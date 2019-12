Vor allem Männer sind Gründer

Commerzbank präsentiert Studienergebnisse zum Thema Selbstständigkeit

+ Jörn Gellermann (l.) und Matthias Schmidt von der Commerzbank beraten die Neu-Selbstständigen aus der Region bei der Commerzbank. Foto: WUTTKE

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Beim Durchlesen der Ergebnisse war Stefan Schmidt ziemlich überrascht. „Ich habe mich manchmal wirklich sehr gewundert, was da herausgekommen ist“, erklärt er. Der Abteilungsdirektor Leitung Unternehmerkunden für den Marktbereich Verden bei der Commerzbank will nun mit seinen Kollegen der Filiale in Rotenburg und den umliegenden Standorten die Schlüsse aus der Studie ziehen, die die Bank in Auftrag gegeben hat. Ziel der diesjährigen deutschlandweiten Studie des Geldinstituts war es, die Herausforderungen bei einer Unternehmensgründung kennenzulernen.