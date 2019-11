Ampel statt Kreisel

Kreuzung Moorkamp/B 440 im Fokus der Verkehrsbehörde

+ An der Kreuzung Moorkamp/B 440 wird es im kommenden Jahr eine Ampelquerung geben. Foto: Goldstein

Rotenburg – Der geplante Kreisel am Rotenburger Ortseingang der Bundesstraße 440 in Richtung Visselhövede ist vom Tisch. Das hat Verkehrsamtsleiter Stephan Lohmann bestätigt. Stattdessen sollen an der Abzweigung zur Knickchaussee/Moorkamp eine Linksabbiegerspur stadteinwärts und eine Fußgängerampel entstehen.