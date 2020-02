Ein alter Brauch

Rotenburg / Rotenburg an der Fulda – Es ist vielerorts guter Brauch, dass ein Hochzeitsbitter die Runde macht und die Gäste des Brautpaares zu der Feier einlädt. Auch Ingo Behrend hat diesen Part für seine Tochter Lea und seinen künftigen Schwiegersohn Andreas übernommen. Hinter dieser Hochzeit steckt allerdings eine besondere Konstellation: Denn sowohl Ingo Behrend als auch Andreas Grehl stammen aus Rotenburg, Ingos Frau Gabriele und Andreas künftige Frau Lea sind ebenfalls gebürtige Rotenburger – aber aus Rotenburg an der Fulda.

Kennengelernt hat sich das junge Brautpaar, dass sich am 15. Mai in Rotenburg an der Fulda das Ja-Wort geben wird, über das Internet. Was sie zunächst nicht wissen: Sie kommen beide aus Rotenburg – aber er aus dem niedersächsischen, sie aus dem hessischen, erzählt Gabriele Behrend schmunzelnd – und erinnert sich dabei an ihre eigene Hochzeit, denn diese war schon etwas besonderes.

Rückblick: Der gebürtige Waffensener Ingo Behrend und die aus Rotenburg an der Fulda kommende Gabriele Weiß, wie sie damals noch heißt, lernen sich 1983 auf einem Treffen der beiden Spielmannszüge der Partnerstädte kennen. Sie verlieben sich ineinander und zwei Jahre später verkündet der damalige Rotenburger Bürgermeister Hinrich Heinecke, erneut auf einem Treffen der Spielmannszüge, die erste Hochzeit zwischen den befreundeten Musikantengruppen. Erst hat das Paar in Waffensen gewohnt, ist später nach Süddeutschland gezogen und schließlich in Gabriele Behrends Heimatstadt gelandet. Dort wächst auch ihre Tochter auf. Dass sich die Geschichte wiederholt, damit hätte Gabriele Behrend nie gerechnet. Und doch: Die nächste Hochzeit zwischen einem Paar der Partnerstädte, und das innerhalb einer Familie, steht vor der Tür. Daher hatten sich die Behrends in Ingos alte Heimat aufgemacht, um Bärbel Grehl, Andreas‘ Mutter, zu der Feier einzuladen. Dabei erinnert sich Gabriele Behrend an das erste Treffen der Familien zurück. „Als ob man sich schon ewig und drei Tage kennt. Bärbel wohnt nur zwei Straßen von der Tante meines Mannes entfernt“, verrät sie.

Grehl sitzt in ihrem Büro, arbeitet, als überraschend Ingo und Gabriele Behrend dort auftauschen. Gemeinsam mit Ingos Mutter Karin, denn „ohne sie hätte unsere ganze Geschichte im Grunde nie stattgefunden“, so Gabriele Behrend. Ingo Behrend trägt stilecht Klappzylinder und einen mit bunten Bändern geschmückten Bitterstock – die Bänder stehen für Eigenschaften wie Liebe und Treue. „Es ist ein schöner Brauch“, findet Gabriele Behrend, die sich nun zusammen mit allen Familienmitgliedern auf eine fröhliche Feier freut.