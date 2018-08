Amtsgericht bildet wieder aus

Rotenburg - Von Guido Menker. Nach langer Zeit ziehen wieder zwei angehende Justizfachwirtinnen in das Rotenburger Amtsgericht ein. Damit endet dort eine Ausbildungspause von zehn Jahren. Kira Paulus und Denise Kophahn haben am Donnerstag ihre Urkunden erhalten und starten am Montag als Beamte auf Widerspruch durch. Ihre Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre. „Wir können und wollen uns dem demografischen Wandel nicht verschließen“, sagt Amtsgerichtsdirektor Joachim Kost. Zuletzt war die Ausbildung von Justizfachwirten im Landgerichtsbezirk Verden – dazu gehört auch Rotenburg – auf nur drei der zehn Amtsgerichtsstandorte beschränkt. Das waren Syke, Verden und Walsrode. Wer aus dem Bereich Rotenburg eine solche Ausbildung machen wollte, musste zum Teil weit fahren. Entsprechend gering war die Bewerberquote, so Kost.

Schließlich handelt es sich bei Justizfachwirten um einen Einstieg in die Beamtenlaufbahn im mittleren Dienst, für den auch Absolventen der Realschule infrage kommen. Ihre Möglichkeiten, weite Wege in Kauf zu nehmen, sind recht gering. Und es geht eben darum, der drohenden Personalnot zu begegnen, sagt Kost. Das geht am besten, wenn man selbst ausbildet. So scheinen es auch die Experten im Justizministerium in Hannover zu sehen. Sie haben grünes Licht für das Ende der Ausbildungspause gegeben. Neben Rotenburg sind nun auch die Amtsgerichte in Achim, Nienburg und Osterholz-Scharmbeck neue Ausbildungsstandorte geworden.

Die Entscheidung auf höchster Ebene greift: In Celle – dort läuft das Auswahlverfahren – sind eben auch für Rotenburg Bewerbungen eingegangen. „Und sie kommen hier aus der Region“, sagt Kost, seit 2011 als Direktor am Rotenburger Amtsgericht tätig. Das Angebot schafft also Nachfrage. So soll es sein.

Die Freude darüber ist nicht nur bei Ausbildungsleiterin Michaela Dittmer groß. Sie selbst ist seit mehr als 30 Jahren als Justizfachwirtin am Rotenburger Amtsgericht tätig und zugleich auch Vorsitzende des Personalrats. Joachim Kost – einerseits für die Verwaltung verantwortlich, andererseits auch als Richter eingesetzt – weiß um die große Bedeutung der Justizfachwirte. Es gehe um die Arbeit in der Geschäftsstelle und um eine Richterassistenz. Justizfachwirte schreiben Protokolle, sie sind erste Anlaufstelle für das Publikum, sie leiten Anfragen an die jeweils zuständigen Abteilungen weiter, legen Akten an, organisieren im Hintergrund und sind für einen großen Teil des Services zuständig. „Es handelt sich um eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit“, unterstreicht der Amtsgerichtsdirektor. „Die machen sehr viel sehr selbstständig.“ Justizfachwirte arbeiteten nicht nur streng nach Anweisung, sondern übernähmen von sich aus viel Verantwortung. Es sei eine sehr komplexe Tätigkeit, fügt Michaela Dittmer hinzu.

Am Amtsgericht in Rotenburg sind zurzeit acht Richter mit 7,25 Stellen, neun Rechtspfleger, vier Wachtmeister, vier Gerichtsvollzieher sowie 25 Justizfachwirte beschäftigt. Jetzt kommen noch einmal zwei Auszubildende dazu. Dass es in den Gerichten personell kneift, ist bundesweit zu hören.

Vor diesem Hintergrund sind die Fallzahlen erstaunlich, die Joachim Kost präsentiert. Pro Jahr landen bei ihm und seinen Kollegen rund 650 Zivilsachen, 700 Familienangelegenheiten, etwa 1 000 Strafsachen, 480 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 600 Fälle unter der Überschrift Unterbringung auf dem Tisch. Dazu kommen etwa 2 000 laufende und jährlich etwa 350 neue Betreuungsverfahren. Jede Menge Arbeit also, die zu einem ganz großen Teil eben auch von Justizfachwirten mitbearbeitet werden muss.

Michaela Dittmer macht genau diese Arbeit sehr gerne. „Wir haben es immer mit Menschen und ständig neuen Situationen zu tun“, sagt sie. Der Beruf sei abwechslungsreich, und daher könne sie es jungen Menschen nur empfehlen, eine solche Laufbahn einzuschlagen. Wichtig sei, gegenüber dem Publikum keine Barrieren zu ziehen, sondern ihm offen zu begegnen. Michael Dittmer: „Wir sind Dienstleister.“

Diese Dienstleistungen, aber auch Gutachter, Zeugen und Anwälte verursachen Kosten. Diese zu berechnen und zusammenzustellen, fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich der Justizfachwirte. Mit der abgeschlossenen Ausbildung nach zweieinhalb Jahren, ist das Ende der Karriereleiter allerdings noch nicht erreicht. Wer will, kann später eine dreijährige Ausbildung zum Rechtspfleger obendrauf packen oder sich in zwei Jahren zusätzlich zum Gerichtsvollzieher ausbilden lassen. Joachim Kost: „Möglich ist allerdings, im Beruf selbst höherwertigere Aufgaben zu übernehmen, was sich dann auch finanziell niederschlagen kann.“