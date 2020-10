Aktuell nach bald 100 Jahren

Rotenburg – Erinnerungen an die vergangenen 100 Jahre ländlichen Lebens und bäuerlicher Kultur in Heide, Geest und Moor, als Kultur- und Heimatfilm zwischen Tradition und Moderne dokumentiert: Längst nicht jeder Landkreis kann sich über einen vergleichbaren Schatz freuen. Im Raum Zeven, Sittensen, Scheeßel und in angrenzenden Bereichen entstand der Kulturfilm unter dem Titel „Die Heide stirbt” im Jahr 1931 – und er ist immer noch anschaubar.

In dem Streifen wird Bezug auf den tiefgreifenden landschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und technischen Wandel genommen, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die Landschaft erfasste. Uralte charakteristische Heide- und Moorlandschaften wurden verdrängt von Ackerbau und Aufforstung. Sitten und Gebräuche, kurz, die alte bäuerliche Kultur wurde Schritt für Schritt vom neuen Lebensstil ersetzt. In Heft Nummer 98 der Rotenburger Schriften, herausgegebenen im Auftrag des Vereins der Freunde des Archivs für Heimatforschung Rotenburg, beschreibt der Leiter des Kreisarchivs in Bremervörde, Sönke Kosicki, Entstehung und Inhalt des aus fünf Teilen bestehenden Films – eine vielschichtige, aufwendige, von Laien und Professionellen begleitete Produktion.

Der Dokumentarfilm „Die Heide stirbt” musste vor seiner Uraufführung zahlreiche Hürden nehmen, hat zahlreiche Besucher begeistert und drohte, nach Ende des Zweiten Weltkriegs im allgemeinen Wirrwarr verloren zu gehen.

Der heute 96-jährige Günter Schade aus Rotenburg gehörte wenige Jahre nach dem Krieg – damals noch in Sittensen Pächter von Bartels Lichtspielen – zu jenen Männern, die den alten Film retteten. Ein Streifen mit historischen Bildern, in zwei Kartons auf dem Dachboden aufbewahrt. Schade, der Ende der 1960er-Jahre mit seiner vor zwei Jahren gestorbenen Frau Ingeborg nach Rotenburg gezogen war, ein Tabakwarengeschäft eröffnet hatte und in der ehrenamtlichen Familienforschung des Heimatbundes Rotenburg tätig war, nahm Kontakt zu Oberkreisdirektor Helmut Janssen auf. Als Mitbegründer des Heimatbundes und des Instituts für Heimatforschung in Rotenburg war dieser interessiert. Und der Weg für die technische Bearbeitung des Films – das Material aus Zellulosenitrat drohte, sich zu zersetzen – war geebnet. Günter Petschel, Leiter des Instituts für Heimatforschung, übernahm den Film.

Kreisarchivar Kosicki schreibt in seinem Beitrag über die Geschichte des Kultur- und Heimatfilms: „In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden weitere Kopien des Films für die Kreisbildstellen Bremervörde und Rotenburg, das Bachmann Museum in Bremervörde sowie den Verkehrs- und Heimatverein Sittensen angefertigt. In Rotenburg wurden wiederum auf Initiative Günter Schades eine Video-Kopie des Films angefertigt, die neben Schade auch die Kreisbildstelle und das Institut für Heimatforschung erhielten. Günter Schade führte den Film vereinsintern zu verschiedenen Anlässen in Rotenburg, Vahlde und Böteresen vor.” Kosiki bemisst vor kleinerem, größerem Publikum gezeigten Film in seinem Beitrag eine für die Region wichtige Bedeutung bei. „Die sich um den Film rankenden Geschichten und der direkte Bezug zu Ortschaften, Familien und Menschen des Altkreises Zeven machen ihn heute zu einem lebendigen regionalen Kulturerbe.”

Kreisarchiv-Mitarbeiterin Ludmilla Mischok aus der Rotenburger Nebenstelle weist darauf hin, dass an dem Film Interessierte wie Schulen und Vereine sich unter 04761/9835100 oder 04761/9835115 beim Kreisarchiv in Bremervörde melden können.