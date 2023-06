Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung eines Jungen: Rotenburger Ex-Chefarzt will Freispruch

Von: Wiebke Bruns

Der Angeklagte (r.) sitzt vor Prozessbeginn mit seinen Anwälten Viktor Volkmann (l) und Sebastian Vogel im Gerichtssaal. © Sina Schuldt

Ein 14-Jähriger stirbt einen Tag nach einem Sturz mit seinem Rad in Rotenburg. Die Ärzte hatten nicht erkannt, dass er einen Schädelbasisbruch erlitten hatte. Der ehemalige Chef der Diako-Kinderklinik steht seit Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht Verden.

Verden/Rotenburg – Musste der 14-jährige Lemayian aus Rotenburg nach einem Fahrradsturz sterben, weil Ärzte im Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg keine Aufnahmen von seinem Schädel machen wollten? Seit Dienstag muss sich der damalige Chefarzt der Kinderklinik vor dem Landgericht Verden wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er hätte den Strafprozess mit einer Verfahrenseinstellung abwenden können, lehnte dieses am Dienstag aber nochmals ab und sorgte damit für Unverständnis bei der 1. Großen Strafkammer.

Zu wenig Untersuchungen durchgeführt?

An der Straße Schäfergarten soll der Schüler am 17. April 2018 mit dem Fahrrad gestürzt und ungebremst mit dem Kopf auf eine Rasenfläche aufgeschlagen sein. Eine Kernspintomographie sei nicht gemacht und deshalb eine Felsenbeinfraktur und die dadurch verursachte Hirnblutung nicht erkannt worden, so der Vorwurf. Der Junge wurde „nicht fachgerecht behandelt und dadurch dessen Tod verursacht“, verlas der Staatsanwalt. Diverse Untersuchungen hätten durchgeführt werden müssen, doch die habe der Angeklagte – der an dem Abend nicht in der Klinik, aber als „Chefarzt im Hintergrund“ mit dem diensthabenden Arzt in telefonischen Kontakt stand – veranlassen müssen. Mehrfach habe der Patient blutig erbrochen und über starke Schmerzen geklagt. „Der Angeklagte unterließ es, weitere Symptome abzufragen und den Jungen selber zu untersuchen.“ Dabei habe er „voraussehen“ können, dass er „auf Grund einer Hirnblutung versterben könnte“, heißt es in der Anklage.

Der diensthabende Arzt – gegen ihn wurde das Verfahren gegen die Zahlung von 12 000 Euro eingestellt – habe sich schlafen gelegt und alles weitere einer Krankenschwester überlasen. Bis 1 Uhr wäre laut Anklage noch eine Rettung möglich gewesen. In der Nacht hatte der diensthabende Arzt gewechselt.

Der angeklagte ehemalige Chefarzt des Diakonieklinikums sitzt vor Prozessbeginn Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im April 2018 als behandelnder Arzt an einem 14-jährigen Patienten nach einem Fahrradunfall nicht die notwendige medizinische Behandlung durchgeführt zu haben. © dpa

Am nächsten Morgen um 7 Uhr wurde der 14-Jährige, so schilderte es der heute 53-jährige Angeklagte, nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen für tot erklärt. Die Polizei habe er erst um 14.50 Uhr benachrichtigt. Seine Begründung: Die Familie sollte vorher noch Abschied nehmen können. Die drei mit dem Fall anvertrauten Mediziner waren nach dem Vorfall fristlos von der Klinikleitung entlassen worden. Der dritte Arzt ist bereits gestorben. Ursprünglich waren sie wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt worden. Dies hatte das Gericht nicht zugelassen. Daraufhin klagte die Staatsanwaltschaft die drei wegen fahrlässiger Tötung an.

Wir verstehen nicht, wieso Sie sich dieses Verfahren weiter antun wollen.

Bevor der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern konnte, sprach der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk die Möglichkeit der Verfahrenseinstellung an. Diesbezüglich wird offenbar schon seit einem Jahr hin und her geschrieben. Zur Zahlung von 13 000 Euro war der Angeklagte demzufolge bereit. Doch die Staatsanwaltschaft Verden wollte 25 000 Euro. Auskünfte zu seinen Vermögens- und Einkommensverhältnissen habe der Angeklagte verweigert. Der Vorsitzende nannte es ein „Feilschen um 12 000 Euro“.

„Wir verstehen nicht, wieso Sie sich dieses Verfahren weiter antun wollen“, sagte der Richter zum Angeklagten. „Uns als Kammer fehlt das Verständnis dafür.“ Nach einer einstündigen Pause, um dies zu überdenken, folgte ein außergewöhnlicher verbaler Schlagabtausch zwischen den Juristen.

Ich kämpfe für meinen Freispruch.

Erst Empörung bei den Verteidigern über die Ausführungen des Vorsitzenden. Der Staatsanwalt bezeichnete wiederum das Gesagte der Verteidiger als Unverschämtheit. Diese machten dann der eigentlich zuständigen Staatsanwältin Vorwürfe. Sie habe den Gutachtern zu wenig und die falschen Fragen gestellt und Steuergelder verschwendet. Denn so seien zehn Gutachten erforderlich geworden und am Ende „das Angebot, sich für 25 000 Euro freizukaufen“. „Ich kämpfe für meinen Freispruch“, sagte der Angeklagte. Und er wandte sich an die Familie des Jungen: „Es tut mir für Sie als Familie unendlich leid.“ Er hätte aber die lebensbedrohliche Verletzung nicht erkennen können. „Meine eigenen Kinder hätte ich nicht anders behandelt.“ Nach seiner fristlosen Entlassung sei er 14 Monate arbeitslos gewesen, zurzeit arbeite er in Teilzeit als Facharzt. Trotz Dutzender Bewerbungen habe er als Chefarzt keine Anstellung mehr gefunden.

Eltern wollen Klarheit

Die Mutter des Jungen und der Anwalt der Familie hörten sich alles geduldig an, bis er sich dann auch mal äußern durfte, und da ging es dann wieder um den Jungen. An jenem Abend in der Klinik seien „keine Fragen zu stellen, sondern etwas anzuordnen gewesen: eine bildliche Darstellung. Wie es die erste Ärztin wollte.“

Damit wollen sich die Juristen dann ab dem nächsten Verhandlungstag befassen – am kommenden Dienstag.