Angerburger Tage: Kreisgemeinschaft Rotenburg sieht wichtige Aufgaben für die Zukunft

Von: Wieland Bonath

Für die Zukunft der Kreisgemeinschaft Angerburg (v.l.): Wolfgang Schiemann, Brigitte Junker und Björn Bröcher. © Bonath

Angerburg im ehemaligen Ostpreußen und den Landkreis Rotenburg verbinden ganz besondere Bande. Dies war bei den Angerburger Tagen in der Kreisstadt mehrfach zu vernehmen.

Rotenburg – Vor 69 Jahren wurde die Patenschaft des Landkreises Rotenburg für das ostpreußische Angerburg ins Leben gerufen. Eine Verbindung von fast sieben Jahrzehnten, begleitet von Höhepunkten, Enttäuschungen, von Erfolgen und nicht erfüllten Träumen. Am Wochenende fanden wieder die Angerburger Tage statt. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung, an der wieder zahlreiche Mitglieder aus vielen Teilen Deutschlands teilnahmen, stand die Sitzung der Mitgliederversammlung im Kreishaus unter Leitung von Wolfgang Schiemann. Er war vor drei Jahren nach dem Tod von Kurt Werner Sadowski zum Kreisvertreter gewählt worden.

An Schiemanns Seite stehen, ebenfalls einstimmig gewählt: Brigitte Junker (82) aus Hamburg als stellvertretende Kreisvertreterin und Schatzmeisterin sowie Björn Bröcher aus Kirchveischede im Sauerland (Kreis Olpe). Der verheiratete Vater von zwei Töchtern ist 42 Jahre alt und in der Finanzabteilung der Stadtverwaltung Lennestadt tätig. Bröcher hat im persönlichen Bereich Verbindungen zu Ostpreußen und Angerburg: Seine Großmutter Edith Theis wurde in Angerburg geboren.

Bröcher wird neben der Stellvertreter-Funktion auch die redaktionelle Bearbeitung des Angerburger Heimatbriefes übernehmen. Er setzt damit die erfolgreiche Arbeit von Susanne Hagen aus Eydelstedt (Kreis Diepholz) fort. Die 59-Jährige war Anfang dieses Jahres überraschend gestorben.

Die Kreisgemeinschaft tagt im großen Sitzungssaal des Kreishauses. © -

Wie wichtig die Beteiligung junger Menschen im Austausch ist, verdeutlichte Landrat Marco Prietz (CDU) in seiner Begrüßung der Teilnehmer der Angerburger Tage: „Was mich freut, ist die Tatsache, dass es im heutigen polnischen Gebiet des ehemaligen Ost- und Westpreußens immer mehr junge Menschen gibt, die sich mit der deutschen Geschichte dieser Region beschäftigen und intensive Forschungen betreiben. Die Bewohner des polnisch gewordenen Ostpreußens, die dort heute in dritter Generation leben, fühlen sich nicht als Ostpreußen, sondern als Masuren und Ermländer.“

Wir nutzten die Gelegenheit, das Kreisvertreter-Trio, Schiemann, Junker und Bröcher, im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Kreisgemeinschaft Angerburg zu interviewen.

Herr Schiemann, bevor Sie vor drei Jahren in den Ruhestand wechselten, waren Sie während Ihrer beruflichen Laufbahn unter anderem in Berlin, in Bremen und im Seehafen Rostock in Führungspositionen tätig. Als Pensionär und Kreisvertreter der Angerburger zog es Sie in die Heimat Ihrer Eltern nach Seehausen, dem heutigen polnischen Jeziorowski. Ein kleiner Ort im Kreis Angerburg in den Masuren, etwa 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze, der Exklave Kaliningrad. Haben Sie etwas mitbekommen von dem Machtspiel, das Putin in diesem westlichsten Bereich seines Imperiums im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine praktizierte?

Schiemann: Die Informationslage in den polnischen Medien entspricht der in Deutschland. Einzig Berichte zur Lage an der Grenze zu Weißrussland und zur russischen Grenze (Kaliningrad/Königsberg) sind detaillierter.

In einem früheren Interview bejahten Sie unsere Frage, ob ein Ausbaubedarf in den Beziehungen zwischen Deutschen und Polen bestehe. Wie sieht das heute aus?

Schiemann: Coronabedingt sind viele Aktivitäten in den Beziehungen beider Länder bedauerlicherweise zurückgedrängt worden Es besteht somit weiterhin Ausbaubedarf, und die Kreisgemeinschaft Angerburg bemüht sich sehr, die Beziehungen weiter zu pflegen und zu intensivieren.

Werden die Interessen und Wünsche der Heimatvertriebenen heute noch von den Vertretern der sogenannten großen Politik ausreichend vertreten?

Schiemann: Dieses äußerst komplexe Thema ist nicht in wenigen Sätzen abzuhandeln und sollte in einem eventuellen späteren Interview Berücksichtigung finden.

Ist die Patenschaft des Kreises Rotenburg für die Kreisgemeinschaft Angerburg erneuerungsbedürftig?

Schiemann: Die Patenschaft Rotenburg/Angerburg gilt in landsmannschaftlichen Kreisen als vorbildlich. Grund hierfür ist, dass sich in rund 70 Jahren auf beiden Seiten stets Verantwortliche gefunden haben, die die Patenschaft den Herausforderungen entsprechend weiterentwickelt haben. Von Erneuerungsbedürftigkeit kann daher keine Rede sein.

Frau Junker, Sie sind die „Dienstälteste“ in dem Kreisvertreter-„Triumvirat“. Machen Sie sich Sorgen über die Zukunft der Angerburger? Nimmt die Zahl der Aufnahmeanträge ab?

Junker: Nein! Die Arbeit verteilt sich heute auf wenigere Schultern, aber der Kreisgemeinschaft ist es bis heute immer gelungen, für notwendige Aufgaben fähige, motivierte Mitarbeiter zu finden. Die Zahl der Aufnahmeanträge ist seit Jahren sehr stabil.

Sind Sie mit dem Stand der Kasse und den zur Verfügung stehenden Finanzen zufrieden?

Junker: Das Fundament der Angerburger ist auch in finanzieller Hinsicht stabil.

Herr Bröcher, was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, um das Interesse junger Menschen an der Geschichte zu wecken oder zu verstärken? Ist der Geschichtsunterricht an den Schulen ausreichend? Haben Sie Ideen, wie mehr junge Menschen zu Diskussionen und Aktionen ermutigt werden können?

Bröcher: Die Beschäftigung mit der für ganz Deutschland prägenden Geschichte der ehemaligen deutschen Ostgebiete findet im Geschichtsunterricht der Schulen leider eine zu geringe Erwähnung. Gleichwohl erreichen die Kreisgemeinschaft Angerburg vermehrt Anfragen von jungen Leuten, die sich mit der Geschichte von Ostpreußen und auch ihren Vorfahren beschäftigen.