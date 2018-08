In Zeven wollen IGS und BBS für Oberstufe kooperieren

Rotenburg - Von Michael Krüger. Während in Rotenburg von vielen Seiten kritisch auf die Idee einer gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) geschaut wird, hagelt es in Zeven Lob von allen Seiten. Auch dort will die 2015 gegründete IGS ab dem Schuljahr 21/22 eine Oberstufe einrichten, allerdings nicht alleine. Geplant ist ein niedersachsenweit bislang einzigartiger Schulversuch: Eine gemeinsame Oberstufe mit dem Beruflichen Gymnasium der dortigen Berufsbildenen Schulen.

Die Mitglieder des Kreisschulausschusses hatten am Dienstag einstimmig grünes Licht für die Beantragung dieses Modells bei der Landesschulbehörde gegeben, Erster Kreisrat Torsten Lühring erwartet von höchster ministerieller Stelle eine Zustimmung. Denn: „Dieses Modell könnte zukunftsweisend sein für den ländlichen Raum.“

Am Schulversuch einer gemeinsamen Oberstufe des Kivinan-Bildungszentrums (BBS) mit der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (IGS) feilen die Beteiligten seit zwei Jahren. Herausgekommen ist der sogenannte Zevener Bildungsweg, der es ermöglichen soll, die „Studierfähigkeit zu erhalten und die Berufsorientierung noch enger zu begleiten“, wie es BBS-Schulleiter Eckhard Warnken bezeichnet.

Bislang bieten die beruflichen Gymnasien am Kivinan-Bildungszentrum die Fachrichtungen Technik, Gesundheit und Wirtschaft an. Hinzu kommen sollen die Profile Gesellschaftswissenschaften und Fremdsprachen. Eingerichtet werden soll die gemeinsame Oberstufe am Bildungszentrum. Dort werden die Schüler von Lehrkräften beider Schulen unterrichtet. Eine derartige Zusammenarbeit zwischen einer allgemein- und einer berufsbildenden Schule gibt es in Niedersachsen bislang nicht. Die Oberstufe muss als „Schulversuch“ genehmigt werden – und das noch bis Oktober, um pünktlich starten zu können. Eine gewisse Eile ist mittlerweile also geboten.

Keine Einwände erhoben

Für das Modell gibt es viel Lob. Zeven als Schulträger der IGS hat zugestimmt, die Kreispolitik nun ebenfalls, selbst vom Zevener St.-Viti-Gymnasium gibt es keine Einwände. Die Angst, dass deren Oberstufe Federn lassen müsse, sei ausgeräumt, so Lühriing. Der Zevener Weg entspricht auch den Vorgaben der Schulentwicklungsplanung des Landkreises, keine dritte Oberstufe in Mittelzentren einzurichten. „Da die Schülerzahlen begrenzt sind, würde eine Zersplitterung in drei Oberstufen für alle drei Schulen die Möglichkeiten der Profilbildung erschweren“, heißt es in der Beschlussvorlage des Schulausschusses, unterzeichnet von Landrat Hermann Luttmann (CDU). Lühring als zuständiger Dezernatsleiter im Kreishaus sagt ebenfalls: „Zeven zeigt sehr gut, dass zwei Oberstufen ausreichen und darunter keine Schule leidet.“ Die „ansteckende Enthusiasmus“ aller Beteiligten sei ein gutes Zeichen für die Schulen in Zeven.

Dass in diesen Formulierungen stets die aus Kreissicht kritische Sicht auf die Entwicklung in Rotenburg mitschwingt, ist offensichtlich. Dort soll bekanntermaßen an der IGS die dritte gymnasiale Oberstufe im Stadtgebiet eingerichtet werden, bislang wird nur vage über Kooperationen mit den Nachbarschulen gesprochen. Die Schülerzahlen, heißt es im Rathaus und bei der Schulleitung, reichten für ein eigenes Angebot aus – obwohl Rotenburg weniger Einwohner hat als die Samtgemeinde Zeven. Erster Kreisrat Lühring sagte am Dienstag noch einmal: „Wir haben für Rotenburg ebenfalls eine Verzahnung von IGS mit BBS oder Ratsgymnasium für eine gemeinsame Oberstufe angestoßen – was aber nicht so auf fruchtbaren Boden gestoßen ist.“