Mann findet Frauenleiche am Waldrand - Todesursache bislang unklar

Ein Anwohner aus Alfstedt (Landkreis Rotenburg) hat in der Feldmark die Leiche einer Frau gefunden. Daneben stand ein vermutlich verunglücktes Auto.

Alfstedt - Der Mann wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr auf das Auto am Waldrand aufmerksam. Gleich daneben lag die Leiche der Frau in einem Straßengraben am verlängerten Uhlenweg in der Feldmark.

Nach erstem Anschein war das Auto zuvor in Brand geraten. Die Identität der Frau ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehe man von einem Unglücksfall aus, aber auch andere mögliche Todesursachen könne man aktuell nicht ausschließen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.