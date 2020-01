Die Ampel kommt

+ Am Rotenburger Ortseingang der B 440 zum Moorkamp wird es eine Linksabbiegerspur mit Ampel geben. Foto: Goldstein

Rotenburg – Verwaltung und Politik haben in Rotenburg die notwendigen Formalitäten auf den Weg gebracht, damit am Ortseingang auf der Bundesstraße 440 in Richtung Moorkamp/Knickchaussee eine Ampel errichtet werden kann. Die Zuständigkeit für den Bereich liegt beim Bund, weil er noch als Außenbereich gilt.