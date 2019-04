Alles E-Car – oder was?

Die Zahl der batteriebetriebenen Neuwagen hat im März in Norwegen einen Rekord erreicht. Der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen lag nach Angaben der Behörden dort im hohen Norden bei 57 Prozent. Norwegen hat sich zum Ziel gesetzt, von 2025 an keine Diesel und Benziner mehr neu zuzulassen. Um die Umstellung auf strombetriebene Fahrzeuge zu beschleunigen, gibt der Staat große Steuervorteile. Auch in den Nachbarländern ist man beim Thema E-Mobilität offensichtlich deutlich weiter als hierzulande. Warum? Ein Rotenburger hat Antworten.

Rotenburg – Von Michael Schwekendiek. Maximilian Henning (36) ist in Rotenburg geboren und aufgewachsen. 2002 hat er am Ratsgymnasium Abitur gemacht und dann eine duale Ausbildung bei BMW in München absolviert: Nach entsprechender Ausbildung zum Automobilkaufmann und BWL-Studium in Regensburg war er im Vertriebscontrolling für BMW tätig. Seit gut einem Jahr lebt er mit seiner Familie (Ehefrau und zweijähriger Sohn) in Stockholm/Schweden. Henning ist dort als „Chefcontroller“ für BMW im gesamten Bereich Skandinavien und Baltikum tätig. Für ihn „ein Traum“. Wir haben ihn nach seinen Eindrücken gefragt.

Was war denn die erste und überraschendste Erfahrung in Schweden?

Wie groß der kulturelle Unterschied zwischen Schweden und Deutschland ist, aber auch zwischen den einzelnen nordischen Ländern, wenn man dort wirklich lebt und arbeitet.

Nämlich?

Ich bin gleich zu Beginn in eine Falle getappt: Mit meinem Team habe ich in einem Workshop über Struktur, Prozesse und Ziele diskutiert. Wie gewohnt, wollte ich abschließend die Ergebnisse definieren und Entscheidungen festhalten. Das Team hat sich gewunden und gegen alles argumentiert, was ich vorgeschlagen habe. Ich habe gelernt, dass in Schweden selten schnell Entscheidungen getroffen werden. Da wird noch mal in sich gegangen und dann ein gemeinsamer Konsens gefunden, der dann später festgehalten wird. Für einen typischen Deutschen fehlt da die Geschwindigkeit, aber dafür nimmt man in Schweden das ganze Team mit und steuert in die gleiche Richtung.

+ Ein Elektroauto von BMW fährt auf der Straße in der Innenstadt von Oslo. Ein Drittel aller neu zugelassenen Fahrzeuge in dem Land ist elektrisch angetrieben. Alle Wagen mit Kennzeichen EV, EL und EK sind in Norwegen Elektroautos. Foto: dpa

Wie ist es denn mit der Verständigung?

Die läuft leider nahezu ausschließlich auf Englisch. Hier spricht fast jeder perfekt Englisch, und für den von der Firma eigentlich bezahlten Sprachunterricht (Schwedisch) bleibt einfach keine Zeit.

Und privat?

Im Hinblick auf schwedische Freunde ist alles etwas schwerer als gedacht. Schweden sind ungeheuer freundlich und hilfsbereit; mit ihnen echte Freundschaften zu schließen, ist eine Herausforderung. Und mal einen Babysitter zu nutzen, um sich abends unter Freunden zu treffen, ist in Schweden nahezu unbekannt. Dabei ist das System der Kinderbetreuung grundsätzlich hochprofessionell ausgebaut, aber der Fokus liegt dennoch klar auf der Familie. Da kann und darf jeder, auch der Chef, den Stift mal am Nachmittag fallen lassen, um sich der Familie zu widmen. Da die Firmenzentrale in München jedoch Zahlen und Analysen pünktlich und vollständig zur Abgabefrist erwartet, habe ich leider keine schwedischen Arbeitszeiten.

Mal zum Beruflichen: Skandinavien gilt ja als Vorreiter der E-Mobilität. Welche Rolle spielt das tatsächlich?

Für mich persönlich ist E-Mobilität eine große Herausforderung. Aktuell ist mit E-Fahrzeugen weniger zu verdienen (die Autos sind teurer in der Herstellung, ein E-Motor hat aber deutlich weniger Verschleiß und Servicebedarf als ein normaler Verbrennungsmotor). Außerdem sind die Märkte in meinem Zuständigkeitsbereich jeder für sich ganz unterschiedlich: In Norwegen sind E-Cars komplett steuerfrei und „schick“. Man ist Teil des grünsten Automarktes der Welt. Aber aufgrund der massiv steigenden Produktionszahlen wird 2019 spannend: Mal sehen, was passiert, wenn sich in der Urlaubszeit die E-Autos mit Familien darin vor den Ladesäulen stauen. Norwegen wird dabei Erfahrungen für den Rest der Welt sammeln.

Und wie sieht es in den anderen Ländern aus?

Schweden ist aus steuerlichen Gesichtspunkten so automobilindustriefreundlich wie kein anderes skandinavisches Land (es ist allerdings auch das einzige skandinavische Land mit einem eigenen Automobilhersteller). Gerade ist eine rot-grüne Regierung angetreten mit dem Ziel, in Rekordzeit völlig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Finnland war bisher kaum ein Markt für Elektromobilität. Hier hat man nun aber eine neue Besteuerung auf Basis des tatsächlichen CO2-Ausstosses geschaffen. Dadurch gibt es einen Vorteil von mehreren tausend Euros bei der Anschaffung von Hybrid- und E-Autos. Beide Märkte verändern sich daher sehr schnell in Richtung E-Mobilität. Der Anteil der E-Autos in Dänemark wächst auf niedrigem Niveau. Die baltischen Länder nehmen weiterhin die dicken Kisten.

Die „paar Menschen“ in Skandinavien – ist so ein Markt überhaupt wichtig für einen Automobilbauer?

Wir verkaufen in der Region immerhin gut 50 000 Neufahrzeuge im Jahr. Der Wachstums- und Profitabilitätsdruck in der Automobilindustrie ist so hoch, dass jedes Fahrzeug zählt. Ein besonderer Fokus liegt aber definitiv auf Norwegen als Modellmarkt der Zukunft. Wenn man hier in der Lage ist, Geld zu verdienen, ist man fit für die Zukunft. Übrigens gehört der BMWi3 in Norwegen zu den meistverkauften Modellen überhaupt.

Noch mal zurück zum Allgemeinen. Was ist – so auf den „ersten Blick“ – deutlich besser in Stockholm als hier, was vielleicht auch deutlich schlechter?

Die Gelassenheit der Schweden ist beeindruckend. Die lassen sich selten aus der Ruhe bringen! Der Stand der Digitalisierung ist ungeheuer fortgeschritten. Alles passiert digital. Bargeld ist eigentlich nicht mehr existent. Gleichzeitig ist Datenschutz etwas, was den Schweden an sich nicht wirklich interessiert. Das macht einen manchmal im Zusammenhang mit der Digitalisierung etwas ängstlich. Persönlich habe ich eine unangenehme Erinnerung an das letzte Silvester. Meine schwangere Frau und mein kleiner Sohn hatten beide über 40 Grad Fieber. Eine Klinik, die man uns empfohlen hatte, war an diesem Tag einfach komplett geschlossen, in einer anderen war mit mindestens sechs Stunden Wartezeit zu rechnen. Da merkt man, wie hilflos man in einem fremden Land sein kann – und dass am deutschen Gesundheitssystem doch nicht alles schlecht ist. Trotzdem, damit kein falscher Eindruck entsteht, kann ich nach 15 Monaten in Schweden nachvollziehen, warum die Schweden sich zu den glücklichsten Menschen überhaupt zählen.

Und ein besonders schönes Erlebnis?

Meinen zweijährigen Sohn von der „Förskolan“ (Kita) abzuholen und ihn schwedisch sprechen zu hören. Das hört sich wunderbar an und macht einen richtig stolz. Na ja, und der Sieg der Fußball-Nationalmannschaft in letzter Sekunde gegen Schweden bei der letzten WM war auch ein schönes Erlebnis. Leider war das dann folgende Ausscheiden auch besonders traurig.

Hintergrund

Maximilian Henning ist Controllingleiter für die „Vertriebsregion Nordeuropa der BMW Group“. Neben dem Hauptsitz in Stockholm gibt es Vertriebsbüros in Oslo, Kopenhagen und Helsinki, die der 36-Jährige regelmäßig zu besuchen hat. Zu seinem Aufgabengebiet gehören außerdem die baltischen Länder. Hennig steuert das Vertriebsergebnis aus dem Neufahrzeuggeschäft und dem Bereich „Aftersales“ (Service, Reparaturen, Zubehör, Lifestyle-Produkte) und verantwortet die Planungs- und Steuerungsprozesse. Sein Vertrag geht bis Ende 2020 mit der Möglichkeit auf Verlängerung.