Alle deutschen Spiele auf Großleinwand

Lions-Club und Diakonieklinikum Rotenburg veranstalten Public Viewing im Buhrfeindsaal

+ Die Vertreter des Diakonieklinikums und Lions-Clubs spenden ihre Einnahmen. J Foto: Ujen

Rotenburg - Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland ist schon in 15 Tagen. Public Viewing ist spätestens seit der WM im eigenen Land ein eingetragener Begriff im Duden. Der Lions-Club Rotenburg und das Agaplesion Diakonieklinikum wissen um den Publikumsmagneten und laden wie schon im Vorjahr dafür in den Buhrfeindsaal an der Elise-Averdieck-Straße 17 ein.