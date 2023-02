„Al Anon“ Rotenburg: Selbsthilfegruppe beklagt Rückgang

Von: Andreas Schultz

Wenn der Griff zur Flasche eine Dauerbeschäftigung wird, hat das auch Auswirkungen auf die Angehörigen. Letzteren nimmt sich „Al Anon“ an. © Schultz

Rotenburg – Corona hat den Angehörigen von Alkoholikerin in Rotenburg keinen Gefallen getan: Mit der Pandemie hat der rückläufige Trend bei den Teilnehmerzahlen der Selbsthilfegruppe noch einmal an Fahrt aufgenommen.

„Mein Mann hat viel getrunken“, sagt Regina Schneider. „Ich wollte das nicht wahrhaben. Das machen andere, aber doch nicht er, habe ich mir gesagt“, blickt die Frau zurück. Schneiders Glück ist, dass es eine Runde von Leidensgenossen gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat: die Angehörigen von Alkoholikern (Al-Anon).

Dass Schneider sich Hilfe sucht, und schließlich bei einer Gruppe landet, mit der sie sich austauschen kann, ist inzwischen 41 Jahre her. Trotz der langen Zeit bleibt sie dabei, genauso wie Charlotte Lange, die auf 33 Jahre Zugehörigkeit zurückblickt – beide Namen hat die Redaktion geändert, damit beide ihre Anonymität und die ihrer Partner erhalten können.

Wer alkoholkrank ist, beeinflusst nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Angehörigen. Letztere fühlten sich schnell dafür verantwortlich, den Konsum des Betroffenen zu decken – sie entschuldigen ihn zum Beispiel beim Arbeitgeber, wenn er zu betrunken ist, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Ein Versteckspiel, das Kräfte kostet. Ehepartner verausgaben sich regelmäßig, richten ihre Existenz komplett auf den Partner und seine Probleme aus und vernachlässigen sich dabei selbst. Ängste um die Zukunft, depressive Erkrankungen können in der Folge auftreten, erläutert Veronika Czech von der Zentrale Informationsstelle Selbsthilfe Selbsthilfekontaktstelle (Ziss) im Landkreis Rotenburg. Angehörige ermatten – und dann kann es auch zu körperlichen Auswirkungen kommen, irgendwann könne man zum Aufstehen zu schwach sein: „Und wenn es so weit kommt, dass die Angelegenheit körperlich spürbar wird, kann das System bald in sich zusammenbrechen“, sagt Czech. Gemeint ist nicht nur das systematische Decken, Verstecken und Unterstützen der Erkrankten – sondern auch die Beziehung, teils die aufgebaute Existenz selbst.

Der Weg in die Gruppe ist für Neuzugänge nicht einfach, auch nicht für Schneider und Lange vor 41 beziehungsweise 33 Jahren. Aber diese Triebfeder, die Angst vom systematischen Ausfall, ist für die beiden noch heute eine starke. Beiden ist es eine große Hilfe, den Alltag zu verlassen, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen, von anderen mit ähnlichen Erfahrungen zu lernen und einfach mal den Frust in Worte zu fassen. Einen goldenen Weg könne die Gruppe jedoch nicht anbieten – jeder müsse sich seine Lösungsansätze für seine spezifische Problemsituation selbst erarbeiten. Außerdem gehe es darum, dass Angehörige lernen, die Verantwortung für die Problematik wieder an den Betroffenen zurückzugeben – eben nicht gemeinsam die Alkoholsammlung zu vernichten, und ihn beim Arbeitgeber zu verleugnen.

Vom Karussell abspringen muss jeder selbst.

Wenngleich der allgemeine Alkoholkonsum während der Pandemie gestiegen ist, so hatte Corona andere Auswirkungen auf das Gruppenleben. Die Tendenz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sinkt: „Als wir vor Jahrzehnten dazugestoßen sind, waren zwölf bis 15 Leute dabei“, blickt Lange zurück. Kurz vor der Pandemie bestand eine Gruppe noch aus bis zu sechs Gesprächsteilnehmern, inzwischen gibt es aber auch Termine, die Lange und Schneider zu zweit bestreiten. Neben den Auswirkungen der Pandemie – dass Treffen zeitweise nicht möglich oder nur auf Abstand machbar waren – sind es Altersgründe und Sterbefälle, die die Runden schrumpfen lassen. Dabei sind sich die Frauen sicher, dass es immer noch Bedarf für die Angehörigengruppe gibt. Allerdings vermuten sie auch, dass die Hürde für einige Angehörige zu hoch ist: Der eine fürchtet, erkannt zu werden, der nächste möchte sich die Schwere des Problems nicht eingestehen und kehrt der Gruppe nach dem ersten Aufeinandertreffen doch den Rücken. „Man kann das niemandem aufzwingen“, fasst Czech zusammen. Und Schneider fügt hinzu: „Vom Karussell abspringen muss jeder selbst.“ Nur dann kann sich auch im System etwas ändern.

Kontakt Wer zur Angehörigenselbsthilfegruppe „Al-Anon“, dazustoßen möchte, meldet sich bei der Ziss unter Telefon 04261/8518239 oder per Mail an ziss-rotenburg@t-online.de.