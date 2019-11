Jugendliche randalieren am Weichelsee - als die Polizei anrückt, eskaliert die Situation

Vorfall bereits Ende Oktober

+ © dpa Die Polizei in Rotenburg sucht Zeugen nach einem Angriff auf Polizisten. © dpa

Am Weichelsee in Rotenburg ist es Ende Oktober zu einem Angriff auf Polizisten gekommen. An dem Gewässer hatten Jugendliche randaliert. Zwei von ihren gingen die anrückenden Beamten an.