns als Gesellschaft liegen. Die Diskussion sollte genau darum geführt werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Hebeln, die uns zur Verfügung stehen, den Weg entsprechen auszugestalten.

Was für Hebel meinen Sie?

Unsere Mobilitätsgewohnheiten, Heizen oder Achtsamkeit zum Beispiel. Das sind Kleinigkeiten, die sich aber ungeheuer aufsummieren.

Sollten wir mehr Angst vor dem Klimawandel haben?

Wir sollten deutlich zwischen Angst und Sorge unterscheiden. Immer mit Angst zu operieren, halte ich nicht für gut, weil wir in diesem Bereich ebenfalls Gewohnheiten entwickeln können. Wenn Pessimismus zur Gewohnheit wird, verstellt sich der Blick für die Zukunft. Wir müssen das Thema mit der notwendigen Sorge und mit Blick auf eine sachgerechte Diskussion betrachten. Es ist erforderlich, dass man sich bemüht, die Situation zu verstehen, um die richtigen Rückschlüsse zu ziehen – vorwärts gerichtet. Deswegen bin ich dafür, sorgsam und nicht ängstlich zu agieren. Angst ist ein schlechter Ratgeber.

Wie kann man sogenannte Klimaleugner überzeugen? Sollte man es überhaupt noch versuchen?

Das ist eine sehr gute Frage. Es gilt ja letztlich immer zu fragen, warum diese Menschen den Klimawandel leugnen. Manchmal sind es ganz einfache, individuelle Interessen. Es gibt aber auch Leute, bei denen die Angst vor der Veränderung überwiegt. Das muss man akzeptieren, die bauen sich gewissermaßen ihre eigene Illusion auf und verschließen sich vielleicht rationalen Argumenten der Klimawissenschaft. Da nützt es herzlich wenig zu argumentieren.

Wer gewinnt die Klimadebatte: Die, die faktenorientiert argumentieren, oder die, die am lautesten sind?

Das Risiko, dass die Lauten zunächst gehört werden, ist groß. Aber ich bin überzeugt, dass am Ende die Argumente überwiegen und sich das nachhaltige System durchsetzt.

Zur Person

Auch Lothar Nolte macht sich Gedanken, wie sich sein Leben auf das Klima auswirkt. Dabei werden Schwierigkeiten klar, die es immer wieder zu durchdenken gilt, sagt er. Das hat Einfluss auf seine Arbeit als Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, die Kommunen, Unternehmen und Hauseigentümer in Sachen Klimaschutz berät und Projekte zur Umweltbildung durchführt. Er selbst fahre jetzt öfter mit dem Zug und freue sich, nicht im Stau zu stehen. Bis 2014 war er dreieinhalb Jahre als Umwelt- und Energiereferent bei der niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel tätig. Außerdem war er unter anderem im Umweltministerium des Landes Niedersachsen angestellt.