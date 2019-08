Sommerfest „laut & draußen“: Aufbau beginnt

Die Wetter-App im Handy kündigt für Samstag Regen an. Aber Benjamin Roolfs, Leiter im Rotenburger Info-Büro, will andere Informationen haben und versprüht via Facebook Optimismus. „22 Grad, bewölkt. Aber trocken“, schreibt er. Dennoch hat die Stadt über dem Pferdemarkt zwischen Rathaus und Sparkasse 40 bunte Regenschirme in luftiger Höhe an einem Drahtseil befestigen lassen. Sicher ist sicher – würde der Pessimist sagen.

Unterhalb dieser sommerlichen Farbtupfer waren von Donnerstagmorgen an jede Menge Fachleute mit dem Aufbau für das Open-Air-Programm beschäftigt: Am Freitag startet schließlich um 17 Uhr die zehnte Auflage von „laut & draußen“ mit vier Bands, und am Samstag folgt von 14 Uhr an das große Sommerfest der Stadt Rotenburg.

„Die Bands sind lauter und spektakulärer denn je“, verkünden die Macher von den Rotenburger Werken, die für das Jubiläum von „laut & draußen“ vom Kalandshof in die Innenstadt ziehen. Dr. Krapula, Bitte Lächeln, Stoppok plus Worthy sowie Russkaja werden bis 23 Uhr auf der Bühne stehen. Die ist zehn mal acht Meter groß und auch bestens mit Licht und Ton ausgestattet. Es ist also angerichtet für ein Wochenende in der Kreisstadt, das zum Feiern einlädt. Für Speisen und Getränke an mehreren Ständen rund um den Pferdemarkt ist gesorgt. Das Angebot soll über Pommes und Currywurst hinausgehen, heißt es.

Beim Sommerfest sorgt die Stadt nicht nur für ein Familienprogramm mit Clown Georg, sondern auch für Live-Kindermusik mit Christian Hüser – und zwar von 14 bis 17 Uhr. Dazu gehören außerdem auch eine Hüpfburg, Kinderschminken, das Strick-Tipi von der Stiftung „mittendabei“, Kinderspiele, Bobby-Cars, Malkreide, Polizeiauto, Kindercocktails, Popcornmaschine, Slush-Eis und Kinderkuchen, so Benjamin Roolfs. Später werden dann Holms & Watson (ab 19.30 Uhr) sowie Das Fiasko – eine Show-Party-Coverband – (ab 20.30 Uhr) auf der großen Bühne stehen. Zwischendurch bahnen sich Masken-Walk-Acts ihren Weg durch das Publikum.

Der technische und organisatorische Aufwand für ein solches Wochenende ist groß. Das betrifft auch das Thema Sicherheit. Die Bahnhofstraße – von Am Burgtor bis zum Pferdemarkt und die Straße Am Pferdemarkt von Bahnhofstraße bis zum Kreisel Goethestraße – werden komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Und zwar am Freitag von 15 bis 24 Uhr und am Samstag von 13 Uhr bis Sonntag um 1 Uhr. So will die Stadt verhindern, dass die Gäste der beiden Veranstaltungen durch Fahrzeuge aller Art gefährdet werden, teilt die Verwaltung mit.

Wer mit dem Auto kommen muss, kann seinen Wagen im Parkhaus der Sparkasse Rotenburg Osterholz abstellen sowie den Parkplatz des Amtsgerichts nutzen. Beide stehen rund um die Uhr und kostenlos zur Verfügung. Aber die Stadt hat auch an die gedacht, die den Pferdemarkt mit dem Rad ansteuern möchten. Für sie werden die beiden Parkplätze hinter der Bremischen Volksbank freigehalten. Die Volksbank, das Steuerbüro Behrens & Partner, die Kanzlei Everke, Müller-Pröve & Hahne sowie die HNO-Ärzte Aschern machen es möglich.

Sergej Tschernow, einer aus dem siebenköpfigen Team von „laut & draußen“, bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Aktion Mensch das Festival am heutigen Freitag als inklusive Veranstaltung einstuft und es daher mit einer Summe von 50 000 Euro unterstützt. Außerdem gibt es 9 700 Euro für die Assistenz einzelner Werke-Bewohner, die sie zu der Veranstaltung begleiten. Tschernow: „Ohne eine solche Unterstützung wäre das alles gar nicht möglich. Wir sind sehr dankbar dafür.“